Hikâyeli Oyun Severlerin Mutlaka Oynaması Gereken 10 Oyunu Listeledik!

Eski God of War oyunları her ne kadar harika yapımlar olsalar da üst düzey bir hikâye sunmuyorlardı. 2018 yılında çıkan ve seriye yön veren yeni God of War ise ana odağına hikâye anlatımını almış durumda. Son yıllarda piyasaya sürülmüş en iyi işlerden olan God of War ve God of War Ragnarok, mutlaka radarınıza almanız gereken iki yapım.