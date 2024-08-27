Minecraft Oynamak İçin Gerçek Baltadan Kontrolcü Yaptı, Etrafı Dağıttı!
Minecraft Oynamak İçin Gerçek Baltadan Kontrolcü Yaptı, Etrafı Dağıttı!
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Minecraft oynarken hepimizin ilk yaptığı iş muhtemelen en yakın ağaca yönelip yumruklamaya başlamaktır.
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Ancak duruma biraz daha gerçekçi yaklaşan bir oyuncu işleri bir ileri seviyeye taşımaya karar vererek ortaya Minecraft için gerçek baltadan bir kontrolcü yaparak çıktı!
Gerçek bir baltaya yerleştirilen sensör sayesinde çalışan sistemle ağaç kesmek için ise bir şeyleri gerçekten "kesmek" gerekiyor!
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