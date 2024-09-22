İddia: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu da EA Sports FC 25'e Eklenebilir
İddia: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu da EA Sports FC 25'e Eklenebilir
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da EA ile resmi partnerlik anlaşması imzaladığı iddia edildi. İddiaya göre Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu da EA Sports FC 25'te görebiliriz.
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EA Sports geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ve Galatasaray ile resmi ortaklığını duyurmuştu.
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İddiaya göre Beşiktaş ile EA partnerlik anlaşması imzaladılar.
Peki ezeli rakiplerinin aksine Beşiktaş neden ilk etapta resmi partnerlik anlaşması ile EA Sports FC 25'te yer alamadı?
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