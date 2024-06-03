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PlayStation Store Days of Play İndirimlerinde Uygun Fiyatlara Alabileceğiniz Oyun Önerileri

PlayStation Store Days of Play İndirimlerinde Uygun Fiyatlara Alabileceğiniz Oyun Önerileri

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 17:57

PlayStation kullanıcıları için yılın en avantajlı dönemi başladı. Yalnızca oyunlarda değil, PlayStation Plus abonelikleri ve PS donanımlarında da harika indirimlerin olduğu Days of Play boyunca kaçırmamanız gereken indirimli oyunları sizler için listeledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. God of War Ragnarök - 1,239,38 TL

2. Cyberpunk 2077 - 1,199,40 TL

3. It Takes Two - 449,99 TL

4. Alan Wake 2 - 879,20 TL

Days of Play indirimlerinde göz atabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

Days of Play indirimlerinde göz atabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

  • Hogwarts Legacy - 1,999 TL %50 - 999,50 TL (PS4)

  • Fallout 4 GOTY Edition - 999 TL %60 - 399,60 TL

  • GTA V - 439 TL %50 - 219,50 TL (PS5)

  • Assassin's Creed Mirage - 1,049 TL %30 - 524,50 TL

  • Lies of P - 1,349 TL %30 - 965,30 TL

  • Diablo IV - 1,443,05 TL %50 - 721,52 TL

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