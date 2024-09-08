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Oradan Oraya Atlamak İsteyenler Buraya: En İyi Platform Oyunlarını Listeledik!

Oradan Oraya Atlamak İsteyenler Buraya: En İyi Platform Oyunlarını Listeledik!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 13:01

10. Super Meat Boy

10. Super Meat Boy

Zorluğu ile sizleri çileden çıkartacak olan Super Meat Boy, sağlam platform mekaniklerine sahip. Zorlayıcı bölümleri ve hızlı yapısı kendine bağlayabilen bir yapım. Bölümleri tamamladıkça gelen tatmin hissi ise bambaşka.

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9. Cuphead

9. Cuphead

Bir başka zorluğu ile sizleri çıldırtacak olan oyunumuz Cuphead. Renkli yapısına aldanmayın, bu oyun sizlere sinir krizi geçirtebilecek bölümlere sahip. Yine de oynanış kısmında sunduğu keyif, bu zorluğu çekilir hale getiriyor.

8. Celeste

8. Celeste

Hızlı bir platform oyunu arayanların adresi tam da burası. Hikâye kısmında da boş geçmeyen ve sizlere bir mesaj vermek isteyen bu yapım, platform konusunda da oldukça başarılı. Alışması kolay, ustalaşması zor bir yapıda.

7. Crash Bandicoot 4: It's About Time

7. Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot serisinin 4. oyunu olan bu yapım, keyifli platform mekanikleri ile size güzel saatler geçirtebilir. Farklı temaya sahip bölümleri ve çeşitli mekanikleri ile platform severlerin mutlaka göz atması gereken bir yapım.

6. Ori and the Will of the Wisps

6. Ori and the Will of the Wisps

Gerek sanat tasarımı gerek göz alıcı grafikleri ile kendine bağlamayı başaran Ori, oynanış kısmında da sizleri üzmeyecektir. İlk oyunun üzerine koyarak gelen bu yapım, sağlam aksiyon ve platform mekaniklerine sahip.

5. Psychonauts 2

5. Psychonauts 2

İlk oyunun ardından geçen uzun yıllar sonucunda, Psychonauts'un devam oyunu piyasaya sürüldü. Oyunculardan ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almayı başaran yapım, platform konusunda çeşitlilik sunmayı başarıyor.

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4. Pizza Tower

4. Pizza Tower

Bağımsız bir geliştirici tarafından geliştirilen Pizza Tower, bir dönem kendinden söz ettirmeyi başarmıştı. Hızlı bir yapıya sahip olan bu oyun, ordan oraya atlamak isteyenler için biçilmiş kaftan.

3. Super Mario Bros. Wonder

3. Super Mario Bros. Wonder

Super Mario, şüphesiz platform oyunlarının babası konumunda. Özellikle son dönemde çıkan oyunları ile çıtayı bayağı yüksek bir konuma çıkardı. Her bölüm farklı bir mekaniğin kullanıldığı bu yapım, platform konusunda oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan.

2. Sonic Mania

2. Sonic Mania

Kirpi Sonic'i bilmeyeniniz yoktur. Uzun yıllardır hayatımızda olan bu isim, platform oyunlarının bir diğer ağır taşı. 2017 yılında piyasaya sürülen Sonic Mania, sizlere oldukça keyifli vakitler geçirtebilecek bir yapıda.

1. Super Mario Odyssey

1. Super Mario Odyssey

Odyssey, Super Mario oyunları arasında birçok oyuncu için en iyi yapım. Birbirinden farklı mekanikler ve çeşitli temalara sahip olan bu oyun, platform konusunda zirvede yer alıyor. Eğer platform oyunlarına yeni yeni merak saldıysanız bu oyunu listenizin ilk sırasına koyun.

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