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Sims 5 Hiç Var Olmamış! The Sims Serisinden Yeni Haberler Geldi

Sims 5 Hiç Var Olmamış! The Sims Serisinden Yeni Haberler Geldi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 11:54

Rakipsiz yaşam simülasyonu The Sims'in yeni oyunları ve projeleri için gözümüz yollardayken EA Games The Sims 5, Project Rene ve serinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Oyun dünyasının en popüler serilerinden The Sims'in gelecekteki yol haritasına dair EA Games cephesinden önemli açıklamalar geldi.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden The Sims'in gelecekteki yol haritasına dair EA Games cephesinden önemli açıklamalar geldi.

25 yılı deviren ve neredeyse rakipsiz diyebileceğimiz serinin geleceğine dair yapılan açıklamalarda The Sims 4'e eklenecek yeni içeriklerin yanında el bette The Sims 5 ve yeni The Sims oyunlarının geleceği oldu.

The Sims 5 iptal mi edildi?

The Sims 5 iptal mi edildi?

EA geçtiğimiz aylarda The Sims serisine dahil olacak 'Project Rene' duyurusu ile oyuncuları heyecanlandırmıştı. Oyuncular arasında serinin devam oyunu, yani The Sims 5 olarak gösterilmeye başlanan Project Rene hayli kafa karışıklığı yaratmış olsa da EA cephesinden gelen açıklamalar olayı açıklığa kavuşturdu. Açıklamaya göre Project Rene çok oyunculu bir deneyime odaklanan bir oyun olarak karşımıza çıkacak ve The Sims serisinin devam oyunu olmayacak. Kısacası The Sims 5 ve Project Rene arasında bir bağ yok.

Kısacası ortada The Sims 5'e dair bir şey yok. Peki Project Rene ne durumda?

Kısacası ortada The Sims 5'e dair bir şey yok. Peki Project Rene ne durumda?

The Sims 5'in henüz ortalıkta olmadığı açıklaması hayal kırıklığı yaratsa da Project Rene için haberler iyi. Oyunculara arkadaşlarıyla bir araya gelerek yepyeni bir dünyada birlikte oynama imkanı sunacak Project Rene bu yılın sonlarında sınırlı sayıda oyuncu ile test edilecek. Oyunun ne zaman karşımıza çıkacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

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