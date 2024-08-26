AKP Milletvekili Hüseyin Yayman Video Oyunlarını Milli Güvenlik Sorunu Saydı!
AKP Milletvekili Hüseyin Yayman Video Oyunlarını Milli Güvenlik Sorunu Saydı!
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DHA'ya konuşan Yayman oyunların ülkemizde bir milli güvenlik sorunu boyutuna ulaştığından bahsetti.
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"Türkiye'de bu oyun meselesi, bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda ve bu noktada bizim gençlerimizi korumamız lazım"
"Roblox'un açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir."
"Parti olarak her türlü yasağa karşıyız, engellemeye karşıyız, sansüre karşıyız ama son tahlilde de her zaman söyledim, devletimizi de sokakta bulmadık."
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