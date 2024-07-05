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Gölgelere Hükmedin: Şimdiye Kadar Çıkmış En İyi Gizlilik Oyunları!

Gölgelere Hükmedin: Şimdiye Kadar Çıkmış En İyi Gizlilik Oyunları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 17:01

Gizliliği ana odağı haline getirmiş en iyi oyunları sıraladık.

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10. Deus Ex: Mankind Divided

10. Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex serisinin son oyunu olan Mankind Divided, gizlilik oyunu seven oyuncuların mutlaka göz atması gereken bir yapım. Yakın gelecekte geçen bu yapım, bir bilim kurgu hikayesini odağına alıyor. Oynanış kısmında gizliliğin ağırlıklı olduğu oyun, sizlere alternatif seçenekler de sunuyor.

9. Sniper Elite 5

9. Sniper Elite 5

Sniper Elite serisinin en güncel oyunu olan bu yapım, sandbox bir oyun deneyimi vadediyor. Belirli bir bölgeye bırakılan ana karakterimiz, kendisine verilen görevleri tamamlamaya çalışıyor. Tabii, bu görevleri nasıl tamamlayacağınız ise tamamen size kalmış. Oyunun yapısı, gizliliği tam destekler şekilde tasarlanmış.

8. Dishonored

8. Dishonored

Arkane tarafından geliştirilen Dishonored, Immersive Sim tarzını en iyi kullanan yapımlardan birisi. Tamamen gizliliğe özel tasarlanmış bölümleri ile türü sevenlerin veya merak edenlerin mutlaka bakması gereken bir yapım.

7. Syphon Filter

7. Syphon Filter

Ajan macerası severleri mutlu edecek bir yapım ile karşınızdayız. Bir süper ajanı kontrol ettiğimiz bu oyun, gizlilik ve aksiyon türünü en iyi uygulayan oyunlardan birisi. Aksiyon ve gizlilik ögelerinin yanı sıra bulmacaların da bulunduğu bu yapım, mutlaka şans vermeniz gereken oyunlardan birisi.

6. Mark of the Ninja

6. Mark of the Ninja

2D bir yapıya sahip olan Mark of the Ninja, adından da anlaşılacağı üzere bir ninja macerası anlatıyor. Gizliliğin ve platformun ön planda olduğu bu oyun, türü seven oyunculara keyifli saatler geçirtebilir.

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5. Thief

5. Thief

Uzun yıllardır hayatımızda olan Thief serisinin son oyunu olan bu yapım, gizlilik severleri kendine bağlayacaktır. Robin Hood misali zenginlerden çalan ana karakterimiz, bu serüveni sırasında mümkün olabildiğince gizliliğini korumak zorunda.

4. Hitman 3

4. Hitman 3

Hitman serisinin en güncel oyunu olan bu yapım, gizlilik oyununun nasıl olması gerektiğini ders gibi anlatan cinsten. Belirli hedefleri önünüze atan ve suikast düzenlemenizi isteyen bu yapım, sizlere onlarca farklı seçenek de sunuyor. İster aşcı kılığına girip yemeklere zehir atın, isterseniz bir temizlik görevlisi olup doğru anı kollayın.

3. Splinter Cell: Blacklist

3. Splinter Cell: Blacklist

Splinter Cell serisinin en güncel oyunu olan Blacklist, çıktığı dönem oyuncular ve eleştirmenle tarafından iyi yorumlar almayı başarmıştı. Tamamen gizlilik odaklı olarak tasarlanan bu yapım, serinin en başarılı işleri arasında.

2. Metal Gear Solid V: Phantom Pain

2. Metal Gear Solid V: Phantom Pain

Kojima'nın son Metal Gear Solid projesi olan Phantom Pain, gizlilik konusunda üst düzey bir iş ortaya koymuş. Açık dünya bir oyun yapısına sahip olan Phantom Pain, görevleri tamamlarken sizlere geniş bir seçenek havuzu sunuyor. İster tüm düşmanları gölgelerden indirerek ilerleyin, isterseniz de kimseye bulaşmadan gizlice görevi tamamlayın.

1. Splinter Cell: Chaos Theory

1. Splinter Cell: Chaos Theory

Splinter Cell serisinin 3. oyunu olan Chaos Theory, serinin en iyi oyunu olmanın yanı sıra türün de en iyi örneği diyebiliriz. Gizlilik elementlerinin ustaca kullanıldığı bu yapım, oyuncuyu zorlamayı da başarıyor. Tüm bunların yanında bu harika oyunu bir arkadaşınızla co-op bir şekilde de deneyimleyebiliyorsunuz.

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