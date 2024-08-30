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Ubisoft Başarabilmiş Mi? Star Wars Outlaws İnceleme Dosyası!

Ubisoft Başarabilmiş Mi? Star Wars Outlaws İnceleme Dosyası!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 16:31

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Star Wars Outlaws'ı tüm detayları ile inceledik.

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13. Ne anlatıyor bu oyun?

13. Ne anlatıyor bu oyun?

Hikayemiz Kay Vees isimli bir hırsızı ve küçük sevimli dostu Nix’i merkezine alıyor. Ayrıyetten hikaye 5.film ile 6. Film arasında geçiyor. Kay ve Nix, Canto Bight adlı bir mahallenin barında yaşıyan hırsızlar. Kay her hırsız gibi büyük bir vurgun peşinde koşmaktadır. Lakin bilmediği şey yapacağı bu işin onu galaksinin en tehlikeli çeteleri ile karşı karşıya getireceğidir. Kay yeraltı dünyasında yolunu bulmalı ve namını yükseltmelidir.

12. Hikâyeden büyük beklentiniz olmasın.

12. Hikâyeden büyük beklentiniz olmasın.

Üzülerek söylüyorum ki Star Wars Outlaws ilgi çekici bir hikayeye sahip değil. Aslına baktığımızda Star Wars evreninin hep merak ettiğimiz taraflarını gözler önüne seriyor. Jedi ve Sithlerin epik öyküsünden farklı şeyleri görmek başlarda güzel hissettiriyor. Özellikle asıl halkın neler yaşadığı, hayatta kalmaya çalışan insanların büyük zorluklara göğüs germesi gibi önemli hikayelere tanık olabiliyorsunuz.

11. Oyunun geniş bir karakter havuzu bulunuyor.

11. Oyunun geniş bir karakter havuzu bulunuyor.

Kay ve Nix’in yanı sıra oyunda bir ton yan karakter ile karşılaşıyoruz. Oyunun başından sonuna kadar tanıştığımız çeteler ile dostluk kurabiliyor ve bölgelerinde rahatça gezebiliyoruz. Bununla beraber her iyi ilişki kurduğumuz çete karşısında başka bir çeteyi karşımıza alıyoruz. Bu çetelerin herbirinin bölgesi olduğundan dolayı adımlarımızı doğru atmamız önem arz ediyor. Yine de akılda kalıcı karakterlerin olduğunu söylemek pek mümkün değil.

10. Peki oynanış nasıl?

10. Peki oynanış nasıl?

Gelelim Outlaws'ın bizce en başarılı kısmına. Outlaws, başta da belirttiğimiz gibi, bir aksiyon macera oyunu. Ancak bu söylediğimiz, Call of Duty ve Uncharted vari aksiyon sahneleri bol olan bir oyun gibi düşünmeyin. Outlaws, daha çok temel mekaniklerini Uncharted'a yaklaştırıyor. Silah ateşleme ve çatışma sekansları gayet keyifli olmuş. Yapay zekanın arada sapıttığı oluyor ama savaşmak oyunda keyifli. Buradaki temel sıkıntı, tek bir silahımızın olması. Çatışma temelli bir oyunda tek bir silah ile ilerlemek, oynanışı bir yerden sonra sıkıcılaştırabiliyor. Ancak hemen karaları bağlamayın. Blasterınızı her şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Yine de bizim nezdimizde bunun yeterli olduğunu söylemek pek mümkün değil.

9. Sen olmazsan olmaz!

9. Sen olmazsan olmaz!

Outlaws’da Kay ne kadar ana karakterse Nix’de bir o kadar ana karakter. Oynanışa etkisi azımsanmayacak derecede fazla. Özellikle savaş anlarında Nix’in yaptıklarını hafife almamak gerekiyor. Düşmanın dikkatini çekmek, düşmanın üzerine atlayarak düşmanın açığını sağlamak savaşlarda büyük avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra Nix kilitli kapıları açmaya, düşmanlar ve normal insanlar üzerinden bir şeyler çalmanıza olanak sağlıyor.

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8. Ubisoft ve klasik açık dünyası.

8. Ubisoft ve klasik açık dünyası.

Oyunda tam dört farklı açık dünya mevcut. Lakin bu dünyaların sadece yapılarının değişik olduğunu, birbirlerinden pek farklı olmadığını söyleyebiliriz. Yine yapılacak bol bol yan görevimiz, keşfedilecek bir dünyamız var. Keşfin ödüllendirici olduğunu söylemek pek mümkün değil. Genellikle marketlerde satabileceğiniz ekipmanlar bulabiliyorsunuz.

7. Daha minimal bir dünya ile karşı karşıyayız.

7. Daha minimal bir dünya ile karşı karşıyayız.

Yine de Outlaws’ın açık dünyasının Far Cry veya Assassin’s Creed tarzında olmadığını söyleyebiliriz. Keşfedilecek yerler ve yan görevler gözünüze sokulmuyor. Oyun, gidip keşfetmenizi ve kendinizin bulmasını istiyor. Açık dünyada gezmenize yarayan bir de speederımız mevcut. Bu uçan motor ile indiğiniz dünyayı keşfedebilir, bir yerden bir yere hızlıca gidebilirsiniz. Fakat eninde sonunda kendinizi hızlı seyahat kullanırken bulacaksınız.

