Flintlock: The Siege of Dawn İnceleme Puanları Beklentilerin Altında
Flintlock: The Siege of Dawn İnceleme Puanları Beklentilerin Altında
A44 Games tarafından geliştirilen ve Kepler Interactive tarafından yayınlanan Flintlock: The Siege of Dawn geçtiğimiz saatlerde piyasaya sürüldü. Ancak gelen incelemeler beklentileri pek karşılamıyor.
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Temmuz ayının önemli oyunlarından bir tanesi.
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Beklentilerin altında kaldı.
Basından gelen puanlar ise şu şekilde;
Souls-like türüne pek fazla yenilik katamıyor.
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