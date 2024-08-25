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Toplam Steam Değerleri 1,400 TL'yi Aşan Şahane Oyunlar Epic Games Store'da Ücretsiz Olacak

Toplam Steam Değerleri 1,400 TL'yi Aşan Şahane Oyunlar Epic Games Store'da Ücretsiz Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 10:42

Epic Games Store'da haftanın bedava oyunları ortaya çıktı. Bu hafta toplam Steam değerleri 1,400 TL'yi aşan bir  oyun paketi ve eğlenceli bir oyuna bedava kavuşacağız.

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İlk oyunumuz şahane oyunlardan oluşan bir paket.

İlk oyunumuz şahane oyunlardan oluşan bir paket.

Steam'de 20 dolarlık fiyat etiketine sahip olan ve efsaneler efsanesi Fallout serisinin nostaljik oyunlarını barındıran, 3 oyundan oluşan paket Epic Games Store'da perşembe günü itibariyle ücretsiz olacak.

Epic Games Store'un ikinci bedava oyunu ise 21,69 dolar değerindeki Wildcard Football olacak.

Epic Games Store'un ikinci bedava oyunu ise 21,69 dolar değerindeki Wildcard Football olacak.

Zaten aksiyonlu olan Amerikan futboluna ekstra aksiyonun yanında bol bol eğlence ve absürtlük de katan oyun Steam'de 21,69 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Fallout Classic Collection ve Wildcard Football perşembe günü itibariyle ücretsiz dağıtılacak.

Fallout Classic Collection ve Wildcard Football perşembe günü itibariyle ücretsiz dağıtılacak.

3 oyundan oluşan Fallout paketi ve Wildcard Football 29 Ağustos Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak. Bu oyunların ücretsiz olmasını beklerken geçtiğimiz haftanın bedavası The Callisto Protocol'ü de hala ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

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