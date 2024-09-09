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Grand Theft Auto 6 İçin Erteleme Haberleri Piyasaya Bomba Gibi Düştü!

Grand Theft Auto 6 İçin Erteleme Haberleri Piyasaya Bomba Gibi Düştü!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 03:25

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesini beklediğimiz GTA 6 için erteleme haberleri ortaya çıkmaya başladı.

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Uzun zamandır beklenen GTA 6 erteleniyor mu?

Uzun zamandır beklenen GTA 6 erteleniyor mu?

2023'ün Aralık ayında bir fragman ile duyurulan ve rekor üstüne rekor kırdıktan sonra kendisinden bir daha net bir haber alamadığımız GTA 6 için erteleme haberleri piyasaya bomba gibi düşmüş durumda.

Söylentiler ise 2 farklı Rockstar çalışanından geliyor.

Söylentiler ise 2 farklı Rockstar çalışanından geliyor.

Ortaya atılan iddialara göre 2025 yılında çıkmasını beklediğimiz GTA 6, 2026 yılına ertelenmiş durumda. Henüz kesin bir açıklama yok ancak iddiaların kaynakları ismini vermek istemeyen Rockstar çalışanlarından geliyor.

Ayrıca PC sürümleri de beklenenden çok daha geç çıkacak deniyor!

Ayrıca PC sürümleri de beklenenden çok daha geç çıkacak deniyor!
twitter.com

Yani GTA 6'nın PC sürümünü bekleyen oyuncular biraz daha fazla bekleyecek gibi duruyor. Çünkü ortaya atılan iddiaya göre oyunun çıkışından 12 ila 18 ay arasında bir süre sonrası PC tarafındaki oyuncularla buluşacağı belirtiliyor.

Tabii şu an içi kesin bir durum yok.

Tabii şu an içi kesin bir durum yok.

Kaynaklar sağlam ve iddialar da gerçeği yansıtıyor gibi görünüyor ancak Rockstar Games tarafından henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Bu şekilde oyunun halen 2025 yılında çıkacağı söyleniyor. Ancak iddiaları ciddiye almak istersek konsolda 2026, PC tarafında ise en erken 2027 yılına işaret ediliyor.

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