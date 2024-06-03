Oyunun Yönetmeni Days Gone'un Devam Oyunu Hakkında Konuştu: Haberler Kötü

'Pek çok insan hala bana Days Gone'un devamı olup olmayacağını soruyor, bu yüzden bu posteri bunun asla olmayacağının kanıtı olarak sunuyorum. Herman (Hulst) gibi Sony'nin üst kademeleri hiçbir zaman oyunun hayranı olmadılar, bu yüzden bugün ve gelecekte PlayStation State of Play'de bunu duymayacaksınız' ifadelerini kullanan yönetmen Sony'nin çoktan oyunu gözden çıkarttığını açıkça belirtti.