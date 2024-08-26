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AKP Milletvekili Hüseyin Yayman Video Oyunlarını Milli Güvenlik Sorunu Saydı!

AKP Milletvekili Hüseyin Yayman Video Oyunlarını Milli Güvenlik Sorunu Saydı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 14:16

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman DHA'ya yaptığı açıklamalarda video oyunlarının 'milli güvenlik sorununa dönüştüğünü' ve 'gençlerin korunması gerektiğini' belirtti.

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DHA'ya konuşan Yayman oyunların ülkemizde bir milli güvenlik sorunu boyutuna ulaştığından bahsetti.

DHA'ya konuşan Yayman oyunların ülkemizde bir milli güvenlik sorunu boyutuna ulaştığından bahsetti.

DHA'dan Aliekber Mete ve Canberk Öztürk'ün haberine göre dijital bağımlılık, oyun platformları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yayman meselenin 'gençlerin geleceğini çalma noktasına geldiğinden' bahsetti. 

'Dünyada da bu çok tartışılmaktadır. Özellikle Amerika'daki okul baskınlarında, öğrencilerin oyun platformlarına üye olup oradan kendilerine kahraman olarak belirledikleri şahsiyetleri taklit etmek suretiyle arkadaşlarını katlettiğini, öğretmenlerini gözünü kırpmadan öldürdüğünü hep beraber gördük.'

Dünyadaki örneklerin ardından Eskişehir'deki bıçaklı saldırı hakkında da konuşan Yayman bu olayın fazla söze gerek bırakmadığından bahsederek çocukların nitelikli zaman geçirmesinin önemine ve dijital okuryazarlığın arttırılması yönünde çalışmalardan da bahsetti.

"Türkiye'de bu oyun meselesi, bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda ve bu noktada bizim gençlerimizi korumamız lazım"

"Türkiye'de bu oyun meselesi, bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda ve bu noktada bizim gençlerimizi korumamız lazım"

Gençlerin nitelikli zaman geçirmelerinin gerekliliğinden ve oyunlarda geçirdikleri sürelerin kısaltılması gerektiğinden bahseden Yayman video oyunlarının milli güvenlik sorununa dönüştüğünü de vurguladı ve yeni dönemde TBMM'nin konuyla ilgili çalışmalar yürüteceğinin sinyallerini ''Önümüzdeki dönemde dijital bağımlılık konusunda uzmanları çağıracağız. TBMM'de uzmanları dinleyeceğiz ve komisyonumuzda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çünkü dijitale sahip olan geleceğe sahip olur. Gençlerimizi, Türkiye'nin geleceği olarak görüyoruz.' sözleriyle verdi.

"Roblox'un açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir."

"Roblox'un açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir."

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından olan Roblox'un geçtiğimiz günlerde ülkemizde erişime kapatılması hakkında konuşan Yayman;

'Kamuoyunda şöyle bir algı var; bu açıldı, kapatıldı. Sizin aracılığınızla kamuoyuna şunu söylemek isterim; bunun açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir. Türkiye bağımsız bir hukuk devletidir, sosyal hukuk devletidir ve anayasayla verilmiş olan haklar ve yükümlülükler vardır. Anayasamız özellikle gençlerin korunması, ailenin korunması konusunda çok önemli maddeler içeren ve çok önemli düzenlemeler içeren bir anayasadır. Dolayısıyla burada bir platformun açılması ya da kapanması tamamen bağımsız mahkemeler yoluyla olan bir düzenlemedir.'

açıklamasında bulundu.

"Parti olarak her türlü yasağa karşıyız, engellemeye karşıyız, sansüre karşıyız ama son tahlilde de her zaman söyledim, devletimizi de sokakta bulmadık."

"Parti olarak her türlü yasağa karşıyız, engellemeye karşıyız, sansüre karşıyız ama son tahlilde de her zaman söyledim, devletimizi de sokakta bulmadık."

Oyun platformlarına yönelik bir engellemenin yolda olup olmadığı sorusuna ise Yayman 'Devletimizi sokakta bulmadık' diyerek açıklamalarda bulunurken ' 'Böyle durumlarla karşılaşır mıyız bilmiyoruz; ama şunu aslında bilenler biliyor. Bu platformların faydası olduğu kadar, zararlarının da olduğu ve gerçekten bizim gençlerimizi çalmak istediği, toplumu farklı bir şekilde yönlendirmek istediği çok net olarak ortada' ifadelerini kullandı. Yayman parti olarak yasaklara karşı olsalar da dijital şirketlere karşı her türlü tedbiri alacaklarını açıkladı.

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