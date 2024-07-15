Valve'ın Yapmadığını Yapay Zeka Yaptı! Left 4 Dead 3'ün Hikayesi Nasıl Olurdu?
Valve'ın Yapmadığını Yapay Zeka Yaptı! Left 4 Dead 3'ün Hikayesi Nasıl Olurdu?
Valve'ın 3 rakamına alerjisi malumunuz. Bu zamana kadar oyun dünyasına efsane işler ve seriler kazandıran Valve maalesef bu zamana kadar hiçbir serinin üçüncü oyununu yapmadı. İş başa düşünce biz de olası bir Left 4 Dead 3 senaryosunda nelerin yaşanabileceğini yapay zekaya sorduk!
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Bu kez karakterlerimizin kendine has yetenekleri var!
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Bu kez hem hayatta kalmak hem de virüsün tedavisi için uğraşıyoruz!
Seçimlerimize bağlı olarak değişen hikaye mi? Valve gör bunları!
Hazır Left 4 Dead 3'ten bahsetmişken, Valve'ın gündeminde böyle bir şey var mı?
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