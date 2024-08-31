Görüş Bildir
Haberler
Gaming
2024 Eylül Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 12 Oyun

2024 Eylül Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 12 Oyun

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 13:33

Yaz ayları yavaş yavaş kaybolmaya başlarken artık oyunların yoğunlukta olduğu bir döneme girmeye başlıyoruz. Eylül ayı gerçekten çok dolu bir oyun ayı olarak karşımıza çıkacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. The Casting of Frank Stone - 3 Eylül

1. The Casting of Frank Stone - 3 Eylül

Supermassive Games tarafından geliştirilen ve korku unsurlarıyla ön plana çıkan The Casting of Frank Stone, bizlere bir grup gencin başından geçen gerilim dolu hikayeyi yansıtacak. Oyun içerisinde kendi seçimlerinizi yaparak senaryoya şekil verebileceksiniz.

2. Harry Potter: Quidditch Champions - 3 Eylül

2. Harry Potter: Quidditch Champions - 3 Eylül

Harry Potter evrenini olmazsa olmaz spor dalından birisi olan Quidditch odaklı Harry Potter: Quidditch Champions, 3 Eylül tarihinde bizlere merhaba diyecek. Aynı zamanda bu oyun, PlayStation Plus abonelerine ilk günden ücretsiz olarak sunulacak.

3. Age of Mythology: Retold - 4 Eylül

3. Age of Mythology: Retold - 4 Eylül

Eylül ayının başı gerçekten çok kalabalık geçecek. Yıllar sonra yenilenmiş haliyle tekrar karşımıza çıkacak olan Age of Mythology: Retold'da bu kalabalığın arasında kalacak gibi görünüyor. Mitoloji ve strateji unsurlarını sevenlerin mutlaka radara alması gerektiğini düşünüyoruz.

4. Astro BOT - 6 Eylül

4. Astro BOT - 6 Eylül

PlayStation 5 konsolları için çıkacak olan platform oyunu Astro BOT, aylardır beklenen ve reklam kampanyaları ile bizleri kendisine çekmeyi başarabilen bir yapım olarak görünüyor. Kendine has mekanikleri ve mizacı da bizleri karşılayacak diğer unsurlardan.

5. NBA 2K25 - 6 Eylül

5. NBA 2K25 - 6 Eylül

NBA serisinin yeni oyunu olacak NBA 2K25'de bu ayı şenlendirmeye geliyor. Daha gelişmiş oyun dinamikleri ve oyuncu fizikleri ile karşımıza çıkacak yapım, bakalım geçtiğimiz senelerde çıkan oyunlarının ötesine geçebilecek mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 9 Eylül

6. Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 9 Eylül

Bu devam oyununu çok uzun zamandır bekliyoruz ancak artık o gün geldi çattı! Warhammer 40,000: Space Marine 2, bizlere aksiyonu bol bir macera deneyimi sunmak için kolları sıvamış durumda. Aynı zamanda üstün görsel kalitesiyle de kendine hayran bıraktıracak gibi görünüyor.

7. Test Drive Unlimited Solar Crown - 12 Eylül

7. Test Drive Unlimited Solar Crown - 12 Eylül

Açık dünya içerisinde sınırsız bir araç sürme deneyimine şahit olacağımız Test Drive Unlimited Solar Crown'da bu ayın en çok beklenen yapımlarından birisi. Yüzlerce araca ev sahipliği yapan oyun aynı zamanda farklı görev sistemleriyle de oyuncuyu kendine çekmeyi başarabiliyor.

8. Funko Fusion - 13 Eylül

8. Funko Fusion - 13 Eylül

İçerisinde birçok serinin yer aldığı ve adeta festival tadında bir oyun deneyimi sunacak olan Funko Fusion, kendine has mizahıyla ön plana çıkıyor. İçerisinde çok farklı oyunların ve görevlerin yer aldığı bu yapımı istek listesine ekleyebilirsiniz.

9. Dead Rising Deluxe Remaster - 19 Eylül

9. Dead Rising Deluxe Remaster - 19 Eylül

Dead Rising serisini tekrar canlandırmaya karar veren Capcom, bizlere ilk oyunun Remaster versiyonu ile geliyor. Daha gelişmiş görsellik ve mekaniklerle karşımıza çıkacak olan bu yapım, ana karakterimiz Frank West'e daha gerilimli ve aksiyonlu bir deneyim yaşatacak.

10. God of War Ragnarök - 19 Eylül

10. God of War Ragnarök - 19 Eylül

God of War Ragnarök nihayet PC oyuncularıyla buluşmaya hazır konumda! 19 Eylül tarihinde PC tarafında çıkacak oyun, bizlere PlayStation serüveninin tekrar PC'de oynama fırsatı sunacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. GreedFall II: The Dying World - 24 Eylül

11. GreedFall II: The Dying World - 24 Eylül

İttifaklar, entrikalar, şantajlar ve bol aksiyon deneyimi! İlk oyunundan daha kapsamlı bir şekilde karşımıza çıkmaya hazırlanan GreedFall II: The Dying World, açık dünyası içerisinde bol aktivite sunacak bir yapım olacak.

12. EA SPORTS FC 25 - 27 Eylül

12. EA SPORTS FC 25 - 27 Eylül

Ve ayın kapanışını ise EA SPORTS FC 25 ile yapıyoruz. Her sene çıkan ve deliler gibi oynanan serinin yeni oyunu bizlere birkaç farklı oyun moduyla ve yenilenmiş oyuncu fizikleriyle birlikte gelecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın