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GTA 6 Fragmanıyla Dahi Rekora Doymuyor: Milyonlarca İzlenmeyi Aştı

GTA 6 Fragmanıyla Dahi Rekora Doymuyor: Milyonlarca İzlenmeyi Aştı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 17:37

Tüm oyun dünyasının dört gözle beklediği GTA 6 daha gelmeden fragmanıyla dahi rekorları altüst etmeye devam ediyor. GTA 6'nın fragmanı şimdiden dudak uçuklatan bir izlenme sayısını aştı ve ivme sürekli artıyor.

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GTA 6'nın ilk fragmanı çok çalkantılı bir sürecin ardından geçtiğimiz yılın Aralık ayında gelmişti.

GTA 6'nın ilk fragmanı çok çalkantılı bir sürecin ardından geçtiğimiz yılın Aralık ayında gelmişti.

Geliştirme süreci boyunca devasa sızıntılarla uğraşan Rockstar Games oyunun fragmanı için oyuncularla bir tarih paylaşmış, ancak bu tarihten önce fragman da sızdırılınca stüdyo çareyi fragmanı vakit gelmeden oyuncularla paylaşmakta bulmuştu.

GTA 6'nın fragmanı neredeyse yayınlanır yayınlanmaz rekor haberleri de gelmeye başlamıştı.

GTA 6'nın fragmanı neredeyse yayınlanır yayınlanmaz rekor haberleri de gelmeye başlamıştı.

Yayınlandıktan sadece 24 saat sonra 104 milyon izlenmeyi geride bırakmayı başaran fragman bu başarısıyla GTA 5'in rekorunu da sadece tek bir günde kırmıştı. Merak edenler için rekor kırıldığı sırada 12 yılı deviren GTA 5'in fragmanının 100 milyon civarında izlendiğini de ekleyelim.

GTA 6 fragmanı rekor kırmayı öyle kolay bırakacak gibi de görünmüyor zira henüz çıkış tarihini dahi bilmediğimiz oyunun fragmanı 200 milyon izlenmeyi aşmış vaziyette.

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