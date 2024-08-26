Half-Life 3 Adım Adım Gerçek Oluyor: Oyun Hakkında Güvenilir Sızıntılar Var!

Valve içinden bir kaynak olduğu düşünülen Gabe Follower adlı kullanıcı Half-Life Xen olarak da adlandırılan ve Half-Life 3 olduğu düşünülen oyundan yeni detaylar paylaştı. Kullanıcıya göre Half-Life: Alyx'in doğrudan devamı olacak oyun bizi Xen alemine götürecek ve yarı açık bir dünyaya sahip olacak. Bunun yanında gece gündüz döngüsü, hava durumu sistemi ve karakterle iletişim kuran NPC'lerin de varlığından bahseden kullanıcı 'Burbank Suit' olarak adlandırılan bir kostümün de ikonik HEV Suit'e bir gönderme olduğundan bahsediyor.