Half-Life 3 Adım Adım Gerçek Oluyor: Oyun Hakkında Güvenilir Sızıntılar Var!
Half-Life 3 Adım Adım Gerçek Oluyor: Oyun Hakkında Güvenilir Sızıntılar Var!
15 yılı Half-Life 3'ü beklediğimiz düşünülürse çoğumuzun heyecanını biraz da olsa kaybetmesi anlaşılabilir ancak Valve kanadından gelen yeni ve güvenilir sızıntılar bir kez daha Half-Life 3'ün çok yakınımızda olabileceğini gösteriyor.
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Ana serinin son oyunu olan Half-Life 2'nin çıkışının üzerinden tam 17 yıl geçti.
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Half-Life 3'ün sesi ise son günlerde hiç olmadığı kadar güçlü geliyor.
Daha öncesinde Valve'ın bir gizem perdesiyle çevrelediği ve nihayet geçtiğimiz günlerde Steam sayfasını açtığı Deadlock'tan bilgiler sızdıran güvenilir bir kaynak Half-Life 3'le alakalı yepyeni iddialar ortaya attı.
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