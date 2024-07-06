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PlayStation Plus Deluxe Abonelerinin Mutlaka Oynaması Gereken Oyunlar!

PlayStation Plus Deluxe Abonelerinin Mutlaka Oynaması Gereken Oyunlar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 15:01

PlayStation'un Game Pass'e rakip olarak çıkardığı yeni Plus sistemi, bünyesinde yüzlerce oyuna yer veriyor. Biz de bu oyunlar arasından mutlaka oynamanız gerekenleri sıraladık.

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16. Shadow of the Colossus

16. Shadow of the Colossus

Devasa düşmanlara karşı savaştığımız bu oyun, PlayStation 2 döneminde çıkmış orijinal oyunun yeniden yapımı. Bu oyunda, hayatını kaybeden Mono'u tekrar diriltmek için belirli sayıda devi oldürmesi gereken Wander'a hayat veriyoruz. PlayStation 2 döneminin en iyi oyunlarından biri olan bu yapım, şans verilmeyi hak ediyor.

15. The Evil Within

15. The Evil Within

Shinji Mikami'den, Resident Evil 4'ün ruhani devamı niteliğinde bir yapım. Korku oyunu arayan oyuncular için bulunmaz nimetlerden birisi. Özellikle hayatta kalma korku oyunlarına ilgi duyan oyuncuların mutlaka oynaması gereken bir yapım.

14. inFamous Second Son

14. inFamous Second Son

PlayStation özel oyunu olan inFamous, her ne kadar ön planda boy gösteremese de başarılı bir yapım. Süper güçlere sahip bir ana karaktere hayat verdiğimiz bu oyun, bizlere seçim hakkı da sunuyor. İsterseniz şehri birbirine katabilir, isterseniz de iyilik meleği gibi takılabilirsiniz. Ayrıca bu yapımda Türkçe dublaj seçeneği de bulunuyor.

13. Doom Eternal

13. Doom Eternal

Dur durak bilmeyen bir aksiyon arıyorsanız tam adresine geldiniz. Doom Eternal, yıllardır aradığınız FPS aksiyon oyununun ta kendisi. Hızlı oyun yapısı, harika müzikleri ve tabii ki eğlenceli mekanikleri ile mutlaka oynamanız gereken bir yapım.

12. Uncharted: Legacy of Thieves Collection

12. Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uzun yıllardır hayatımızda olan Uncharted serisinin son ana oyununu bu paket ile birlikte oynayabilirsiniz. Nathan Drake ile durmak bilmeyen aksiyonun devam ettiği bu yapımda da Türkçe dublaj desteği mevcut. Bunun yanında farklı bir hikâye anlatan Lost Legacy'de bu pakete dahil.

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11. Ghost of Tsushima

11. Ghost of Tsushima

Feodal Japonya döneminde geçen Ghost of Tsushima, bir intikam hikâyesi ile geliyor. Ortalamanın üstünde bir hikâyeye ve anlatıma sahip olan bu yapım, asıl numarasını oynanış kısmında gösteriyor. Kılıç dövüşlerinin adeta bir estetik şov olduğu bu yapım, türünün en iyi örneklerinden birisi. Bu yapımda da Türkçe altyazı desteği mevcut.

10. Detroit: Become Human

10. Detroit: Become Human

İnteraktif film tarzında olan bu yapım, Android'lerin bilinçlendiği bir dünyada geçiyor. Yaptığınız seçimler, oyunun gidişatını ve sonunu doğrudan etkiliyor. Farklı ve özgün bir deneyim vadeden Detroit: Become Human, oyunseverlerin mutlaka şans vermesi gereken bir yapım.

9. Death Stranding

9. Death Stranding

Hideo Kojima imzası taşıyan Death Stranding, sizlere alışılagelmişin dışında bir şey sunuyor. Hikâyenin ana odak olduğu bu yapım, oynanış olarak çok çeşitlilik sunmuyor. Bu nedenle de zamanında oyuncular tarafından tepkiler almayı başarmıştı. Yine de birbirinin kopyası oyunlardan sıkılan oyuncuların, şans vermesi gerektiğini düşünüyorum.

8. Horizon Forbidden West

8. Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn'un devamı olan bu yapım, sizlere adeta bir görsel şölen vadediyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen Forbidden West, Aloy adlı karakterin kontrolünü bizlere veriyor. Yeşilliklerle ve maviliklerle kaplı bu oyunda amacınız ise dünyanın geleceğini kurtarmak. Bu yapımda da Türkçe altyazı desteği bulunuyor.

7. Final Fantasy VII Remake

7. Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy serisine girmek isteyen oyuncular için en iyi seçeneklerden birisi bu yapım. Hikâye olarak her oyun birbirinden farklı. O yüzden 7. oyun ibaresi sizleri korkutmasın. Aksiyon kısmındaki çeşitliliği, sunduğu evren ile aksiyon ve macera sevdalılarının şans vermesi gereken bir yapım.

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6. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

6. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man'dan sonra çıkan Miles Morales, özünde aynı mekaniklere sahip bir yapım. Hikâye olarak Miles'a odaklanan bu oyunda, New York'un şüpheli olaylarını araştırıyoruz. Oynanış olarak oldukça eğlenceli olan bu yapım, hikâye kısmında da sizleri üzmeyecektir.

5. Rachet & Clank: Rift Apart

5. Rachet & Clank: Rift Apart

Adeta bir animasyon filmi izliyormuşsunuz havası yaratan Rachet & Clank, oynayabileceğiniz en eğlenceli oyunlardan birisi. Keyifli aksiyonu ve ilgi çekici dünyası ile ön plana çıkan bu yapım, Türkçe altyazı desteğine de sahip.

4. Days Gone

4. Days Gone

Zombili açık dünya kavramını en iyi şekilde işleyen oyunlardan birisi karşınızda. Hatta oluşturduğu dünya ve atmosfer, Days Gone'un en iyi yaptığı işlerden birisi diyebilirim. Tabii, aksiyonun da sağlam olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bu yapımda da Türkçe altyazı seçeneği bulunuyor.

3. Wolfenstein: The New Order

3. Wolfenstein: The New Order

FPS oyunu sevdalılarına ilaç gibi gelecek bir başka yapım daha. Video oyunlarının atalarından kabul edilen Wolfenstein serisinin 2014 yılında piyasaya sürülen oyunu. Tabii bu oyunu bitirdikten sonra devam oyunlarını da PlayStation Plus aracılığı ile oynayabilirsiniz.

2. Bloodborne

2. Bloodborne

Souls oyunlarının kralı olarak nitelendirilen Bloodborne, bu unvanını korumaya devam ediyor. Her ne kadar Elden Ring çıkıp ortalığı kavursa da oyuncuların gönlünde hala Bloodborne yatıyor. Souls oyunları içerisindeki en özgün ve kendine çeken yapım olan Bloodborne, mutlaka oynamanız gereken oyunlardan birisi.

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1. God of War

1. God of War

Efsanevi seriye yeni bir bakış açısı getiren bu yapım, milyonlarca oyuncunun favorisi konumunda. Gerek hikâye anlatımı, gerek aksiyonu, gerek karakterleri ile üst düzey bir yapım karşınızda. Eğer ilk defa bir PlayStation satın aldıysanız, bu yapımı listenizin ilk sıralarına koyun.

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