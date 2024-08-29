Ukraynalı Twitch Yayıncısı Canlı Yayındayken Mahallesi Rus Füzesi Tarafından Vuruldu

'Birçoğunuzun da gördüğü gibi yayın sırasında bir Rus füzesi şehrimde sivil bir tesise isabet etti. Bana çok yakındı. Maalesef henüz kurbanlar hakkında bilgi yok ama ne yazık ki kurbanların olduğu kesin. Tüm kurbanlara ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.'