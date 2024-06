İnceleme Puanlarına Göre En İyi Call of Duty Oyunlarını Sıraladık!

Geldik çoğu oyuncuya göre serinin en iyi oyununa. Call of Duty Modern Warfare 2, sağlam bölüm tasarımlarına sahip. Bunun yanında sağlam bir aksiyona ve oynanışa da ev sahipliği yapıyor. Tabii tüm bunlar oyunu iyi bir noktaya getirse de asıl olay tam olarak bu değil. Call of Duty Modern Warfare 2'yi bu kadar başarılı yapan şey sunduğu hikâyesi. Entrikalarla ve dramalarla dolu bu hikâye, yıllar geçse de Call of Duty serisindeki en özel yerde bulunuyor.