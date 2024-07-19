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Flintlock: The Siege of Dawn İnceleme Puanları Beklentilerin Altında

Flintlock: The Siege of Dawn İnceleme Puanları Beklentilerin Altında

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 10:01

A44 Games tarafından geliştirilen ve Kepler Interactive tarafından yayınlanan Flintlock: The Siege of Dawn geçtiğimiz saatlerde piyasaya sürüldü. Ancak gelen incelemeler beklentileri pek karşılamıyor.

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Temmuz ayının önemli oyunlarından bir tanesi.

Temmuz ayının önemli oyunlarından bir tanesi.

18 Temmuz tarihinde piyasaya sürülen Flintlock: The Siege of Dawn, gelecek dönemde geçen ve Tanrılarla silahların çarpıştığı bir aksiyon Souls-like oyun konumunda.

Beklentilerin altında kaldı.

Beklentilerin altında kaldı.

Steam üzerinde 'çoğunlukla olumlu' inceleme yapısına sahip olsa bile OpenCritic ve Metacritic gibi puanlama sitelerinde aldığı ortalamalarla beklentileri karşılayamamış gibi görünüyor. Metacritic üzerinde ortalama 71 puana sahipken, OpenCritic üzerinde ise 70 puan ortalamasına sahip.

Basından gelen puanlar ise şu şekilde;

Basından gelen puanlar ise şu şekilde;

  • RPG Fan – 86/100

  • XboxEra – 7,8/10

  • Push Square – 7/10

  • Press Start – 6/10

  • PC Gamer – 60/100

  • Game Pro – 60/100

Souls-like türüne pek fazla yenilik katamıyor.

Souls-like türüne pek fazla yenilik katamıyor.

En azından Steam incelemelerinde kullanıcıların ifadeleri bu yönde. Oyun bir Souls-like olsa bile yaşattığı deneyim bunun pek yanına yanaşamıyormuş. Ancak oyuncular genel olarak atmosferi ve mekanikleri beğenmiş durumda.

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