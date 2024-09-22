İddia: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu da EA Sports FC 25'e Eklenebilir

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Beşiktaş'ın FC 25'te resmi partnerlik anlaşması ile yer almamasının nedeni çıkışı merakla beklenen ücretsiz futbol oyunu UFL ile imzalanan anlaşma olarak ileri sürülmüştü. UFL'e katılan ilk Türk kulübü olan Beşiktaş'ın FC25'te de karşımıza çıkıp çıkmayacağını hep birlikte göreceğiz.