Toplam Steam Değerleri 1,400 TL'yi Aşan Şahane Oyunlar Epic Games Store'da Ücretsiz Olacak
Toplam Steam Değerleri 1,400 TL'yi Aşan Şahane Oyunlar Epic Games Store'da Ücretsiz Olacak
Epic Games Store'da haftanın bedava oyunları ortaya çıktı. Bu hafta toplam Steam değerleri 1,400 TL'yi aşan bir oyun paketi ve eğlenceli bir oyuna bedava kavuşacağız.
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İlk oyunumuz şahane oyunlardan oluşan bir paket.
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Epic Games Store'un ikinci bedava oyunu ise 21,69 dolar değerindeki Wildcard Football olacak.
Fallout Classic Collection ve Wildcard Football perşembe günü itibariyle ücretsiz dağıtılacak.
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