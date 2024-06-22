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İnceleme Puanlarına Göre En İyi Call of Duty Oyunlarını Sıraladık!

İnceleme Puanlarına Göre En İyi Call of Duty Oyunlarını Sıraladık!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 18:01

Oyunların derecelendirildiği ve incelendiği Metacritic'e göre en iyi Call of Duty oyunlarını sıraladık.

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20. Call of Duty: Vanguard - Metascore: 73

20. Call of Duty: Vanguard - Metascore: 73

2021 yılında piyasaya sürülen Vanguard, hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden olumsuz eleştiriler aldı. Bunun en büyük sebebi oyunun hikâye kısmından dolayı oldu. Ne anlatacağı konusunda bir kopukluk yaşayan bu yapım, serinin en sönük oyunlarından birisi olmayı başardı.

19. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) - Metascore: 75

19. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) - Metascore: 75

2019 yılında başlayan Modern Warfare rebootunun devam oyunu olan bu yapım, listemize 19. sıradan giriş yapıyor. Bünyesinde farklı mekaniklere yer vermeye çalışan Modern Warfare 2, eleştirmenlerden ve oyunculardan ortalama notlar almayı başardı.

18. Call of Duty: Black Ops Cold War - Metascore: 76

18. Call of Duty: Black Ops Cold War - Metascore: 76

Black Ops serisinin en güncel oyunu olan Cold War, 76 puanlık bir ortalamaya sahip. Hikâye kısmı ilgi çekici olan bu yapım, oynanış kısmında da birtakım yenilikler vadediyordu. Yine de oyunun süresinin oldukça kısa olması incelemelere negatif etki bıraktı.

17. Call of Duty: Infinite Warfare - Metascore: 77

17. Call of Duty: Infinite Warfare - Metascore: 77

Daha çıkmadan oyuncular tarafından linçlenen Infinite Warfare, 77 puanlık bir ortalamayı yakalamış durumda. Gelecek teması ile geliştirilen bu yapım, ileri düzey teknolojik aletlere ve uzay savaşlarına da ev sahipliği yapıyordu.

16. Call of Duty 2: Big Red One - Metascore: 78

16. Call of Duty 2: Big Red One - Metascore: 78

2005 yılında piyasaya sürülen Big Red One, serinin çok bilinmeyen bir oyunu. Aynı zamanda Treyarch'ın yaptığı ilk Call of Duty oyunu da bu yapım. Serinin önceki oyunlarına nazaran yenilik barındırmayan bu oyun, serinin en sönük yapımlarından birisi.

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15. Call of Duty: Ghosts - Metascore: 78

15. Call of Duty: Ghosts - Metascore: 78

Ghosts, oynanış olarak bir önceki Call of Duty'lerden çok da farklı değildi. Yapımı öne çıkaran faktörlerden birisi bölüm tasarımlarıydı. Bunun yanında hikâye kısmı da ilgi çekiciydi. Yine de oyunun hikâye finali büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve bu durum inceleme puanlarına yansıdı.

14. Call of Duty: WWII - Metascore: 79

14. Call of Duty: WWII - Metascore: 79

Gelecek temasından II. Dünya Savaşı'na geri dönen Call of Duty serisi, WW2 ile ortalama puanlar almayı başardı. Bu yapım, Normandiya Çıkartması gibi tarihte büyük önem taşıyan olayları birinci elden deneyimlemenize izin veriyordu. Çıktığı dönem baz alındığında sunduğu görsel kalite de epey iyi bir seviyedeydi.

13. Call of Duty: Modern Warfare (2019) - Metascore: 80

13. Call of Duty: Modern Warfare (2019) - Metascore: 80

Orijinal Modern Warfare serisinin rebootu olarak piyasaya çıkan bu yapım, oyunculardan ve eleştirmenlerden iyi notlar almayı başarmıştı. Teknik anlamda bir üst seviyeye çıkan oyun, ilgi çekici bir hikâyeye de sahipti.

12. Call of Duty: Advanced Warfare - Metascore: 81

12. Call of Duty: Advanced Warfare - Metascore: 81

Gelecek temasındaki bir başka oyun olan Advanced Warfare, serinin sönük kalan oyunlarından birisi olmuştu. Yine de eleştirmenler tarafından iyi notlar almayı başaran yapım, 81 puanlık bir inceleme ortalamasını yakalamış durumda.

11. Call of Duty: Black Ops 3 - Metascore: 81

11. Call of Duty: Black Ops 3 - Metascore: 81

Black Ops serisinin 3. oyunu olan bu yapım, bizleri gelecek temasına götüren ikinci Call of Duty oyunu olmuştu. Multiplayer kısmı milyonlarca oyuncu tarafından sevilen yapım, hikâye kısmında birçok eleştri aldı.

