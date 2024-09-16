Hikâyeli Oyun Severlerin Mutlaka Oynaması Gereken 10 Oyunu Listeledik!
Hikâyeli Oyun Severlerin Mutlaka Oynaması Gereken 10 Oyunu Listeledik!
Oyunlar bizleri birçok yönden etkiler. Bunu başardıkları en iyi yer ise sundukları hikâyedir. Peki iyi bir hikâye isteyen oyuncular nerelere bakmalı?
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10. The Witcher 3
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9. Assassin's Creed 2
8. The Walking Dead Telltale Series
7. Mass Effect Üçlemesi
6. God of War & Ragnarok
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5. Grand Theft Auto IV
4. Red Dead Redemption 2
3. The Last of Us Part 1 ve Part 2
2. Metal Gear Solid 3: Snake Eater
1. Silent Hill 2
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