Kadınların "Biyolojik Olarak" Oyun Oynamalarına İmkan Vermeyen Kullanıcıyı Ahali Yerden Yere Vurdu
Kadınların "Biyolojik Olarak" Oyun Oynamalarına İmkan Vermeyen Kullanıcıyı Ahali Yerden Yere Vurdu
Bir X kullanıcısı kadınların bazı oyunları oynamaya 'biyolojik olarak' yeteneklerinin olmadığını söylediği aşırı bilimsel (!) gönderisi ile ahalinin gazabını üstüne çekti.
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Oyun konusu malumunuz, sosyal medyanın gündemine bambaşka şekillerde oturuyor.
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Ancak bu kez bir kullanıcı oyun meselesi ve cinsiyetleri "biyolojik" olarak ele alarak konuya kendi aşırı bilimsel yaklaşımını yaptı.
E haliyle oyuncuların da bu parlak görüşe karşı tepkileri sert oldu!
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Biyoloji ve oyunlar arasında kurulan "bilimsel değil, sadece hissel" dedirten tespitle bol bol dalga da geçildi.
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Gerçekten alaka seviye şuralarda falan.
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Psikoloji yüksek lisansı yapan bu yayıncının Elden Ring'i yalnızca beyin gücüyle bitirdiğini de hatırlatalım.
Meğer bir sürü kadın oyuncu biyolojik olarak aslında erkekmiş!
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Bildiğimiz tüm biyoloji bilgisini sorgulatan bu tartışmaya sizin yorumunuz ne?
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