Yönetmen Fatih Akın Death Stranding 2'de Rol Alma Sürecini Anlattı

Uğur Vardar ile gerçekleştirdiği söyleşide Fırat Karadeniz'in ilettiği soru üzerine iyi bir sinefil olan Kojima ile Paramparça'nın galası vesilesiyle gittiği Japonya'da tanıştığını söyleyen Akın aktör aktör Denis Moschitto'nun “Bu Kojima, çok önemli bir kişi' sözlerinin ardından oyunlarla arasının iyi olduğunu belirttiği oğluna danışmış. Oğlundan duyduklarının ardından Kojima'nın oyun dünyasının Elvis'i gibi biri olduğunu öğrenen Akın filmin ardından ise Kojima ile yemek yiyip sohbet etme imkanı bulmuş. Daha sonrasında Kojima'nın Almanya seyahati sırasında birlikte canlı yayın yaptıklarını ve bu yayının 20 bin kişi tarafından izlendiğini belirten Akın 'Altın Eldiven' filmi için Japonya'ya gittiğinde ise Kojima'nın ona 'seni oyunda bir karakter yapmayı düşünüyorum' teklifi yönelttiğini belirtiyor. Teklifi kabul ettikten sonra 360 derecelik kameralarla çekimlerinin yapıldığını aktaran Fatih Akın oyunda öldükten sonra ruhu bir kuklanın içine giren bir karaktere hayat verdiğini de aktarıyor.

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