Horizon Zero Dawn Remastered Ufukta Göründü: PC ve PS5 İçin Çıkacak
Horizon Zero Dawn Remastered Ufukta Göründü: PC ve PS5 İçin Çıkacak
Guerilla Games tarafından geliştirilen ve henüz 2017 yılında piyasaya sürülmüş olan Hoziron Zero Dawn remastered sürümüyle geri dönme hazırlığında.
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PlayStation özel oyunu Horizon Zero Dawn 2017 yılında PlayStation 4 için çıkmıştı.
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Horizon Zero Dawn Remastered sürümüyle PS5 ve PC'ye geliyor.
Peki Horizon Zero Dawn ne zaman çıkacak?
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