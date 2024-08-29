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Ukraynalı Twitch Yayıncısı Canlı Yayındayken Mahallesi Rus Füzesi Tarafından Vuruldu

Ukraynalı Twitch Yayıncısı Canlı Yayındayken Mahallesi Rus Füzesi Tarafından Vuruldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 10:16 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 10:27

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan en çok nasibini alanlar maalesef hala sivil halk. Ukraynalı bir Twitch yayıncısı da evinde canlı yayın yaparken mahallesine düşen Rus füzesinin etkisi saniye saniye kameraya yansıdı.

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Twitch'te yayın yapan Ukraynalı bir Twitch yayıncısı canlı yayında savaşın dehşetini gözler önüne seren bir an yaşadı.

Twitch'te yayın yapan Ukraynalı bir Twitch yayıncısı canlı yayında savaşın dehşetini gözler önüne seren bir an yaşadı.

Platformda 398,2 bin takipçiye sahip olan Dota 2 yayıncısı oyunda olduğu esnada mahallesine düşen bir füzenin etkisiyle sarsıldı. Öyle ki füzenin patlama etkisi yayıncının arkasındaki duvardan açıkça da görülebildi. Bilgisayarın başından kalkan ve ne olduğunu anlamak için koşan yayıncı o anlarda ise hala kayıttıydı.

Canlı yayında füzenin sesiyle sarsılan yayıncı koltuğunu terk ederek şokun etkisiyle bir süre dolaştı.

Yayıncı hem kendisi, hem de füze saldırısı hakkında endişelenen izleyicilerine Telegram kanalı üzerinden şu açıklamada bulundu:

Yayıncı hem kendisi, hem de füze saldırısı hakkında endişelenen izleyicilerine Telegram kanalı üzerinden şu açıklamada bulundu:

'Birçoğunuzun da gördüğü gibi yayın sırasında bir Rus füzesi şehrimde sivil bir tesise isabet etti. Bana çok yakındı. Maalesef henüz kurbanlar hakkında bilgi yok ama ne yazık ki kurbanların olduğu kesin. Tüm kurbanlara ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.'

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