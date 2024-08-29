Ukraynalı Twitch Yayıncısı Canlı Yayındayken Mahallesi Rus Füzesi Tarafından Vuruldu
Ukraynalı Twitch Yayıncısı Canlı Yayındayken Mahallesi Rus Füzesi Tarafından Vuruldu
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan en çok nasibini alanlar maalesef hala sivil halk. Ukraynalı bir Twitch yayıncısı da evinde canlı yayın yaparken mahallesine düşen Rus füzesinin etkisi saniye saniye kameraya yansıdı.
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Twitch'te yayın yapan Ukraynalı bir Twitch yayıncısı canlı yayında savaşın dehşetini gözler önüne seren bir an yaşadı.
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Canlı yayında füzenin sesiyle sarsılan yayıncı koltuğunu terk ederek şokun etkisiyle bir süre dolaştı.
Yayıncı hem kendisi, hem de füze saldırısı hakkında endişelenen izleyicilerine Telegram kanalı üzerinden şu açıklamada bulundu:
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