PlayStation Store Days of Play İndirimlerinde Uygun Fiyatlara Alabileceğiniz Oyun Önerileri
PlayStation Store Days of Play İndirimlerinde Uygun Fiyatlara Alabileceğiniz Oyun Önerileri
PlayStation kullanıcıları için yılın en avantajlı dönemi başladı. Yalnızca oyunlarda değil, PlayStation Plus abonelikleri ve PS donanımlarında da harika indirimlerin olduğu Days of Play boyunca kaçırmamanız gereken indirimli oyunları sizler için listeledik.
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1. God of War Ragnarök - 1,239,38 TL
2. Cyberpunk 2077 - 1,199,40 TL
3. It Takes Two - 449,99 TL
4. Alan Wake 2 - 879,20 TL
Days of Play indirimlerinde göz atabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:
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