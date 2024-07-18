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League of Legends'ta Vampire Survivors Esintileri Yaşatan PvE Modu Sürü Çıktı

League of Legends'ta Vampire Survivors Esintileri Yaşatan PvE Modu Sürü Çıktı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 16:58

Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve League of Legends'a deyim yerindeyse Vampire Survivors esintisi katan yeni oyun modu Sürü nihayet karşımızda.

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Riot Games League of Legends'ın yeni oyun modu Sürü'yü geçtiğimiz günlerde müjdelemişti.

Riot Games League of Legends'ın yeni oyun modu Sürü'yü geçtiğimiz günlerde müjdelemişti.

Anima Timi kapsamında karşımıza çıkan PvE oyun modu Sürü mermi cenneti ve hayatta kalma türlerini hızlı ve tekrar oynanabilirliği yüksek bir şekilde bir araya getiriyor.

Peki League of Legends'ın yeni modu Sürü nasıl bir oynanışa sahip?

Peki League of Legends'ın yeni modu Sürü nasıl bir oynanışa sahip?

Anima Timi evreninde geçen oyun modu en fazla dört kişiden oluşan takımlar halinde oynanabildiği gibi oyuncular modu tek başlarına da deneyimleyebiliyorlar. Dalgalar halinde gelen Primordia'lı düşmanlara karşı mücadele ettiğimiz oyun modu standart oyunun aksine WASD tuşları ile oynanıyor.

Sürü oyun modu sınırlı bir süre için oyunda kalacağı için denemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Sürü oyun modu sınırlı bir süre için oyunda kalacağı için denemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

17 Temmuz Çarşamba günü oyuna eklenen Sürü oyun modu yaklaşık bir ay boyunca oyuncuların erişimine açık olacak. Şimdiden büyük ilgi çeken moda 19 Ağustos Pazartesi günü ise veda edeceğiz.

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