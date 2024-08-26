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Valorant'ın Yeni Ajanı Vyse Karşımızda: İşte Tüm Yetenekleri

Valorant'ın Yeni Ajanı Vyse Karşımızda: İşte Tüm Yetenekleri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 11:42

Riot Games'in popüler rekabetçi FPS oyunu Valorant'ın ajan havuzu genişlemeye devam ederken yeni Gözcü ajanımız Vyse'da nihayet karşımızda. Sıvı metali kontrol edebilen Vyse'ın tüm yeteneklerine gelin bir göz atalım.

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Valorant'ın yeni ajanı Vyse nihayet karşımızda.

Yeni Gözcü ajanımız Vyse'ın yetenekleri ise şöyle:

Yeni Gözcü ajanımız Vyse'ın yetenekleri ise şöyle:

Ark Gülü (C)

Bir Ark Gülü kuşandıktan sonra herhangi bir yüzeye yerleştirin. Ark Gülü'nü duvarın arkasına yerleştirmek için ALT tuşu kullanılabilir. Ark Gülü'ne bakan tüm oyuncuları kör etmek için yetenek tekrar kullanılabilir. Yetenek ayrıca tekrar yerleştirilmek üzere konulduğu yerden geri alınabilir.

Dikenli Çit (Q)

Bir miktar sıvı metal kuşandıktan sonra gizli bir duvar tuzağı yerleştirmek için ateş edin. Bir düşman tuzaktan geçtiğinde arkasında yok edilemeyen bir duvar oluşur. Duvar kısa bir süre sonra ortadan kalkar.

Keskin Sarmaşık (E)

Bir miktar sıvı metal kuşandıktan sonra fırlatmak için ateş edin. Sıvı metal indiği konumda görünmez olur. Keskin sarmaşıklardan oluşan ve içerisindeki tüm oyuncuları yavaşlatıp onlara hasar veren geniş bir alan oluşturmak için yeteneği etkinleştirin

Çelik Bahçesi - Ulti (X)

Dikenli bir sıvı metal kuşanın. Metal dikenlerden oluşan bir akım gönderip kısa bir süre sonra düşmanların birincil silahlarına tutukluk yaptırmak için ateş edin.

Peki yeni Valorant ajanımız Vyse'a ne zaman kavuşacağız?

Peki yeni Valorant ajanımız Vyse'a ne zaman kavuşacağız?

Uzunca bir sürenin ardından oyunun ilk yeni Gözcü ajanı olacak Vyse, VALORANT Bölüm 09 Kısım 02'nin bir parçası olarak 29 Ağustos 2024'te oyuncularla buluşacak.

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