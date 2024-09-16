Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Hikâyeli Oyun Severlerin Mutlaka Oynaması Gereken 10 Oyunu Listeledik!

Hikâyeli Oyun Severlerin Mutlaka Oynaması Gereken 10 Oyunu Listeledik!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 13:01

Oyunlar bizleri birçok yönden etkiler. Bunu başardıkları en iyi yer ise sundukları hikâyedir. Peki iyi bir hikâye isteyen oyuncular nerelere bakmalı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10. The Witcher 3

10. The Witcher 3

Witcher serisinin şimdilik son oyunu olan Witcher 3, birçok alanda başarılı bir yapım. Her ne kadar bazı eksiklikleri olsa da bunları iyi yanları ile kapatmayı başarıyor. Bu iyi yanlardan birisi de sunduğu evren ve hikâyesi. Hikâyeli oyun seviyorsanız ve hala Witcher 3 oynamadıysanız şimdi tam sırası olabilir.

9. Assassin's Creed 2

9. Assassin's Creed 2

Assassin's Creed serisinin sayamayacağım kadar oyunu çıktı. Her oyun belirli bir kalite standartının üstünde olsa da bir oyun var ki yeri ayrı. Ezio ile ilk tanıştığımız yapım olan Assassin's Creed 2, sarsıcı ve dramatik hikâyesi ile birçok oyuncunun gönlünde taht kurmayı başardı.

8. The Walking Dead Telltale Series

8. The Walking Dead Telltale Series

The Walking Dead'in TV uyarlaması ile birlikte bu isim oldukça popülerleşti. Öyle ki diziden sonra birçok oyun piyasaya sürüldü. Tabii bunların bir çoğu başarısız oldu. Aralarında parlayan tek yapım ise Telltale'ın elinden çıkan bu seri oldu. TWD markasını ve hikâyeli oyunları seviyorsanız mutlaka göz atmanız gereken bir yapım.

7. Mass Effect Üçlemesi

7. Mass Effect Üçlemesi

Bilim kurgu denince akla ilk gelen oyunlardan olan Mass Effect serisi, hikâye ve rol yapma severler için bulunmaz nimet konumunda. Bu seri, her oyunu ile sizi içine çeken bir olay örgüsü ve hikâye kurgulamayı başarmış.

6. God of War & Ragnarok

6. God of War & Ragnarok

Eski God of War oyunları her ne kadar harika yapımlar olsalar da üst düzey bir hikâye sunmuyorlardı. 2018 yılında çıkan ve seriye yön veren yeni God of War ise ana odağına hikâye anlatımını almış durumda. Son yıllarda piyasaya sürülmüş en iyi işlerden olan God of War ve God of War Ragnarok, mutlaka radarınıza almanız gereken iki yapım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. Grand Theft Auto IV

5. Grand Theft Auto IV

GTA serisinin en yüksek puanlı oyunu olan bu yapım, bazı konularda geri kalsa da hikâye kısmında oldukça sağlam iş çıkarıyor. Çıkar ilişkilerini, kültür çatışmasını ve insanların neler yapabileceğini en sert şekilde anlatan bu yapıma mutlaka şans verin.

4. Red Dead Redemption 2

4. Red Dead Redemption 2

İlk oyunu ile iyi bir başarı yakalayan Rockstar, ikinci oyun için kolları sıvamıştı. Uzunca bir bekleyişin ardından ise o meşhur ikinci oyun bizlerle buluştu. Yapmaya çalıştığı her şeyi en üst düzeyde yapan bu yapım, hikâye kısmında da uzun yıllar unutulmayacak bir deneyim vadediyor.

3. The Last of Us Part 1 ve Part 2

3. The Last of Us Part 1 ve Part 2

2013 yılında çıkan ilk oyun ve seriyi devam ettiren ikinci oyun, şüphesiz oyun dünyasının en ağır taşları. Teknik olarak zamanının ilerisinde olan bu iki yapım, sunduğu hikâye ile de sizlere zorlu saatler yaşatabilir.

2. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

2. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid serisinin en iyi oyunu olarak görülen bu yapım, bu unvanın hakkını vermeyi fazlasıyla başarıyor. Dönemine göre teknik olarak iyi bir seviye tutturan bu yapım, hikâye olarak görüp görebileceğiniz en sağlam işlerden birisi.

1. Silent Hill 2

1. Silent Hill 2

Korku oyunlarına yeni bir bakış açısı getiren bu yapım, sizleri ucuz jumpscare hamleleri ile korkutmuyor. Korkuyu adeta içinize işliyor ve yaşamı sorgulamaya itiyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Tabii ki neredeyse kusursuz bir şekilde hazırlanan hikâyesi ile. Silent Hill 2, hikâyeli oyun severlerin mutlaka oynaması gereken bir yapım.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın