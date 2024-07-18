League of Legends'ta Vampire Survivors Esintileri Yaşatan PvE Modu Sürü Çıktı

Anima Timi evreninde geçen oyun modu en fazla dört kişiden oluşan takımlar halinde oynanabildiği gibi oyuncular modu tek başlarına da deneyimleyebiliyorlar. Dalgalar halinde gelen Primordia'lı düşmanlara karşı mücadele ettiğimiz oyun modu standart oyunun aksine WASD tuşları ile oynanıyor.