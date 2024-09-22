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Fırsatçı Kocadan İlla Keli İsteyene Haftanın En Komik Steam Yorumları

Fırsatçı Kocadan İlla Keli İsteyene Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 13:03

Goygoycu oyuncular bu hafta da boş durmayıp oyunlar hakkındaki bir birinden komik yorumlarıyla kahkaha attırmaya devam ediyorlar.

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EA bize topluca büyü falan yapmış olabilir mi acaba?

EA bize topluca büyü falan yapmış olabilir mi acaba?

Oyun: EA Sports FC25

Riv Riv Riv Rivrivriv Rivriv. 🎶

Riv Riv Riv Rivrivriv Rivriv. 🎶

Zenginler işte böyle böyle zengin oluyor.

Zenginler işte böyle böyle zengin oluyor.

Oyun: Stardew Valley

Tek rakibimiz gerçekten THY mi şimdi?

Tek rakibimiz gerçekten THY mi şimdi?

Oyun: Battlefield 1

Durdruk yere kurgusal bir karaktere üzüldüm şimdi.

Durdruk yere kurgusal bir karaktere üzüldüm şimdi.

Oyun: God of War Ragnarok

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Türkiye haritasına geçtiğim an bünyeye yüklenenler. 👇

Türkiye haritasına geçtiğim an bünyeye yüklenenler. 👇

Oyun: Euro Truck Simulator 2

Bazı oyunculardan çok korkuyorum.

Bazı oyunculardan çok korkuyorum.

Oyun: Warhammer 40K: Space Marine 2

Durduk yere yaktık yine be.

Durduk yere yaktık yine be.

Oyun: Black Desert

Yav bu gariban Roach size ne etti?

Yav bu gariban Roach size ne etti?

Oyun: The Witcher 3

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Subnautica

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