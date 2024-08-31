2024 Eylül Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 12 Oyun
2024 Eylül Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 12 Oyun
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1. The Casting of Frank Stone - 3 Eylül
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2. Harry Potter: Quidditch Champions - 3 Eylül
3. Age of Mythology: Retold - 4 Eylül
4. Astro BOT - 6 Eylül
5. NBA 2K25 - 6 Eylül
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6. Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 9 Eylül
7. Test Drive Unlimited Solar Crown - 12 Eylül
8. Funko Fusion - 13 Eylül
9. Dead Rising Deluxe Remaster - 19 Eylül
10. God of War Ragnarök - 19 Eylül
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11. GreedFall II: The Dying World - 24 Eylül
12. EA SPORTS FC 25 - 27 Eylül
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