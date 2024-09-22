Grand Theft Auto 6 Erteleme Haberleri Artık Bir Önem Taşımıyor!
Grand Theft Auto 6 Erteleme Haberleri Artık Bir Önem Taşımıyor!
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Grand Theft Auto 6 ertelendi haberleri artık gerçeği yansıtmıyor. Take-Two Interactive raporlarında oyunun halen 2025 yılında çıkacağı görüntülendi.
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Grand Theft Auto 6 erteleniyor denmişti!
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Ertelenmediği ise raporlarda ortaya çıktı.
Ayrıca şirketin büyümesine önemli bir katkı sağlayacak.
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