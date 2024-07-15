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Valve'ın Yapmadığını Yapay Zeka Yaptı! Left 4 Dead 3'ün Hikayesi Nasıl Olurdu?

Valve'ın Yapmadığını Yapay Zeka Yaptı! Left 4 Dead 3'ün Hikayesi Nasıl Olurdu?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 10:31

Valve'ın 3 rakamına alerjisi malumunuz. Bu zamana kadar oyun dünyasına efsane işler ve seriler kazandıran Valve maalesef bu zamana kadar hiçbir serinin üçüncü oyununu yapmadı. İş başa düşünce biz de olası bir Left 4 Dead 3 senaryosunda nelerin yaşanabileceğini yapay zekaya sorduk!

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Bu kez karakterlerimizin kendine has yetenekleri var!

Bu kez karakterlerimizin kendine has yetenekleri var!

Left 4 Dead 3 serinin önceki oyunlarından tanıdığımız karakterlerin yanı sıra yeni hayatta kalanlarla da tanışacağımız bir senaryo ile başlar. Bu yeni karakterler, çeşitli geçmişlere sahip olup farklı yetenekler ve hikayeler sunar. Oyun, oyuncuları Amerika'nın batısından doğusuna, çeşitli iklim ve çevrelerde geçen farklı konumlara götürür. Virüs mutasyona uğrayarak daha tehlikeli ve zeki hale gelen yeni enfekte türleri yaratır. Bu yeni enfekte türleri, hayatta kalanların karşılaştığı tehditleri daha çeşitli ve zorlayıcı hale getirir. Yeni 'Special Infected' türleri, oyuncuların stratejilerini yeniden gözden geçirmesini gerektirir.

Bu kez hem hayatta kalmak hem de virüsün tedavisi için uğraşıyoruz!

Bu kez hem hayatta kalmak hem de virüsün tedavisi için uğraşıyoruz!

Hayatta kalanlar, bir grup bilim insanının virüsü durdurabilecek bir aşı geliştirdiğini öğrenirler. Ancak, bu bilim insanları uzakta ve izole bir laboratuvarda mahsur kalmış durumdadır. Hayatta kalanlar, aşıyı güvenli bir şekilde elde etmek ve dağıtmak için bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk, onları çeşitli tehlikeli bölgelere ve zorluklarla dolu görevlere götürür. Yolculuk sırasında hayatta kalanlar farklı direniş gruplarıyla karşılaşır. Bu gruplar arasında ittifaklar kurmak veya çatışmalar yaşamak zorunda kalırlar. Bu grupların bazıları yardım etmeye istekli iken, bazıları ise kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder ve hayatta kalanlara tehdit oluşturur.

Seçimlerimize bağlı olarak değişen hikaye mi? Valve gör bunları!

Seçimlerimize bağlı olarak değişen hikaye mi? Valve gör bunları!

Bilim insanlarının bulunduğu laboratuvara ulaşmak zamanla yarışmayı gerektirir. Virüs çevreyi hızla ele geçirirken, hayatta kalanlar hem enfekte sürüleriyle hem de çevresel zorluklarla başa çıkmak zorundadır. Her görev zamanla sınırlıdır ve hayatta kalanların hızlı ve etkili kararlar almasını gerektirir. Oyunun zirve noktasında hayatta kalanlar aşıyı elde ederler. Ancak aşıyı güvenli bir şekilde dağıtmak için büyük bir fedakarlık yapmaları gerekecektir. Bu fedakarlık karakterlerin geçmişleri ve ilişkileri üzerinden derinlemesine işlenir. Oyuncular bu noktada karakterlerinin motivasyonlarına bağlı olarak aşıyı kendileri için saklamayı, tedaviyi güvenle insanlara ulaştırmaya çalışmayı veya bambaşka bir yolu seçebilirler. Oyun oyuncunun yaptığı seçim doğrultusunda şekillenecek biçimde sona erer.

Hazır Left 4 Dead 3'ten bahsetmişken, Valve'ın gündeminde böyle bir şey var mı?

Hazır Left 4 Dead 3'ten bahsetmişken, Valve'ın gündeminde böyle bir şey var mı?

Malumunuz olduğu üzere Valve projeleri hakkında pek de ipucu veren bir firma değil. Kapalı kapılar ardından geliştirdikleri oyunlar hakkında geliştirme süresince konuşmayı pek sevmeyen Valve'dan bu zamana kadar Left 4 Dead 3 hakkında olumlu bir açıklama duymadık. Kısacası yakın gelecekte Left 4 Dead 3'ü karşımızda görmemiz pek olası değil. Ancak şirket bu sırada elbette boş da durmuyor. Şu sıralar kapalı beta süreci devam eden shooter oyunu Deadlock oyuncularla buluşmak için gün sayıyor.

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