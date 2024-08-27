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Minecraft Oynamak İçin Gerçek Baltadan Kontrolcü Yaptı, Etrafı Dağıttı!

Minecraft Oynamak İçin Gerçek Baltadan Kontrolcü Yaptı, Etrafı Dağıttı!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 11:44

YouTuber Tin and Jar Minecraft oynarken ağaç yumruklamaktan sıkılmış olacak ki izleyicilerinin karşısına gerçek bir baltadan yaptığı kontrolcü ile çıkarak işleri bir ileri boyuta taşıdı.

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Minecraft oynarken hepimizin ilk yaptığı iş muhtemelen en yakın ağaca yönelip yumruklamaya başlamaktır.

Nedenini biz oyuncular çok iyi bilsek de açıklayalım. Elimizde hiçbir nesne olmadan başladığımız oyunda ilk etapta ağacı 'yumruklayarak' biraz odun elde edip ardından ilk aletleri yapmaya koyuluyoruz.

Ancak duruma biraz daha gerçekçi yaklaşan bir oyuncu işleri bir ileri seviyeye taşımaya karar vererek ortaya Minecraft için gerçek baltadan bir kontrolcü yaparak çıktı!

Ancak duruma biraz daha gerçekçi yaklaşan bir oyuncu işleri bir ileri seviyeye taşımaya karar vererek ortaya Minecraft için gerçek baltadan bir kontrolcü yaparak çıktı!

YouTube'da 286 bin aboneye sahip olan Tin and Jar ağaç yumruklamanın aslında o kadar da iyi bir fikir olmadığını düşünmüş olacak ki gerçek bir baltadan kontrolcü yaparak o deneyimi tümüyle yaşamak istemiş!

Gerçek bir baltaya yerleştirilen sensör sayesinde çalışan sistemle ağaç kesmek için ise bir şeyleri gerçekten "kesmek" gerekiyor!

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