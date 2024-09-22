Sıradaki Bedava Oyun Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşan Oyun Epic'te Bedava Olacak
Sıradaki Bedava Oyun Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşan Oyun Epic'te Bedava Olacak
Epic Games Store'da haftanın bedavası ortaya çıktı. Steam'de 10,50 dolar, yani yaklaşık 358 TL'lik fiyat etiketine sahip eğlenceli oyun Epic Games Store'da bu hafta ücretsiz olacak.
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Epic Games Store'un haftalık bedavaları tam gaz devam ediyor.
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Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de fiyatı 350 TL'yi aşan The Spirit and the Mouse oldu.
The Spirit and the Mouse'un bedava olmasını beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını da hala alabileceğinizi hatırlatalım.
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