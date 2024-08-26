Star Wars Outlaws İnceleme Puanları Belli Oldu: Tepkiler Karışık
Star Wars Outlaws İnceleme Puanları Belli Oldu: Tepkiler Karışık
Çıkışına artık gün saydığımız ve bizleri Star Wars evreninin devasa dünyasına atacak Star Wars Outlaws için ilk inceleme puanları nihayet belli oldu.
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Hem oyun dünyasının, hem de Star Wars hayranlarının gözü bir süredir Star Wars Outlaws'ın üstünde.
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Star Wars Outlaws'ın ilk inceleme puanları da nihayet belli oldu.
Peki Star Wars Outlaws ne zaman çıkacak?
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