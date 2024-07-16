GTA 6 Fragmanıyla Dahi Rekora Doymuyor: Milyonlarca İzlenmeyi Aştı
GTA 6 Fragmanıyla Dahi Rekora Doymuyor: Milyonlarca İzlenmeyi Aştı
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GTA 6'nın ilk fragmanı çok çalkantılı bir sürecin ardından geçtiğimiz yılın Aralık ayında gelmişti.
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GTA 6'nın fragmanı neredeyse yayınlanır yayınlanmaz rekor haberleri de gelmeye başlamıştı.
GTA 6 fragmanı rekor kırmayı öyle kolay bırakacak gibi de görünmüyor zira henüz çıkış tarihini dahi bilmediğimiz oyunun fragmanı 200 milyon izlenmeyi aşmış vaziyette.
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