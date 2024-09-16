Hikâyeli Oyun Severlerin Mutlaka Oynaması Gereken 10 Oyunu Listeledik!

Witcher serisinin şimdilik son oyunu olan Witcher 3, birçok alanda başarılı bir yapım. Her ne kadar bazı eksiklikleri olsa da bunları iyi yanları ile kapatmayı başarıyor. Bu iyi yanlardan birisi de sunduğu evren ve hikâyesi. Hikâyeli oyun seviyorsanız ve hala Witcher 3 oynamadıysanız şimdi tam sırası olabilir.