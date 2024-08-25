GOTY Adaylığına Kesin Gözüyle Bakılan Black Myth: Wukong'a Gelen En Komik Yorumlar
GOTY Adaylığına Kesin Gözüyle Bakılan Black Myth: Wukong'a Gelen En Komik Yorumlar
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Satın almak için yeterli bir sebep. Maymunun sopası var!
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MONKEEE!
Son satırı siz de sahibinin sesiyle okudunuz değil mi?
İnsana main'ini sorgulatan o oyun:
Bir oyundan daha ne beklenir ki?
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Değiliz ya, değiliz değil mi?
Tespik adam mı... Görmedim ama görsem kesin rüyama girerdi.
Çarli remake.
Sezar sen misin?
Galiba şirinlemek gibi bir kalıp daha doğuyor.
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