Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Hediye
Kemerlerinizi Bağlayın! Eskiye Özlem Duyanların Geçmişe Yolculuk Yapacağı Mini Retro Oyun Konsolları

etiket Kemerlerinizi Bağlayın! Eskiye Özlem Duyanların Geçmişe Yolculuk Yapacağı Mini Retro Oyun Konsolları

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 17:18

Nostalji yaşamayı sevenler için bu mini oyun konsolları çok güzel. Çeşit çeşit mini retro oyun konsollarını sizin için derledik. Gelin bu şirin mini oyun konsollarına birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

PlayStation Mini

PlayStation Mini

1994 yılında satışa çıkarılan ilk PlayStation, oyun severlerin ilk göz ağrılarından. Dünyaca ünlü konsolun daha küçük boyutlu hali olan bu ürün orijinal PlayStation'ın kopyası. Düğme düzeni, kumandası ve dış kutu paketi bile tamamen orijinal olanla aynı.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Nintendo Mini

Nintendo Mini

İçeriğinde bir konsol, HDMI kablosu, USB kablosu olan Nintendo Mini 1990 yılında satışa sunulmuş bir model. Gelişmiş grafik ve ses sistemine sahip konsol çocuklardan yetişkinlere herkesin çok severek oynadığı oyunlara sahip. Çok satan modellerden biri olan cihazın mini versiyonu olan Nintendo Mini ile eski günlere geri döneceksiniz.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

Mega Drive Mini

Mega Drive Mini

Bu ürün, Sega markasının en başarılı oyun konsolu olarak kabul edilen Mega Drive'ın mini versiyonu. Mega Drive, 1988 yılında piyasaya sürülmüş. Koleksiyoncuların bayılacağı konsol şık tasarımı ve eğlenceli oyunlarıyla oyun bağımlılarının mutlaka alması gereken bir ürün.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Famicom Mini

Famicom Mini

Nintendo'nun oyun konsolu olan Famicom 1983 yılında satışa sunulmuş bir model. Nadir bir ürün olan Famicom Mini, bu modelin küçültülmüş hali. Kutunun içeriğinde HDMI kablosu, USB kablosu olan Famicom Mini, kırmızı beyaz renkleriyle çok eğlenceli bir ürün.

Bu ürün için tıklayın.

Nes Classic Edition

Nes Classic Edition

Nintendo'nun nostaljik modeli olan bu cihaz 2016 yılında piyasaya sürülmüş. Sevdiğiniz tüm oyunları oynayabileceğiniz Nes Classic Edition, sizi geçmişe yolculuk yaptıracak. Hem çocukların hem yetişkinlerin severek oynayacağı konsolu koleksiyonerlerin kaçırmaması gerek!

Bu ürün için tıklayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

PC Engine Mini

PC Engine Mini

Diğer adı TurboGrafx -16 Mini olan PC Engine Mini 2012'de geliştirildi. Orijinal modelin taklit edildiği PC Engine Mini'nin kutusunun içinde USB kablosu, HDMI kablosu, kullanım kılavuzu ve garanti bulunuyor. Mini versiyonunun birçok oyunu olduğu için bunu aldığınızda ailecek çok eğleneceksiniz.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

Play Computer Retro

Play Computer Retro

Retro oyun konsollarından olan Ryson Lite oyun bilgisayarı Famicom kasetleriyle uyumlu. Kaset olmadan bile 118 yerleşik oyun oynayabileceğiniz konsol ile çocuklarla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Oynarken bir anda çocukluğunuza döneceğiniz konsol normal Famicom oyun gövdesinin çok daha miniği.

Bu ürün için tıklayın.

Neo Geo Mini

Neo Geo Mini

Eski oyunları oynamayı çok özlediyseniz Neo Geo Mini tam size göre. Hem sizin hem çocuklarınızın hoşuna gidecek oyun konsolu avucun içine sığabiliyor. Yeni çocukların çok ilgisini çekecek retro oyunlara sahip Neo Geo Mini atari salonunu evinize getiriyor.

Bu ürün için tıklayın.

Tamagotchi / Sanal Bebek

Tamagotchi / Sanal Bebek

Zamanında Sanal Bebek bakmayan yoktur. 1997 yılında ilk kez piyasaya çıkan Sanal Bebek oyununu tekrar oynamak isterseniz şimdi tam sırası. İster kendiniz ister çocuğunuz için alabileceğiniz bu oyunla kendi bebeğinize bakarken çok eğleneceksiniz. 

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Tüm konsolları görmek isteyenler için;

Tüm konsolları görmek isteyenler için;

Tüm mini oyun konsollarının yer aldığı bu muhteşem dünyaya göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın