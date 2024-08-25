GOTY Adaylığına Kesin Gözüyle Bakılan Black Myth: Wukong'a Gelen En Komik Yorumlar

Çin'den sopalı bir maymun geldi ve tüm listeleri darmaduman etti! Çıkışının üzerinden henüz günler geçmişken 10 milyon satışı geride bırakan Black Myth: Wukong hakkında iki çift lafı olan kullanıcıların en komik yorumlarına gelin birlikte bakalım.