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10. Call of Duty 3 - Metascore: 82

10. Call of Duty 3 - Metascore: 82

Call of Duty 3, Treyarch tarafından geliştirilen 2. Call of Duty oyunu. 2006 yılında piyasaya sürülen bu yapım, sadece konsollar için piyasaya sürüldü ve PC platformuna çıkmadı. Sadece PlayStation, Xbox ve Wii konsollarına çıkan bu oyun, ortalama üstü puanlar almayı başardı.

9. Call of Duty: Black Ops 4 - Metascore: 83

9. Call of Duty: Black Ops 4 - Metascore: 83

Hikâye modu olmayan ilk Call of Duty oyunu Black Ops 4, şaşırtıcı bir şekilde listenin üst sıralarında yer alıyor. Bunun nedeni ise sadece Multiplayer odaklı çıkan bu yapımın bu konuda iyi bir iş ortaya çıkartması olabilir.

8. Call of Duty: Black Ops 2 - Metascore: 83

8. Call of Duty: Black Ops 2 - Metascore: 83

Black Ops serisinin ikinci oyunu olan bu yapım, sağlam bir hikâyeye sahip. Tabii, oyunda bulunan karakterler de hala aklımızın bir köşesinde duruyor. Her anlamda iyi bir iş ortaya koyan bu yapım, 83 puanlık bir inceleme ortalamasına sahip.

7. Call of Duty: World at War - Metascore: 84

7. Call of Duty: World at War - Metascore: 84

Call of Duty markasının 5. ana oyunu olan World at War, 2008 yılında piyasaya sürüldü. Bu yapım, döneminin sevilen oyunlarından birisiydi. Bunun yanında Black Ops serisinin temelleri de bu oyun ile birlikte atıldı.

6. Call of Duty: Black Ops - Metascore: 87

6. Call of Duty: Black Ops - Metascore: 87

Kimi oyuncu için serinin en iyi yapımı olarak nitelendirilen Black Ops, çıktığı günden bu yana konuşulmaya devam ediyor. Hikâyesi ve karakterleri ile oyuncuları ekrana kitleyen bu oyun, 87 puanlık bir inceleme ortalamasına sahip.

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5. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) - Metascore: 88

5. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) - Metascore: 88

Orijinal Modern Warfare serisinin son oyunu olan bu yapım, sadece çıktığı gün 6.5 milyon kopya satmayı başarmıştı. Orijinal Modern Warfare hikâyesini sonlandıran Modern Warfare 3, kimi oyuncuya göre sönük bir oyun, kimi oyuncuya göre de başarılı bir yapım.

4. Call of Duty 2 - Metascore: 89

4. Call of Duty 2 - Metascore: 89

İşte Call of Duty efsanesinin şahlanmasına neden olan efsanevi oyun. Infinity Ward tarafından geliştirilen bu oyun, bizleri II. Dünya Savaşı'na götürüyor. Call of Duty markasını şahlandıran bu yapım, aynı zamanda Infinity Ward'un da yükselişinin habercisi olmuştu.

3. Call of Duty (2003) - Metascore: 91

3. Call of Duty (2003) - Metascore: 91

Medal of Honor oyunlarını geliştiren ekibin şirketten ayrılması ve yeni bir stüdyo kurması ile ortaya çıkan o meşhur oyun. Medal of Honor'a rakip olmaya çalışan geliştiriciler, ortaya II. Dünya Savaşı temalı bu yapımı çıkardı. Bu oyunun piyasaya sürülmesi ile birlikte de FPS dünyası bambaşka bir yöne doğru evrilmeye başladı.

2. Call of Duty 4: Modern Warfare - Metascore: 94

2. Call of Duty 4: Modern Warfare - Metascore: 94

Infinity Ward tarafından geliştirilen ve oyun dünyasını değiştiren efsanevi oyun. Herkesin II. Dünya Savaşı oyunu yapmaya çalıştığı dönemde modern dünyaya adım atan geliştirici ekip, tarihin en iyi FPS oyunlarından birisine imza attı. Sinematik aksiyon kavramını bizlerle buluşturması bir yana, efsanevi karakterleri ve hikâyesi ile hala oyuncuların favorisi konumunda.

1. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) - Metascore: 94

1. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) - Metascore: 94

Geldik çoğu oyuncuya göre serinin en iyi oyununa. Call of Duty Modern Warfare 2, sağlam bölüm tasarımlarına sahip. Bunun yanında sağlam bir aksiyona ve oynanışa da ev sahipliği yapıyor. Tabii tüm bunlar oyunu iyi bir noktaya getirse de asıl olay tam olarak bu değil. Call of Duty Modern Warfare 2'yi bu kadar başarılı yapan şey sunduğu hikâyesi. Entrikalarla ve dramalarla dolu bu hikâye, yıllar geçse de Call of Duty serisindeki en özel yerde bulunuyor.

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