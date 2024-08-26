Valorant'ın Yeni Ajanı Vyse Karşımızda: İşte Tüm Yetenekleri
Valorant'ın Yeni Ajanı Vyse Karşımızda: İşte Tüm Yetenekleri
Riot Games'in popüler rekabetçi FPS oyunu Valorant'ın ajan havuzu genişlemeye devam ederken yeni Gözcü ajanımız Vyse'da nihayet karşımızda. Sıvı metali kontrol edebilen Vyse'ın tüm yeteneklerine gelin bir göz atalım.
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Valorant'ın yeni ajanı Vyse nihayet karşımızda.
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Yeni Gözcü ajanımız Vyse'ın yetenekleri ise şöyle:
Peki yeni Valorant ajanımız Vyse'a ne zaman kavuşacağız?
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