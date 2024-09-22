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Sıradaki Bedava Oyun Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşan Oyun Epic'te Bedava Olacak

Sıradaki Bedava Oyun Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşan Oyun Epic'te Bedava Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 10:32

Epic Games Store'da haftanın bedavası ortaya çıktı. Steam'de 10,50 dolar, yani yaklaşık 358 TL'lik fiyat etiketine sahip eğlenceli oyun Epic Games Store'da bu hafta ücretsiz olacak.

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Epic Games Store'un haftalık bedavaları tam gaz devam ediyor.

Epic Games Store'un haftalık bedavaları tam gaz devam ediyor.

Kullanıcılarına her perşembe günü bedava oyunlar hediye eden Epic Games Store'da bir sonraki haftanın bedava oyunu da ancak haftalık bedavalar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkıyor.

Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de fiyatı 350 TL'yi aşan The Spirit and the Mouse oldu.

The Spirit and the Mouse'un bedava olmasını beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını da hala alabileceğinizi hatırlatalım.

The Spirit and the Mouse'un bedava olmasını beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını da hala alabileceğinizi hatırlatalım.

Perşembe günü saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak The Spirit and the Mouse'u beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunları TOEM ve The Last Stand: Aftermath2i de kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

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