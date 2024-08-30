Ubisoft Başarabilmiş Mi? Star Wars Outlaws İnceleme Dosyası!
Ubisoft Başarabilmiş Mi? Star Wars Outlaws İnceleme Dosyası!
Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Star Wars Outlaws'ı tüm detayları ile inceledik.
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13. Ne anlatıyor bu oyun?
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12. Hikâyeden büyük beklentiniz olmasın.
11. Oyunun geniş bir karakter havuzu bulunuyor.
10. Peki oynanış nasıl?
9. Sen olmazsan olmaz!
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8. Ubisoft ve klasik açık dünyası.
7. Daha minimal bir dünya ile karşı karşıyayız.
6. Oradan oraya zıplamaya devam.
5. Oyun zevkini azaltan görev tasarımları.
4. Uzayda savaşmak nasıl?
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3. Grafikler beklenenin altında kalmış.
2. Teknik detaylar.
1. Son sözler.
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