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Sony'nin Yeni Oyunu Concord Ağır Çakıldı: Sadece Bir Avuç Oyuncu Oynuyor!

Sony'nin Yeni Oyunu Concord Ağır Çakıldı: Sadece Bir Avuç Oyuncu Oynuyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 10:52

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve yayıncı koltuğunda Sony, geliştirici koltuğunda ise Firewalk Studios'u gördüğümüz kahraman odaklı FPS oyunu Concord fena çakıldı. Oyun şimdiden Sony'nin en az rağbet gören yapımlarından oldu.

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Overwatch benzeri yapısıyla dikkat çeken ve yayıncılığını Sony'nin üstlendiği Concord henüz geçtiğimiz günlerde çıktı.

Overwatch benzeri yapısıyla dikkat çeken ve yayıncılığını Sony'nin üstlendiği Concord henüz geçtiğimiz günlerde çıktı.

Farklı özelliklere sahip kahramanlardan oluşan bir karakter havuzuna sahip nişancı oyunu yaklaşık 8 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından karşımıza çıktı. Kısacası geliştirici ekip Firewalk Studios'un oyunda emeği hayli büyük.

Ancak Concord neredeyse çıkar çıkmaz dibi gördü!

Ancak Concord neredeyse çıkar çıkmaz dibi gördü!

PlayStation 5 ve PC için yayınlanan oyun Sony'de büyük bir soğuk duş etkisi yaratmış gibi görünüyor zira 23 Ağustos'ta çıkan oyunun sunucuları daha şimdiden neredeyse tamamen boşalmış durumda. An itibariyle SteamDB verilerine göre oyunu yalnızca 118 kişi oynuyor! Oyunun ulaştığı zirve 697 eş zamanlı oyuncuyla çok daha üzücü.

Peki Concord'un başına ne geldi de arkasındaki Sony'e rağmen bu kadar az rağbet gördü?

Peki Concord'un başına ne geldi de arkasındaki Sony'e rağmen bu kadar az rağbet gördü?

Esasen bunun için tek bir sebepten bahsetmek zor ancak oyunun Steam'deki 40 dolarlık fiyat etiketi görmezden gelinecek gibi değil. Zira oyunun Overwatch 2 gibi kendini kanıtlamış pek çok rakibi tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. Concord'un ilerleyen sezonlarda rakipleri gibi oynaması ücretsiz modele geçip geçmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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