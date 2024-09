Sims 5 Hiç Var Olmamış! The Sims Serisinden Yeni Haberler Geldi

EA geçtiğimiz aylarda The Sims serisine dahil olacak 'Project Rene' duyurusu ile oyuncuları heyecanlandırmıştı. Oyuncular arasında serinin devam oyunu, yani The Sims 5 olarak gösterilmeye başlanan Project Rene hayli kafa karışıklığı yaratmış olsa da EA cephesinden gelen açıklamalar olayı açıklığa kavuşturdu. Açıklamaya göre Project Rene çok oyunculu bir deneyime odaklanan bir oyun olarak karşımıza çıkacak ve The Sims serisinin devam oyunu olmayacak. Kısacası The Sims 5 ve Project Rene arasında bir bağ yok.