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Star Wars Outlaws İnceleme Puanları Belli Oldu: Tepkiler Karışık

Star Wars Outlaws İnceleme Puanları Belli Oldu: Tepkiler Karışık

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 17:38

Çıkışına artık gün saydığımız ve bizleri Star Wars evreninin devasa dünyasına atacak Star Wars Outlaws için ilk inceleme puanları nihayet belli oldu.

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Hem oyun dünyasının, hem de Star Wars hayranlarının gözü bir süredir Star Wars Outlaws'ın üstünde.

Hem oyun dünyasının, hem de Star Wars hayranlarının gözü bir süredir Star Wars Outlaws'ın üstünde.

Star Wars'ın dillere destan evrenini hakkıyla anlatacak tek oyunculu bir oyuna hasretimiz sürerken geçtiğimiz yıl duyurulan açık dünya oyunu Star Wars Outlaws haliyle epey ilgi çekmişti.

Star Wars Outlaws'ın ilk inceleme puanları da nihayet belli oldu.

Star Wars Outlaws'ın ilk inceleme puanları da nihayet belli oldu.

Oyun genel olarak sevilirken basından gelen inceleme puanlarının karışık olması da dikkat çekiyor. Oyunun Metacritic puanı şu anda 77 seviyesinde.

  • Hey Poor Player - 9/10

  • Dexerto - 8/10

  • ScreenRant 8/10

  • Noisy Pixel - 8/10

  • Twinfinite - 8/10

  • PlayStation Universe - 8/10

  • GamesRadar - 7/10

  • IGN - 7/10

  • PCMag - 6/10

  • Dot Esports - 6/10

  • VGC - 6/10

  • GGRecon - 6/10

  • Press Start - 6/10

  • GamersRD - 3/10

Peki Star Wars Outlaws ne zaman çıkacak?

Peki Star Wars Outlaws ne zaman çıkacak?

Star Wars Bölüm V: İmparator'un Dönüşü ve Star Wars Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü filmleri arasındaki zaman diliminde geçecek hikayeye 30 Ağustos tarihinde atılacağız. Oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.

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