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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: GTA 5'e Ne Zaman Doyarız?

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: GTA 5'e Ne Zaman Doyarız?

Croft
Croft - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 11:23

Black Myth: Wukong tüm dünyada listeleri sallamaya devam ederken durum ülkemizde de pek farklı değil. Gelin haftanın Steam'de en çok satan oyunlarına birlikte bir göz atalım.

Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.

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1. Black Myth: Wukong'un rüzgarı dinecek gibi değil.

1. Black Myth: Wukong'un rüzgarı dinecek gibi değil.

Neredeyse çıkar çıkmaz 10 milyonluk satış barajını geride bırakan ve şimdiden GOTY adaylığına kesin gözüyle bakılan Black Myth: Wukong tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de müthiş bir ilgiyle karşılandı. Oyunun Steam fiyatı ise 60 dolar.

2. EA Sports FC 25 daha çıkmadan ikincilik koltuğunda.

2. EA Sports FC 25 daha çıkmadan ikincilik koltuğunda.

Geçtiğimiz haftalara göre düşüş yaşamış olsa da EA Sports FC 25 70 dolarlık ön sipariş fiyatına karşın listenin ikinci sırasında arz-ı endam ediyor. Serinin hayranlarının merakla beklediği oyun 27 Eylül'de karşımızda olacak.

3. 10 yılı çoktan deviren GTA 5 hala çok satanlarda.

3. 10 yılı çoktan deviren GTA 5 hala çok satanlarda.

Konu GTA serisi olunca esasen hiçbir şeye şaşırmamak gerekiyor. Adeta nesilden nesle aktarılan bir efsaneye dönüşen GTA 5 aradan geçen yıllara karşın hala çok satanlar listelerinde kendine yer bulmayı başarıyor. Elbette bu durumda %63'lük indirimin de etkisi büyük.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Diablo 4

  • Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

  • Elden Ring

  • Stardew Valley

  • Euro Truck Simulator 2

  • Warhammer 40K: Space Marine 2

  • Black Desert

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