Grand Theft Auto 6 Erteleme Haberleri Artık Bir Önem Taşımıyor!

GTA 6'nın yayıncısı olan Take-Two Interactive, paylaştığı yıllık mali raporunda oyunun 2025 yılında çıkacağını doğrulamış oldu. Rapor içerisinde özellikle 'Sonbahar' vurgusu ise dikkatleri çekiyor. Yani en azından şimdilik bir erteleme söz konusu değil.