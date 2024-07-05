Gölgelere Hükmedin: Şimdiye Kadar Çıkmış En İyi Gizlilik Oyunları!
Gölgelere Hükmedin: Şimdiye Kadar Çıkmış En İyi Gizlilik Oyunları!
Gizliliği ana odağı haline getirmiş en iyi oyunları sıraladık.
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10. Deus Ex: Mankind Divided
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9. Sniper Elite 5
8. Dishonored
7. Syphon Filter
6. Mark of the Ninja
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5. Thief
4. Hitman 3
3. Splinter Cell: Blacklist
2. Metal Gear Solid V: Phantom Pain
1. Splinter Cell: Chaos Theory
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