Valorant'ın Yeni Ajanı Vyse Karşımızda: İşte Tüm Yetenekleri

Ark Gülü (C)

Bir Ark Gülü kuşandıktan sonra herhangi bir yüzeye yerleştirin. Ark Gülü'nü duvarın arkasına yerleştirmek için ALT tuşu kullanılabilir. Ark Gülü'ne bakan tüm oyuncuları kör etmek için yetenek tekrar kullanılabilir. Yetenek ayrıca tekrar yerleştirilmek üzere konulduğu yerden geri alınabilir.

Dikenli Çit (Q)

Bir miktar sıvı metal kuşandıktan sonra gizli bir duvar tuzağı yerleştirmek için ateş edin. Bir düşman tuzaktan geçtiğinde arkasında yok edilemeyen bir duvar oluşur. Duvar kısa bir süre sonra ortadan kalkar.

Keskin Sarmaşık (E)

Bir miktar sıvı metal kuşandıktan sonra fırlatmak için ateş edin. Sıvı metal indiği konumda görünmez olur. Keskin sarmaşıklardan oluşan ve içerisindeki tüm oyuncuları yavaşlatıp onlara hasar veren geniş bir alan oluşturmak için yeteneği etkinleştirin

Çelik Bahçesi - Ulti (X)

Dikenli bir sıvı metal kuşanın. Metal dikenlerden oluşan bir akım gönderip kısa bir süre sonra düşmanların birincil silahlarına tutukluk yaptırmak için ateş edin.