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GOTY Adaylığına Kesin Gözüyle Bakılan Black Myth: Wukong'a Gelen En Komik Yorumlar

GOTY Adaylığına Kesin Gözüyle Bakılan Black Myth: Wukong'a Gelen En Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 17:36

Çin'den sopalı bir maymun geldi ve tüm listeleri darmaduman etti! Çıkışının üzerinden henüz günler geçmişken 10 milyon satışı geride bırakan Black Myth: Wukong hakkında iki çift lafı olan kullanıcıların en komik yorumlarına gelin birlikte bakalım.

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Satın almak için yeterli bir sebep. Maymunun sopası var!

Satın almak için yeterli bir sebep. Maymunun sopası var!

MONKEEE!

MONKEEE!

Son satırı siz de sahibinin sesiyle okudunuz değil mi?

Son satırı siz de sahibinin sesiyle okudunuz değil mi?

İnsana main'ini sorgulatan o oyun:

İnsana main'ini sorgulatan o oyun:

Bir oyundan daha ne beklenir ki?

Bir oyundan daha ne beklenir ki?
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Değiliz ya, değiliz değil mi?

Değiliz ya, değiliz değil mi?

Tespik adam mı... Görmedim ama görsem kesin rüyama girerdi.

Tespik adam mı... Görmedim ama görsem kesin rüyama girerdi.

Çarli remake.

Çarli remake.

Sezar sen misin?

Sezar sen misin?

Galiba şirinlemek gibi bir kalıp daha doğuyor.

Galiba şirinlemek gibi bir kalıp daha doğuyor.

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