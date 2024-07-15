Valve'ın Yapmadığını Yapay Zeka Yaptı! Left 4 Dead 3'ün Hikayesi Nasıl Olurdu?

Hayatta kalanlar, bir grup bilim insanının virüsü durdurabilecek bir aşı geliştirdiğini öğrenirler. Ancak, bu bilim insanları uzakta ve izole bir laboratuvarda mahsur kalmış durumdadır. Hayatta kalanlar, aşıyı güvenli bir şekilde elde etmek ve dağıtmak için bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk, onları çeşitli tehlikeli bölgelere ve zorluklarla dolu görevlere götürür. Yolculuk sırasında hayatta kalanlar farklı direniş gruplarıyla karşılaşır. Bu gruplar arasında ittifaklar kurmak veya çatışmalar yaşamak zorunda kalırlar. Bu grupların bazıları yardım etmeye istekli iken, bazıları ise kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder ve hayatta kalanlara tehdit oluşturur.