Kemerlerinizi Bağlayın! Eskiye Özlem Duyanların Geçmişe Yolculuk Yapacağı Mini Retro Oyun Konsolları

İçeriğinde bir konsol, HDMI kablosu, USB kablosu olan Nintendo Mini 1990 yılında satışa sunulmuş bir model. Gelişmiş grafik ve ses sistemine sahip konsol çocuklardan yetişkinlere herkesin çok severek oynadığı oyunlara sahip. Çok satan modellerden biri olan cihazın mini versiyonu olan Nintendo Mini ile eski günlere geri döneceksiniz.

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