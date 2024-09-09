Grand Theft Auto 6 İçin Erteleme Haberleri Piyasaya Bomba Gibi Düştü!
Grand Theft Auto 6 İçin Erteleme Haberleri Piyasaya Bomba Gibi Düştü!
Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesini beklediğimiz GTA 6 için erteleme haberleri ortaya çıkmaya başladı.
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Uzun zamandır beklenen GTA 6 erteleniyor mu?
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Söylentiler ise 2 farklı Rockstar çalışanından geliyor.
Ayrıca PC sürümleri de beklenenden çok daha geç çıkacak deniyor!
Tabii şu an içi kesin bir durum yok.
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