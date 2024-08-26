AKP Milletvekili Hüseyin Yayman Video Oyunlarını Milli Güvenlik Sorunu Saydı!

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından olan Roblox'un geçtiğimiz günlerde ülkemizde erişime kapatılması hakkında konuşan Yayman;

'Kamuoyunda şöyle bir algı var; bu açıldı, kapatıldı. Sizin aracılığınızla kamuoyuna şunu söylemek isterim; bunun açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir. Türkiye bağımsız bir hukuk devletidir, sosyal hukuk devletidir ve anayasayla verilmiş olan haklar ve yükümlülükler vardır. Anayasamız özellikle gençlerin korunması, ailenin korunması konusunda çok önemli maddeler içeren ve çok önemli düzenlemeler içeren bir anayasadır. Dolayısıyla burada bir platformun açılması ya da kapanması tamamen bağımsız mahkemeler yoluyla olan bir düzenlemedir.'