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İddia: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu da EA Sports FC 25'e Eklenebilir

İddia: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu da EA Sports FC 25'e Eklenebilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 11:47

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da EA ile resmi partnerlik anlaşması imzaladığı iddia edildi. İddiaya göre Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu da EA Sports FC 25'te görebiliriz.

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EA Sports geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ve Galatasaray ile resmi ortaklığını duyurmuştu.

EA Sports geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ve Galatasaray ile resmi ortaklığını duyurmuştu.

Dünyanın en popüler futbol oyunu serisi EA Sports FC'nin şimdilik son halkası olan EA Sports FC 25'te her iki takımın da stadyumlarının yer alacağı Türk oyuncuları ve taraftarları sevindirmiş, ancak 'Üç Büyükler'den Beşiktaş'ın anlaşmada yer almaması dikkat çekmişti.

İddiaya göre Beşiktaş ile EA partnerlik anlaşması imzaladılar.

İddiaya göre Beşiktaş ile EA partnerlik anlaşması imzaladılar.
twitter.com

Haber Kartalı adlı hesap tarafından ortaya atılan iddialara göre EA yetkilileri Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na gelerek modelleme amacıyla çekim gerçekleştirdiler. İmzalanan anlaşma kapsamında stadyumun modellemelerinin yetişmesi durumunda ocak güncellemesi ile Beşiktaş'ın stadyumunu da EA Sports FC 25'te görebiliriz.

Peki ezeli rakiplerinin aksine Beşiktaş neden ilk etapta resmi partnerlik anlaşması ile EA Sports FC 25'te yer alamadı?

Peki ezeli rakiplerinin aksine Beşiktaş neden ilk etapta resmi partnerlik anlaşması ile EA Sports FC 25'te yer alamadı?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Beşiktaş'ın FC 25'te resmi partnerlik anlaşması ile yer almamasının nedeni çıkışı merakla beklenen ücretsiz futbol oyunu UFL ile imzalanan anlaşma olarak ileri sürülmüştü. UFL'e katılan ilk Türk kulübü olan Beşiktaş'ın FC25'te de karşımıza çıkıp çıkmayacağını hep birlikte göreceğiz.

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