Sims 5 Hiç Var Olmamış! The Sims Serisinden Yeni Haberler Geldi
Sims 5 Hiç Var Olmamış! The Sims Serisinden Yeni Haberler Geldi
Rakipsiz yaşam simülasyonu The Sims'in yeni oyunları ve projeleri için gözümüz yollardayken EA Games The Sims 5, Project Rene ve serinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
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Oyun dünyasının en popüler serilerinden The Sims'in gelecekteki yol haritasına dair EA Games cephesinden önemli açıklamalar geldi.
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The Sims 5 iptal mi edildi?
Kısacası ortada The Sims 5'e dair bir şey yok. Peki Project Rene ne durumda?
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