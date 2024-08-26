Oyunların "En İtici Erkek Hobisi" Olduğunu Söyleyen YouTuber Dalga Konusu Oldu

YouTube'da 369 bin, X'te ise 980 binden fazla takipçiye sahip olan YouTuber doğruluğu kanıtlanmamış ve bir TikTok kullanıcısı tarafından şaka amaçlı yapılan grafiği 'Bu tamamen doğru. Video oyunu oynayan erkekler en az çekici olanlar. Kırmızı bayraktan da öte. Anlaşmayı bozan bölge gibi. Bu kadar çok adamın bunu anlamaması garip' notuyla paylaştı.