Fırsatçı Kocadan İlla Keli İsteyene Haftanın En Komik Steam Yorumları
Fırsatçı Kocadan İlla Keli İsteyene Haftanın En Komik Steam Yorumları
Goygoycu oyuncular bu hafta da boş durmayıp oyunlar hakkındaki bir birinden komik yorumlarıyla kahkaha attırmaya devam ediyorlar.
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EA bize topluca büyü falan yapmış olabilir mi acaba?
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Riv Riv Riv Rivrivriv Rivriv. 🎶
Zenginler işte böyle böyle zengin oluyor.
Tek rakibimiz gerçekten THY mi şimdi?
Durdruk yere kurgusal bir karaktere üzüldüm şimdi.
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Türkiye haritasına geçtiğim an bünyeye yüklenenler. 👇
Bazı oyunculardan çok korkuyorum.
Durduk yere yaktık yine be.
Yav bu gariban Roach size ne etti?
Haftaya görüşmek üzere!
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