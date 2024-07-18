League of Legends'ta Vampire Survivors Esintileri Yaşatan PvE Modu Sürü Çıktı
League of Legends'ta Vampire Survivors Esintileri Yaşatan PvE Modu Sürü Çıktı
Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve League of Legends'a deyim yerindeyse Vampire Survivors esintisi katan yeni oyun modu Sürü nihayet karşımızda.
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Riot Games League of Legends'ın yeni oyun modu Sürü'yü geçtiğimiz günlerde müjdelemişti.
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Peki League of Legends'ın yeni modu Sürü nasıl bir oynanışa sahip?
Sürü oyun modu sınırlı bir süre için oyunda kalacağı için denemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
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