6. Oradan oraya zıplamaya devam.

6. Oradan oraya zıplamaya devam.

Oyunun Uncharted’a benzediği tek nokta hırsızlık veyahut çatışma sekansları değil. Bunların yanı sıra platform mekanikleri de Uncharted ile bir hayli benzer. Fakat Uncharted’dan farklı olarak daha bir God of War (2018) tarzına yakın. Outlaws’ın platform mekanikleri yine onrail yani bir hat üzerindeki platformlara dayanıyor. Analog tuşunuzu düz ittirmek ve zıplama tuşuna basmak genellikle iş görüyor. Platform öğeleri zorlayacı olmadığından bu sekanslar oyunda bazen sizi sıkabiliyor.

5. Oyun zevkini azaltan görev tasarımları.

5. Oyun zevkini azaltan görev tasarımları.

Star Wars Outlaws’ın kendini tekrar ettiği yerlerden birtanesi de maalesef ki görev tasarımları. Görevlerin büyük bir çoğunluğu bir üsse sızma, oradan bir şeyler çalma ve daha sonrasında çatışarak üsten ayrılma üzerine kurulu. Daha farklı bir görev tasarımını görmeyi tercih ederdik. Bu görev ve bölüm tasarımları oyunun bir noktasından sonra bizleri sıkmaya başladı. Yan görevlerde de yine klasik tercihin üzerinde durulmuş. İnanılmaz farklı yan görevler var dersek yalan söylemiş oluruz. Bunun yanı sıra bazı soru işaretlerinin yan görev yerine keşfedilecek yerleri gösterdiğini söylemek mümkün.

4. Uzayda savaşmak nasıl?

4. Uzayda savaşmak nasıl?

Oyundaki uzay gemimiz ile uzay savaşlarına girebiliyoruz. Bu savaşlar bazen kendimizi kurtarmak için. Bazen de bazı çetelere yardım etmek için oluyor. Bu savaşlar heyecanlı ve çekişmeli geçebiliyor. Uzay gemimizi kontrol etmek kolay ve eğlenceli olmuş. Bunun yanı sıra gezegenden çıkış ve gezegene giriş sekanslarıda oldukça iyi. Yükleme ekranını saklayan bu tercih Starfield’dan beklediğimiz şeyi aslında bizlere sağlıyor.

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3. Grafikler beklenenin altında kalmış.

3. Grafikler beklenenin altında kalmış.

Star Wars Outlaws, iki farklı grafik modu ile karşımıza çıkıyor. Performans ve kalite modları. Performans modu 60 FPS’i hedeflerken kalite modu 30 FPS’i hedefliyor. Biz oyunu performans modunda 60 FPS deneyim ettik. Kaliteden ziyade performansa önem versek dahi oyunun bazı manzaraları gerçekten hoşumuza gitti. Yine de kaplama kalitesini 2024 yılına göre yeterli değil. Kalite modunda ise grafiklerin biraz daha iyi bir seviyeye geldiğini söylemek mümkün. Bir diğer konu ise yüz animasyonları. Maalesef ki Outlaws’ın yüz animasyonları pek iyi değil. Karakterler pek donuk duruyor ve senkron değiller. Ubisoft’un son bir kez daha cilalamaya ihtiyacı varmış.

2. Teknik detaylar.

2. Teknik detaylar.

Oyunu 60 FPS sabit bir şekilde deneyim ettiğimi söylemiştim. Herhangi bir şekilde çökme yaşamadım. Lakin meşhur Ubisoft bugları maalesef ki bu oyunda da devam ediyor. Ters duran düşmanlar. Arkadan indirdiğiniz halde ölmeyenler gibi buglar giderilmemiş.

1. Son sözler.

1. Son sözler.

Ubisoft Massive ortalama bir iş ortaya koymuş. Kay ve Nix’in suç dünyasında adım adım yükselişini oynamak keyifli. Ayrıyetten Jedi ve Sithlerden ziyade daha küçük çaplı ve evrenin gösterilmeyen bir bölümünü anlatması hoşumuza gitti. Oynanış döngüsü ve görev yapılarındaki bazı değişiklikler ile bir Star Wars klasiği haline gelebilirmiş.

Olumlu Yönler

  • Çatışma sekansları eğlenceli.

  • Star Wars evreninin bilinmeyen bir tarafı anlatılıyor.

  • Uzay savaşları eğlenceli.

  • Çeteler ile ilişki kurmak ve ödülleri kovalamak keyifli.

Olumsuz Yönler

  • Buglar ve daha çok buglar.

  • Zayıf hikâye.

  • Tekrara düşen bölüm ve görev tasarımları.

  • Gizli gidilen görev sayısı fazla.

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