Sopalı Maymuna Tav Olmaktan Yazlıkçı Döven Cosplayer'a Haftanın En Komik Steam Yorumları
Sopalı Maymuna Tav Olmaktan Yazlıkçı Döven Cosplayer'a Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da Steam yorumlarında favorileri hakkında kah öfkelerini yüzümüze vuran, kah eğlendiren yorumları ile hafta sonumuzu şenlendiremeye geldiler.
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Benim olayları abartma seviyem.
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ZİH̨̢̀İ͚̹Ņ̰͟͝SE͎͔̪͚L̖ ͋̅͊̓Y̷̸̖̮̬̰͍͟ͅA̵̛̬ͯ̋̈͘͝ͅRDĮ̸͉͎ͫ̄͠M̄̃̏ͬ͒ͥ AKIL SAĞLIĞINI KAYBET
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak dedikleri böyle bir şey galiba.
10 milyon kişiye de yeterli gelmiş, inanılmaz.
Ne param var ne akıl sağlığım. Resmen oyunu oynayamıyorum.
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Gerçekçilik desen var.
6.9 saat için biraz iddialı.
Ayvalık'taki yazlığınıza gitmeye çalışırken Shaco cosplay'i yapmış birinden dayak yediğinizi düşünsenize...
Oynanış süresine bi' bakın lütfen.
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