Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Neler Oynadık?

Geride kalan Steam Yaz İndirimleri ve henüz çıkan ancak çok beğenilen Shadow of Erdtreee DLC'sinin rüzgarını arkasına alan Elden Ring bu hafta da liderliğini koruyor. Souls türüne yabancı oyuncuların dahi ilgisini çekmeyi başaran sanat eserinden farksız oyun liderliğini gelecek hafta da devam ettirebilecek mi göreceğiz.