Oradan Oraya Atlamak İsteyenler Buraya: En İyi Platform Oyunlarını Listeledik!
Oradan Oraya Atlamak İsteyenler Buraya: En İyi Platform Oyunlarını Listeledik!
10. Super Meat Boy
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9. Cuphead
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8. Celeste
7. Crash Bandicoot 4: It's About Time
6. Ori and the Will of the Wisps
5. Psychonauts 2
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4. Pizza Tower
3. Super Mario Bros. Wonder
2. Sonic Mania
1. Super Mario Odyssey
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