Ghost of Tsushima Filminin Başrolüne Shogun Transferi! Usta Oyuncu Filmde Rol Alabilir
Ghost of Tsushima Filminin Başrolüne Shogun Transferi! Usta Oyuncu Filmde Rol Alabilir
Hollywood'dan bir oyun uyarlaması filmin daha ayak sesleri gelirken oyuncuların merakla bekledikleri Ghost of Tsushima filminin başrolü için sevilen dizi Shogun'dan usta bir oyuncu ile görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.
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PlayStation özel oyunu olup daha sonrasında PC'de de oyuncularla buluşan Ghost of Tsushima kısa sürede büyük bir beğeni toplamıştı.
Ghost of Tsushima filmine ortalığı kasıp kavuran Shogun dizisinden bir transfer haberi filmi merakla bekleyen oyuncuları heyecanlandırdı.
Hiroyuki Sanada'nın Ghost of Tsushima filminde hangi karakteri canlandıracağı ise belli değil.
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