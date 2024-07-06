PlayStation Plus Deluxe Abonelerinin Mutlaka Oynaması Gereken Oyunlar!

PlayStation özel oyunu olan inFamous, her ne kadar ön planda boy gösteremese de başarılı bir yapım. Süper güçlere sahip bir ana karaktere hayat verdiğimiz bu oyun, bizlere seçim hakkı da sunuyor. İsterseniz şehri birbirine katabilir, isterseniz de iyilik meleği gibi takılabilirsiniz. Ayrıca bu yapımda Türkçe dublaj seçeneği de bulunuyor.