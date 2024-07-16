Steam'de Dayak Zamanı! Steam Dövüş Oyunları Festivali Başladı
Steam'de Dayak Zamanı! Steam Dövüş Oyunları Festivali Başladı
Festivalleri ve indirim dönemleri pek bi' hareketli geçen Steam'de şimdi Dövüş Oyunları Festivali zamanı! Peki Dövüş Oyunları Festivali boyunca biz oyuncuları neler bekliyor?
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TL desteğine son vermesinin ardından eski hevesimizi kaybetsek de Steam'de indirim dönemleri ve festivaller hala keyfimizi yerine getiriyor. PC oyuncularının bir numaralı adresi Steam'de şimdi ise Dövüş Oyunları Festivali zamanı.
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Peki Steam Dövüş Oyunları Festivali'nde bizleri neler bekliyor?
Steam'deki festival boyunca ücretsiz ögeler de kullanıcılara sunuluyor.
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