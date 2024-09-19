Horizon Zero Dawn Remastered Ufukta Göründü: PC ve PS5 İçin Çıkacak

Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu (ESRB) tarafından yapılan derecelendirilme ile ortaya çıkan bilgiler henüz 2017 yılında çıkan oyunun remastered olarak yeniden oyunculara sunulacağını gösteriyor. Tüm bunların yanında Horizon Zero Dawn'ın PS Plus kütüphanesinden kaldırılmış olması da yakın zamanda söylentileri güçlendirmişti.