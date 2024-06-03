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Ghost of Tsushima Filminin Başrolüne Shogun Transferi! Usta Oyuncu Filmde Rol Alabilir

Ghost of Tsushima Filminin Başrolüne Shogun Transferi! Usta Oyuncu Filmde Rol Alabilir

Croft
Croft - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 16:15

Hollywood'dan bir oyun uyarlaması filmin daha ayak sesleri gelirken oyuncuların merakla bekledikleri Ghost of Tsushima filminin başrolü için sevilen dizi Shogun'dan usta bir oyuncu ile görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

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PlayStation özel oyunu olup daha sonrasında PC'de de oyuncularla buluşan Ghost of Tsushima kısa sürede büyük bir beğeni toplamıştı.

PlayStation özel oyunu olup daha sonrasında PC'de de oyuncularla buluşan Ghost of Tsushima kısa sürede büyük bir beğeni toplamıştı.

Hollywood ve dizi endüstrisinin de gözlerinin son yıllarda video oyunlarının üzerinden eksik olmadığı düşünülecek olursa Ghost of Tsushima'nın da radara girmesinin pek de uzun sürmemesi şaşırtıcı değil. John Wick serisinin arkasındaki isimlerden Chad Stahelski'nin yönetmenliğini üstleneceği Ghost of Tsushima filmi için çalışmalar devam ediyor.

Ghost of Tsushima filmine ortalığı kasıp kavuran Shogun dizisinden bir transfer haberi filmi merakla bekleyen oyuncuları heyecanlandırdı.

Ghost of Tsushima filmine ortalığı kasıp kavuran Shogun dizisinden bir transfer haberi filmi merakla bekleyen oyuncuları heyecanlandırdı.

Daniel Richtman tarafından ortaya atılan iddiaya göre yılın en beğenilen dizilerinden olan ve ikinci sezon onayını da kapa Shogun'da Yoshii Toranaga karakterine hayat veren Hiroyuki Sanada filmin kadrosuna katılabilir!

Hiroyuki Sanada'nın Ghost of Tsushima filminde hangi karakteri canlandıracağı ise belli değil.

Hiroyuki Sanada'nın Ghost of Tsushima filminde hangi karakteri canlandıracağı ise belli değil.

Esasen tüm bunlar şimdilik iddiadan öteye gitmeyen haberler olsalar da filmin yönetmeninin geçmişte verdiği bir röportajda tüm oyuncu kadrosunun ana dili Japonca olan Japon oyunculardan oluşmasını istediğini söylemiş olması ihtimalleri güçlendiriyor. Yapım sürecinin henüz çok başında olan filmin detayları ve vizyon tarihi de şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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