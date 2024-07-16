Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Neler Oynadık?
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Neler Oynadık?
Havalar ısındı, tatillere çıkıldı, kısacası uzun uzun oyun oynamak için zemin gayet müsait! Peki ülkemizdeki oyuncular geçtiğimiz haftayı hangi oyunlarla değerlendirdiler? Gelin Steam'in haftalık çok satanlar listesine birlikte mercek tutalım.
Oynaması ücretsiz oyunlar ve programlar listeye dahil edilmemiştir.
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1. Elden Ring liderlik bayrağını taşımaya devam ediyor.
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2. Euro 2024 bitmiş olabilir ama futbol aşkımız dinmedi!
3. İçimizdeki kamyoncuyu bu hafta da durduramadık.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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