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Oyunların "En İtici Erkek Hobisi" Olduğunu Söyleyen YouTuber Dalga Konusu Oldu

Oyunların "En İtici Erkek Hobisi" Olduğunu Söyleyen YouTuber Dalga Konusu Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 12:30

Video oyunları konusundaki tartışmalar hız kesmeden devam ederken 'oyun oynamanın bir erkeğin yapabileceği en itici şey' olduğunu söyleyen YouTuber Liz Wheeler oyuncuların dalga konusu olmaktan kaçamadı.

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YouTuber Liz Wheeler X hesabından "kadınlara göre en az ilgi çekici erkek hobileri" listesi paylaşarak hiç dinmeyen bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

YouTuber Liz Wheeler X hesabından "kadınlara göre en az ilgi çekici erkek hobileri" listesi paylaşarak hiç dinmeyen bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.
twitter.com

YouTube'da 369 bin, X'te ise 980 binden fazla takipçiye sahip olan YouTuber doğruluğu kanıtlanmamış ve bir TikTok kullanıcısı tarafından şaka amaçlı yapılan grafiği 'Bu tamamen doğru. Video oyunu oynayan erkekler en az çekici olanlar. Kırmızı bayraktan da öte. Anlaşmayı bozan bölge gibi. Bu kadar çok adamın bunu anlamaması garip' notuyla paylaştı.

Kendisi ayrıca Pac-Man veya Tetris gibi arcade oyunların bu listeye girmediğini de söyledi.

Kendisi ayrıca Pac-Man veya Tetris gibi arcade oyunların bu listeye girmediğini de söyledi.
twitter.com

Ancak oyuncuları ikna etmek hiç kolay olmadı zira sözde araştırmanın gerçek olmaması bir yana kendisine durumun aksini kanıtlayan pek çok kanıt da sunuldu.

Ancak oyuncular kendisiyle tamamen zıt fikirdeydi!

Ancak oyuncular kendisiyle tamamen zıt fikirdeydi!
twitter.com

'Oyuncular, lütfen onu görmezden gelin. Ben şahsen haftanın herhangi bir günü bir barda sarhoş olup dışarı çıkmasındansa, iş yerindeki zor bir günün stresini atmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi kendi evinin mahremiyetinde yapmasını tercih ederim. Ve buna oyun oynamak da dahilse, öyle olsun.'

YouTuber'ın sunduğu sahte datalar ve görüşleri globalde de alay konusu oldu.

YouTuber'ın sunduğu sahte datalar ve görüşleri globalde de alay konusu oldu.
twitter.com

Oyunların bir erkeği çok daha az çekici gösterdiği fikrine kadınlar da bol bol karşı çıktı.

Oyunların bir erkeği çok daha az çekici gösterdiği fikrine kadınlar da bol bol karşı çıktı.
twitter.com

'Oyun oynamayı seviyorum. Yeni Space Marines'i bekliyorum. Nostalji için geçen gün COD Cold War Zombies oynadım. Oyunlarda - veya sağlıklı dozlarda herhangi bir hobide - yanlış bir şey yok, özellikle de ailece dört kişilik bir co-op oyun oynuyorsanız.'

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Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

'O zaman muhtemelen televizyon izlemeyi bırakmalısın. Erkekler için aşırı itici.'

Sizce de oyun oynamak bir erkeği daha az mı çekici yapıyor? Yoksa oyunculara katılıyor musunuz?

Sizce de oyun oynamak bir erkeği daha az mı çekici yapıyor? Yoksa oyunculara katılıyor musunuz?
twitter.com

'Kimse senin ne düşündüğünü umursamıyor.'

Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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'Kocamla World of Warcraft'ta tanıştım. Belki kızlar bir kereliğine sevimli gamer erkekleri denemeli, bilmiyorum 🤨'

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