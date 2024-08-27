Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: GTA 5'e Ne Zaman Doyarız?
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: GTA 5'e Ne Zaman Doyarız?
Black Myth: Wukong tüm dünyada listeleri sallamaya devam ederken durum ülkemizde de pek farklı değil. Gelin haftanın Steam'de en çok satan oyunlarına birlikte bir göz atalım.
Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.
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1. Black Myth: Wukong'un rüzgarı dinecek gibi değil.
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2. EA Sports FC 25 daha çıkmadan ikincilik koltuğunda.
3. 10 yılı çoktan deviren GTA 5 hala çok satanlarda.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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