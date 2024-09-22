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Grand Theft Auto 6 Erteleme Haberleri Artık Bir Önem Taşımıyor!

Grand Theft Auto 6 Erteleme Haberleri Artık Bir Önem Taşımıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 09:57

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Grand Theft Auto 6 ertelendi haberleri artık gerçeği yansıtmıyor. Take-Two Interactive raporlarında oyunun halen 2025 yılında çıkacağı görüntülendi.

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Grand Theft Auto 6 erteleniyor denmişti!

Grand Theft Auto 6 erteleniyor denmişti!

Geçtiğimiz haftalarda Grand Theft Auto 6'nın 2025 yılından 2026 yılına ertelendiği iddia edilmişti. Hatta bazı gizemli Rockstar Games çalışanlarının da bunu doğruladığı söylenmişti. Ancak bu haberler asılsız çıktı.

Erteleme iddialarının detaylarına şuradan göz atabilirsiniz;

Ertelenmediği ise raporlarda ortaya çıktı.

Ertelenmediği ise raporlarda ortaya çıktı.

GTA 6'nın yayıncısı olan Take-Two Interactive, paylaştığı yıllık mali raporunda oyunun 2025 yılında çıkacağını doğrulamış oldu. Rapor içerisinde özellikle 'Sonbahar' vurgusu ise dikkatleri çekiyor. Yani en azından şimdilik bir erteleme söz konusu değil.

Ayrıca şirketin büyümesine önemli bir katkı sağlayacak.

Ayrıca şirketin büyümesine önemli bir katkı sağlayacak.

Rapor içerisinde yer alan 'beklenti' kısmına bakıldığında Grand Theft Auto 6'nın şirkete mali açıdan çok büyük bir getiri yapacağı da öngürülüyor. GTA 5'in satış başarısını geçmesi de hedeflenenler arasında.

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