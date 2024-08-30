Ubisoft Başarabilmiş Mi? Star Wars Outlaws İnceleme Dosyası!

Gelelim Outlaws'ın bizce en başarılı kısmına. Outlaws, başta da belirttiğimiz gibi, bir aksiyon macera oyunu. Ancak bu söylediğimiz, Call of Duty ve Uncharted vari aksiyon sahneleri bol olan bir oyun gibi düşünmeyin. Outlaws, daha çok temel mekaniklerini Uncharted'a yaklaştırıyor. Silah ateşleme ve çatışma sekansları gayet keyifli olmuş. Yapay zekanın arada sapıttığı oluyor ama savaşmak oyunda keyifli. Buradaki temel sıkıntı, tek bir silahımızın olması. Çatışma temelli bir oyunda tek bir silah ile ilerlemek, oynanışı bir yerden sonra sıkıcılaştırabiliyor. Ancak hemen karaları bağlamayın. Blasterınızı her şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Yine de bizim nezdimizde bunun yeterli olduğunu söylemek pek mümkün değil.