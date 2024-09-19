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Horizon Zero Dawn Remastered Ufukta Göründü: PC ve PS5 İçin Çıkacak

Horizon Zero Dawn Remastered Ufukta Göründü: PC ve PS5 İçin Çıkacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 15:45

Guerilla Games tarafından geliştirilen ve henüz 2017 yılında piyasaya sürülmüş olan Hoziron Zero Dawn remastered sürümüyle geri dönme hazırlığında.

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PlayStation özel oyunu Horizon Zero Dawn 2017 yılında PlayStation 4 için çıkmıştı.

PlayStation özel oyunu Horizon Zero Dawn 2017 yılında PlayStation 4 için çıkmıştı.

PlayStation özel oyunu olarak karşımıza çıkan Horizon Zero Dawn daha sonrasında, 2020 yılında ise PC oyuncularının da beğenisine sunulmuştu. 2022 yılında çıkan Horizon Forbidden West ile seriye dönüşen markaya dair Sony'nin bambaşka planları da var.

Horizon Zero Dawn Remastered sürümüyle PS5 ve PC'ye geliyor.

Horizon Zero Dawn Remastered sürümüyle PS5 ve PC'ye geliyor.

Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu (ESRB) tarafından yapılan derecelendirilme ile ortaya çıkan bilgiler henüz 2017 yılında çıkan oyunun remastered olarak yeniden oyunculara sunulacağını gösteriyor. Tüm bunların yanında Horizon Zero Dawn'ın PS Plus kütüphanesinden kaldırılmış olması da yakın zamanda söylentileri güçlendirmişti.

Peki Horizon Zero Dawn ne zaman çıkacak?

Peki Horizon Zero Dawn ne zaman çıkacak?

Oyunun remastered sürümüyle karşımıza tekrar çıkacağını ESRB derecelendirmesi sonucu ortaya çıkmış durumda. Kısacası Sony bırakın çıkış tarihini, daha oyunun resmi tanıtımını dahi yapmış değil. Horizon Zero Dawn Remastered'ın çıkış tarihi kuvvetle muhtemel Sony'nin 24 Eylül'de gerçekleşecek State of Play etkinliğinde duyurulacaktır.

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