GTA 6 Fragmanıyla Dahi Rekora Doymuyor: Milyonlarca İzlenmeyi Aştı

Yayınlandıktan sadece 24 saat sonra 104 milyon izlenmeyi geride bırakmayı başaran fragman bu başarısıyla GTA 5'in rekorunu da sadece tek bir günde kırmıştı. Merak edenler için rekor kırıldığı sırada 12 yılı deviren GTA 5'in fragmanının 100 milyon civarında izlendiğini de ekleyelim.