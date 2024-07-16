Steam'de Dayak Zamanı! Steam Dövüş Oyunları Festivali Başladı

Dövüş oyunlarını odağına alan festival boyunca oyuncular bu türdeki pek çok oyuna harika indirimlerle sahip olabilecekler. Bunun yanında geliştirici sohbetleri, özel yayınlar ve en önemlisi pek çok dövüş oyunun ücretsiz demoları da etkinlik boyunca deneyimlenebilecek.