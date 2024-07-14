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Yönetmen Fatih Akın Death Stranding 2'de Rol Alma Sürecini Anlattı

Yönetmen Fatih Akın Death Stranding 2'de Rol Alma Sürecini Anlattı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 17:37

Türk asıllı yönetmen Fatih Akın ve Hideo Kojima'nın dostluğu malumunuz. Hürriyet'ten Uğur Vardan'a konuşan ünlü yönetmen Hideo Kojima'nın sıradaki oyunu Death Stranding 2'de rol alma sürecini ve Kojima ile tanışma hikayesini anlattı.

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"Duvara Karşı" ve "Yaşamın Kıyısında" gibi sevilen filmleri ile tanıdığımız Fatih Akın ve oyun dünyasının deli-dahisi Hideo Kojima arasındaki dostluk malumunuz.

"Duvara Karşı" ve "Yaşamın Kıyısında" gibi sevilen filmleri ile tanıdığımız Fatih Akın ve oyun dünyasının deli-dahisi Hideo Kojima arasındaki dostluk malumunuz.

Sinemaya tutkun olduğunu her fırsatta dile getiren Hideo Kojima zaten sinema dünyasından pek çok ünlü dosta sahip. İşlerini çok sevdiğini sık sık dile getirdiği Türk asıllı ünlü yönetmen Fatih Akın da bunlardan biri. Öyle ki Fatih Akın oyun dünyasının merakla beklediği Death Stranding 2'de de bir karakter olarak karşımızda olacak.

Fatih Akın Hideo Kojima ile dostluklarının nasıl başladığını ve Death Stranding 2'de rol almasına giden süreci Hürriyet'ten Uğur Vardan'a anlattı.

Fatih Akın Hideo Kojima ile dostluklarının nasıl başladığını ve Death Stranding 2'de rol almasına giden süreci Hürriyet'ten Uğur Vardan'a anlattı.

Akın'ın İstanbul'un müzik ve sanat dünyasına odaklanan belgeseli 'İstanbul: Köprüyü Geçmek' 2005 yılında karşımıza çıktıktan yıllar sonra Mubi'de de yerini aldı. Bunun şerefine Uğur Vardar ile bir söyleşi gerçekleştiren Akın kendisine yöneltilen soru üzerine Death Stranding 2 ve Kojima hakkında da konuştu.

"Paramparça’nın galası vesilesiyle Japonya’ya gittiğimde, orada Barış Manço gibi bir seyirci kitlemin olduğunu fark ettim. Kojima da galaya gelmişti."

"Paramparça’nın galası vesilesiyle Japonya’ya gittiğimde, orada Barış Manço gibi bir seyirci kitlemin olduğunu fark ettim. Kojima da galaya gelmişti."

Uğur Vardar ile gerçekleştirdiği söyleşide Fırat Karadeniz'in ilettiği soru üzerine iyi bir sinefil olan Kojima ile Paramparça'nın galası vesilesiyle gittiği Japonya'da tanıştığını söyleyen Akın aktör aktör Denis Moschitto'nun “Bu Kojima, çok önemli bir kişi' sözlerinin ardından oyunlarla arasının iyi olduğunu belirttiği oğluna danışmış. Oğlundan duyduklarının ardından Kojima'nın oyun dünyasının Elvis'i gibi biri olduğunu öğrenen Akın filmin ardından ise Kojima ile yemek yiyip sohbet etme imkanı bulmuş. Daha sonrasında Kojima'nın Almanya seyahati sırasında birlikte canlı yayın yaptıklarını ve bu yayının 20 bin kişi tarafından izlendiğini belirten Akın 'Altın Eldiven' filmi için Japonya'ya gittiğinde ise Kojima'nın ona 'seni oyunda bir karakter yapmayı düşünüyorum' teklifi yönelttiğini belirtiyor. Teklifi kabul ettikten sonra 360 derecelik kameralarla çekimlerinin yapıldığını aktaran Fatih Akın oyunda öldükten sonra ruhu bir kuklanın içine giren bir karaktere hayat verdiğini de aktarıyor.

Röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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