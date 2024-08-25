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Sopalı Maymuna Tav Olmaktan Yazlıkçı Döven Cosplayer'a Haftanın En Komik Steam Yorumları

Sopalı Maymuna Tav Olmaktan Yazlıkçı Döven Cosplayer'a Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 11:29

Oyuncular bu hafta da Steam yorumlarında favorileri hakkında kah öfkelerini yüzümüze vuran, kah eğlendiren yorumları ile hafta sonumuzu şenlendiremeye geldiler.

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Benim olayları abartma seviyem.

Benim olayları abartma seviyem.

Oyun: Dying Light 2 Stay Human

ZİH̨̢̀İ͚̹Ņ̰͟͝SE͎͔̪͚L̖ ͋̅͊̓Y̷̸̖̮̬̰͍͟ͅA̵̛̬ͯ̋̈͘͝ͅRDĮ̸͉͎ͫ̄͠M̄̃̏ͬ͒ͥ AKIL SAĞLIĞINI KAYBET

ZİH̨̢̀İ͚̹Ņ̰͟͝SE͎͔̪͚L̖ ͋̅͊̓Y̷̸̖̮̬̰͍͟ͅA̵̛̬ͯ̋̈͘͝ͅRDĮ̸͉͎ͫ̄͠M̄̃̏ͬ͒ͥ AKIL SAĞLIĞINI KAYBET

Oyun: Stardew Valley

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak dedikleri böyle bir şey galiba.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak dedikleri böyle bir şey galiba.

Oyun: Diablo 4

10 milyon kişiye de yeterli gelmiş, inanılmaz.

10 milyon kişiye de yeterli gelmiş, inanılmaz.

Oyun: Black Myth: Wukong

Ne param var ne akıl sağlığım. Resmen oyunu oynayamıyorum.

Ne param var ne akıl sağlığım. Resmen oyunu oynayamıyorum.

Oyun: War Thunder

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Gerçekçilik desen var.

Gerçekçilik desen var.

Oyun: Football Manager 2024

6.9 saat için biraz iddialı.

6.9 saat için biraz iddialı.

Oyun: Black Desert

Ayvalık'taki yazlığınıza gitmeye çalışırken Shaco cosplay'i yapmış birinden dayak yediğinizi düşünsenize...

Ayvalık'taki yazlığınıza gitmeye çalışırken Shaco cosplay'i yapmış birinden dayak yediğinizi düşünsenize...

Oyun: Escape the Backrooms

Oynanış süresine bi' bakın lütfen.

Oynanış süresine bi' bakın lütfen.

Oyun: Dota 2

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