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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Neler Oynadık?

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Neler Oynadık?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 11:26

Havalar ısındı, tatillere çıkıldı, kısacası uzun uzun oyun oynamak için zemin gayet müsait! Peki ülkemizdeki oyuncular geçtiğimiz haftayı hangi oyunlarla değerlendirdiler? Gelin Steam'in haftalık çok satanlar listesine birlikte mercek tutalım.

Oynaması ücretsiz oyunlar ve programlar listeye dahil edilmemiştir.

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1. Elden Ring liderlik bayrağını taşımaya devam ediyor.

1. Elden Ring liderlik bayrağını taşımaya devam ediyor.

Geride kalan Steam Yaz İndirimleri ve henüz çıkan ancak çok beğenilen Shadow of Erdtreee DLC'sinin rüzgarını arkasına alan Elden Ring bu hafta da liderliğini koruyor. Souls türüne yabancı oyuncuların dahi ilgisini çekmeyi başaran sanat eserinden farksız oyun liderliğini gelecek hafta da devam ettirebilecek mi göreceğiz.

2. Euro 2024 bitmiş olabilir ama futbol aşkımız dinmedi!

2. Euro 2024 bitmiş olabilir ama futbol aşkımız dinmedi!

EA Sports FC 24 bu hafta kendini ilk üç sıra içerisinde bulmayı başarıyor. Serinin henüz geçtiğimiz gün duyurulan sıradaki oyununun heyecanı henüz tazeyken oyuncular EA Sports FC 24'e hala rağbet gösteriyorlar.

3. İçimizdeki kamyoncuyu bu hafta da durduramadık.

3. İçimizdeki kamyoncuyu bu hafta da durduramadık.

Milli fahri terapimiz Euro Truck Simulator 2 Steam Yaz İndirimleri'nde dev bir indirimle yalnızca 1 dolara düşünce haliyle biz de affetmeden kütüphanelerimizi bu oyunla şenlendirdik. Normal fiyatı 10,09 dolar olan oyun kesinlikle yılların eskitemediği yapımlardan.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Chained Together

  • Baldur's Gate 3

  • GTA V

  • Elden Ring: Shadow of Erdtree

  • Red Dead Redemption 2

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