PlayStation Plus Deluxe Abonelerinin Mutlaka Oynaması Gereken Oyunlar!
PlayStation Plus Deluxe Abonelerinin Mutlaka Oynaması Gereken Oyunlar!
PlayStation'un Game Pass'e rakip olarak çıkardığı yeni Plus sistemi, bünyesinde yüzlerce oyuna yer veriyor. Biz de bu oyunlar arasından mutlaka oynamanız gerekenleri sıraladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Shadow of the Colossus
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15. The Evil Within
14. inFamous Second Son
13. Doom Eternal
12. Uncharted: Legacy of Thieves Collection
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ghost of Tsushima
10. Detroit: Become Human
9. Death Stranding
8. Horizon Forbidden West
7. Final Fantasy VII Remake
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Marvel's Spider-Man: Miles Morales
5. Rachet & Clank: Rift Apart
4. Days Gone
3. Wolfenstein: The New Order
2. Bloodborne
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. God of War
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın