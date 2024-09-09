Grand Theft Auto 6 İçin Erteleme Haberleri Piyasaya Bomba Gibi Düştü!

Kaynaklar sağlam ve iddialar da gerçeği yansıtıyor gibi görünüyor ancak Rockstar Games tarafından henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Bu şekilde oyunun halen 2025 yılında çıkacağı söyleniyor. Ancak iddiaları ciddiye almak istersek konsolda 2026, PC tarafında ise en erken 2027 yılına işaret ediliyor.