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Steam'de Dayak Zamanı! Steam Dövüş Oyunları Festivali Başladı

Steam'de Dayak Zamanı! Steam Dövüş Oyunları Festivali Başladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 14:16

Festivalleri ve indirim dönemleri pek bi' hareketli geçen Steam'de şimdi Dövüş Oyunları Festivali zamanı! Peki Dövüş Oyunları Festivali boyunca biz oyuncuları neler bekliyor?

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TL desteğine son vermesinin ardından eski hevesimizi kaybetsek de Steam'de indirim dönemleri ve festivaller hala keyfimizi yerine getiriyor. PC oyuncularının bir numaralı adresi Steam'de şimdi ise Dövüş Oyunları Festivali zamanı.

TL desteğine son vermesinin ardından eski hevesimizi kaybetsek de Steam'de indirim dönemleri ve festivaller hala keyfimizi yerine getiriyor. PC oyuncularının bir numaralı adresi Steam'de şimdi ise Dövüş Oyunları Festivali zamanı.

Tüm dünyadaki PC oyuncularının heyecanla bekledikleri indirim dönemlerinin yanında farklı temalardaki oyunlar için festivaller de düzenleyen Steam bu kez merkezine dövüş oyunlarını alan Steam Dövüş Oyunları Festivali ile karşımızda. Deyim yerindeyse dayağa doyacağımız etkinlik 22 Temmuz'a kadar devam edecek.

Peki Steam Dövüş Oyunları Festivali'nde bizleri neler bekliyor?

Peki Steam Dövüş Oyunları Festivali'nde bizleri neler bekliyor?

Dövüş oyunlarını odağına alan festival boyunca oyuncular bu türdeki pek çok oyuna harika indirimlerle sahip olabilecekler. Bunun yanında geliştirici sohbetleri, özel yayınlar ve en önemlisi pek çok dövüş oyunun ücretsiz demoları da etkinlik boyunca deneyimlenebilecek.

Steam'deki festival boyunca ücretsiz ögeler de kullanıcılara sunuluyor.

Steam'deki festival boyunca ücretsiz ögeler de kullanıcılara sunuluyor.

Steam hesabınızla platforma giriş yaparak etkinliğe özel ve kısa süreliğine dağıtılan ücretsiz hareketli avatar çerçevesi, avatar ve bir çıkartmaya da sahip olabilirsiniz. Ögeleri almak için buradaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

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