Sony'nin Yeni Oyunu Concord Ağır Çakıldı: Sadece Bir Avuç Oyuncu Oynuyor!

Esasen bunun için tek bir sebepten bahsetmek zor ancak oyunun Steam'deki 40 dolarlık fiyat etiketi görmezden gelinecek gibi değil. Zira oyunun Overwatch 2 gibi kendini kanıtlamış pek çok rakibi tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. Concord'un ilerleyen sezonlarda rakipleri gibi oynaması ücretsiz modele geçip geçmeyeceğini ise zaman gösterecek.