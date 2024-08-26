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Half-Life 3 Adım Adım Gerçek Oluyor: Oyun Hakkında Güvenilir Sızıntılar Var!

Half-Life 3 Adım Adım Gerçek Oluyor: Oyun Hakkında Güvenilir Sızıntılar Var!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 11:19

15 yılı Half-Life 3'ü beklediğimiz düşünülürse çoğumuzun heyecanını biraz da olsa kaybetmesi anlaşılabilir ancak Valve kanadından gelen yeni ve güvenilir sızıntılar bir kez daha Half-Life 3'ün çok yakınımızda olabileceğini gösteriyor.

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Ana serinin son oyunu olan Half-Life 2'nin çıkışının üzerinden tam 17 yıl geçti.

Ana serinin son oyunu olan Half-Life 2'nin çıkışının üzerinden tam 17 yıl geçti.

2007 yılında çıkan Half-Life 2: Episode 2 ile Gordon Freeman'a bir süreliğine veda ettiğimizi düşünürken muhtemelen kimsenin aklında böylesi uzun bir ara yoktu. 2020 yılında VR cihazlar için piyasaya sürülen Half-Life: Alyx ise Half-Life açlığımızı biraz da olsa dindirmiş, olumlu yorumlar almış ancak VR cihazlara çıkışı sebebiyle oyuncu kitlesi hayli minik kalmıştı.

Half-Life 3'ün sesi ise son günlerde hiç olmadığı kadar güçlü geliyor.

Half-Life 3'ün sesi ise son günlerde hiç olmadığı kadar güçlü geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Source 2 motorunun güncellenen dosyaları arasında bulunan bir dizi veri hayranları Half-Life 3'e karşı epey heyecanlandırmıştı. Bulunanlar arasında HEV Suit giyen bir karakterden tutun da çeşitli Xen canavarlarının modelleri vardı.

Daha öncesinde Valve'ın bir gizem perdesiyle çevrelediği ve nihayet geçtiğimiz günlerde Steam sayfasını açtığı Deadlock'tan bilgiler sızdıran güvenilir bir kaynak Half-Life 3'le alakalı yepyeni iddialar ortaya attı.

Daha öncesinde Valve'ın bir gizem perdesiyle çevrelediği ve nihayet geçtiğimiz günlerde Steam sayfasını açtığı Deadlock'tan bilgiler sızdıran güvenilir bir kaynak Half-Life 3'le alakalı yepyeni iddialar ortaya attı.

Valve içinden bir kaynak olduğu düşünülen Gabe Follower adlı kullanıcı Half-Life Xen olarak da adlandırılan ve Half-Life 3 olduğu düşünülen oyundan yeni detaylar paylaştı. Kullanıcıya göre Half-Life: Alyx'in doğrudan devamı olacak oyun bizi Xen alemine götürecek ve yarı açık bir dünyaya sahip olacak. Bunun yanında gece gündüz döngüsü, hava durumu sistemi ve karakterle iletişim kuran NPC'lerin de varlığından bahseden kullanıcı 'Burbank Suit' olarak adlandırılan bir kostümün de ikonik HEV Suit'e bir gönderme olduğundan bahsediyor.

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