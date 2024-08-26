Star Wars Outlaws İnceleme Puanları Belli Oldu: Tepkiler Karışık

Oyun genel olarak sevilirken basından gelen inceleme puanlarının karışık olması da dikkat çekiyor. Oyunun Metacritic puanı şu anda 77 seviyesinde.

Hey Poor Player - 9/10

Dexerto - 8/10

ScreenRant 8/10

Noisy Pixel - 8/10

Twinfinite - 8/10

PlayStation Universe - 8/10

GamesRadar - 7/10

IGN - 7/10

PCMag - 6/10

Dot Esports - 6/10

VGC - 6/10

GGRecon - 6/10

Press Start - 6/10

GamersRD - 3/10