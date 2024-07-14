Yönetmen Fatih Akın Death Stranding 2'de Rol Alma Sürecini Anlattı
Yönetmen Fatih Akın Death Stranding 2'de Rol Alma Sürecini Anlattı
Türk asıllı yönetmen Fatih Akın ve Hideo Kojima'nın dostluğu malumunuz. Hürriyet'ten Uğur Vardan'a konuşan ünlü yönetmen Hideo Kojima'nın sıradaki oyunu Death Stranding 2'de rol alma sürecini ve Kojima ile tanışma hikayesini anlattı.
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"Duvara Karşı" ve "Yaşamın Kıyısında" gibi sevilen filmleri ile tanıdığımız Fatih Akın ve oyun dünyasının deli-dahisi Hideo Kojima arasındaki dostluk malumunuz.
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Fatih Akın Hideo Kojima ile dostluklarının nasıl başladığını ve Death Stranding 2'de rol almasına giden süreci Hürriyet'ten Uğur Vardan'a anlattı.
"Paramparça’nın galası vesilesiyle Japonya’ya gittiğimde, orada Barış Manço gibi bir seyirci kitlemin olduğunu fark ettim. Kojima da galaya gelmişti."
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