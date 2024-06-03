Ghost of Tsushima Filminin Başrolüne Shogun Transferi! Usta Oyuncu Filmde Rol Alabilir

Esasen tüm bunlar şimdilik iddiadan öteye gitmeyen haberler olsalar da filmin yönetmeninin geçmişte verdiği bir röportajda tüm oyuncu kadrosunun ana dili Japonca olan Japon oyunculardan oluşmasını istediğini söylemiş olması ihtimalleri güçlendiriyor. Yapım sürecinin henüz çok başında olan filmin detayları ve vizyon tarihi de şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.