Sony'nin Yeni Oyunu Concord Ağır Çakıldı: Sadece Bir Avuç Oyuncu Oynuyor!
Sony'nin Yeni Oyunu Concord Ağır Çakıldı: Sadece Bir Avuç Oyuncu Oynuyor!
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Overwatch benzeri yapısıyla dikkat çeken ve yayıncılığını Sony'nin üstlendiği Concord henüz geçtiğimiz günlerde çıktı.
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Ancak Concord neredeyse çıkar çıkmaz dibi gördü!
Peki Concord'un başına ne geldi de arkasındaki Sony'e rağmen bu kadar az rağbet gördü?
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