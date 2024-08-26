Oyunların "En İtici Erkek Hobisi" Olduğunu Söyleyen YouTuber Dalga Konusu Oldu
Oyunların "En İtici Erkek Hobisi" Olduğunu Söyleyen YouTuber Dalga Konusu Oldu
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YouTuber Liz Wheeler X hesabından "kadınlara göre en az ilgi çekici erkek hobileri" listesi paylaşarak hiç dinmeyen bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.
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Kendisi ayrıca Pac-Man veya Tetris gibi arcade oyunların bu listeye girmediğini de söyledi.
Ancak oyuncular kendisiyle tamamen zıt fikirdeydi!
YouTuber'ın sunduğu sahte datalar ve görüşleri globalde de alay konusu oldu.
Oyunların bir erkeği çok daha az çekici gösterdiği fikrine kadınlar da bol bol karşı çıktı.
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Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sizce de oyun oynamak bir erkeği daha az mı çekici yapıyor? Yoksa oyunculara katılıyor musunuz?
Buyurun yorumlara!
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