Oyunun Yönetmeni Days Gone'un Devam Oyunu Hakkında Konuştu: Haberler Kötü
Oyunun Yönetmeni Days Gone'un Devam Oyunu Hakkında Konuştu: Haberler Kötü
2019 yılında PlayStation özel oyunu olarak karşımıza çıkan Days Gone'un devam oyunu için oyuncuların gözü o tarihten beri yollarda desek yeri. Days Gone için bir devam oyunu gelip gelmeyeceğini ise oyunun yönelmeni açıkladı.
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2019 yılında PlayStation 4 için çıkan Days Gone bizleri zombilerle dolu kıyamet sonrası bir dünyaya götürüyordu.
Oyuncuların gözü hala Days Gone için bir devam oyunundayken bu beklentilere oyunun yönetmeni Jeff Ross Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
Daha sonrasında PC'ye de gelen Days Gone esasen sevilmiş olsa da Sony için bu yeterli görünmüyor.
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