İnceleme Puanlarına Göre En İyi Call of Duty Oyunlarını Sıraladık!
İnceleme Puanlarına Göre En İyi Call of Duty Oyunlarını Sıraladık!
Oyunların derecelendirildiği ve incelendiği Metacritic'e göre en iyi Call of Duty oyunlarını sıraladık.
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20. Call of Duty: Vanguard - Metascore: 73
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19. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) - Metascore: 75
18. Call of Duty: Black Ops Cold War - Metascore: 76
17. Call of Duty: Infinite Warfare - Metascore: 77
16. Call of Duty 2: Big Red One - Metascore: 78
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15. Call of Duty: Ghosts - Metascore: 78
14. Call of Duty: WWII - Metascore: 79
13. Call of Duty: Modern Warfare (2019) - Metascore: 80
12. Call of Duty: Advanced Warfare - Metascore: 81
11. Call of Duty: Black Ops 3 - Metascore: 81
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10. Call of Duty 3 - Metascore: 82
9. Call of Duty: Black Ops 4 - Metascore: 83
8. Call of Duty: Black Ops 2 - Metascore: 83
7. Call of Duty: World at War - Metascore: 84
6. Call of Duty: Black Ops - Metascore: 87
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5. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) - Metascore: 88
4. Call of Duty 2 - Metascore: 89
3. Call of Duty (2003) - Metascore: 91
2. Call of Duty 4: Modern Warfare - Metascore: 94
1. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) - Metascore: 94
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