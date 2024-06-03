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Oyunun Yönetmeni Days Gone'un Devam Oyunu Hakkında Konuştu: Haberler Kötü

Oyunun Yönetmeni Days Gone'un Devam Oyunu Hakkında Konuştu: Haberler Kötü

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.06.2024 - 19:36

2019 yılında PlayStation özel oyunu olarak karşımıza çıkan Days Gone'un devam oyunu için oyuncuların gözü o tarihten beri yollarda desek yeri. Days Gone için bir devam oyunu gelip gelmeyeceğini ise oyunun yönelmeni açıkladı.

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2019 yılında PlayStation 4 için çıkan Days Gone bizleri zombilerle dolu kıyamet sonrası bir dünyaya götürüyordu.

2019 yılında PlayStation 4 için çıkan Days Gone bizleri zombilerle dolu kıyamet sonrası bir dünyaya götürüyordu.

PlayStation özel oyunu olarak karşımıza çıkan Days Gone bu kalibredeki bir oyundan bekleneni sunamasa da yine de oyuncular tarafından sevilmiş, kendisine kemik bir hayran kitlesi edinmeyi de başarmıştı.

Oyuncuların gözü hala Days Gone için bir devam oyunundayken bu beklentilere oyunun yönetmeni Jeff Ross Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Oyuncuların gözü hala Days Gone için bir devam oyunundayken bu beklentilere oyunun yönetmeni Jeff Ross Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
twitter.com

'Pek çok insan hala bana Days Gone'un devamı olup olmayacağını soruyor, bu yüzden bu posteri bunun asla olmayacağının kanıtı olarak sunuyorum. Herman (Hulst) gibi Sony'nin üst kademeleri hiçbir zaman oyunun hayranı olmadılar, bu yüzden bugün ve gelecekte PlayStation State of Play'de bunu duymayacaksınız' ifadelerini kullanan yönetmen Sony'nin çoktan oyunu gözden çıkarttığını açıkça belirtti.

Daha sonrasında PC'ye de gelen Days Gone esasen sevilmiş olsa da Sony için bu yeterli görünmüyor.

Daha sonrasında PC'ye de gelen Days Gone esasen sevilmiş olsa da Sony için bu yeterli görünmüyor.

Oyun genel olarak olumlu eleştirilerle karşılanmış olsa da PlayStation özel oyunlarının genel kalitesinin altında değerlendirilmesi ve yaşadığı kimi teknik aksaklıklar başına bela olmuştu. Kısacası maalesef Sony bir oyunun daha fişini bir seriye dönüşemeden böylece çekmiş oldu.

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