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Kadınların "Biyolojik Olarak" Oyun Oynamalarına İmkan Vermeyen Kullanıcıyı Ahali Yerden Yere Vurdu

Kadınların "Biyolojik Olarak" Oyun Oynamalarına İmkan Vermeyen Kullanıcıyı Ahali Yerden Yere Vurdu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 16:26

Bir X kullanıcısı kadınların bazı oyunları oynamaya 'biyolojik olarak' yeteneklerinin olmadığını söylediği aşırı bilimsel (!) gönderisi ile ahalinin gazabını üstüne çekti.

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Oyun konusu malumunuz, sosyal medyanın gündemine bambaşka şekillerde oturuyor.

Oyun konusu malumunuz, sosyal medyanın gündemine bambaşka şekillerde oturuyor.

'Gamer' erkeklerle ilişkinin avantaj ve dezavantajlarından tutun sadece 'errrkek' adamların oynayabileceği oyunlara kadar pek çok konu belki bininci defadır tekrar tekrar tartışılmaya devam ediliyor.

Ancak bu kez bir kullanıcı oyun meselesi ve cinsiyetleri "biyolojik" olarak ele alarak konuya kendi aşırı bilimsel yaklaşımını yaptı.

Ancak bu kez bir kullanıcı oyun meselesi ve cinsiyetleri "biyolojik" olarak ele alarak konuya kendi aşırı bilimsel yaklaşımını yaptı.
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Kendileri ve sonrasında favori oyunlarını paylaşan oyuncuların başlattıkları akıma katılan bir kadın kullanıcının gönderisine yanıt veren kişi kadınların 'biyolojik olarak' Souls oyunları gibi kimi türleri oynamaya yatkın olmadıklarını savundu.

E haliyle oyuncuların da bu parlak görüşe karşı tepkileri sert oldu!

E haliyle oyuncuların da bu parlak görüşe karşı tepkileri sert oldu!

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Biyoloji ve oyunlar arasında kurulan "bilimsel değil, sadece hissel" dedirten tespitle bol bol dalga da geçildi.

Biyoloji ve oyunlar arasında kurulan "bilimsel değil, sadece hissel" dedirten tespitle bol bol dalga da geçildi.
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Gerçekten alaka seviye şuralarda falan.

Gerçekten alaka seviye şuralarda falan.
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🤷🏻♀️

🤷🏻♀️
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👇
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Psikoloji yüksek lisansı yapan bu yayıncının Elden Ring'i yalnızca beyin gücüyle bitirdiğini de hatırlatalım.

Psikoloji yüksek lisansı yapan bu yayıncının Elden Ring'i yalnızca beyin gücüyle bitirdiğini de hatırlatalım.
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Meğer bir sürü kadın oyuncu biyolojik olarak aslında erkekmiş!

Meğer bir sürü kadın oyuncu biyolojik olarak aslında erkekmiş!
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Bildiğimiz tüm biyoloji bilgisini sorgulatan bu tartışmaya sizin yorumunuz ne?

Bildiğimiz tüm biyoloji bilgisini sorgulatan bu tartışmaya sizin yorumunuz ne?
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Buyurun yorumlarda buluşalım!

Buyurun yorumlarda buluşalım!
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