İnceleme Puanlarına Göre En İyi Call of Duty Oyunlarını Sıraladık!

2021 yılında piyasaya sürülen Vanguard, hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden olumsuz eleştiriler aldı. Bunun en büyük sebebi oyunun hikâye kısmından dolayı oldu. Ne anlatacağı konusunda bir kopukluk yaşayan bu yapım, serinin en sönük oyunlarından birisi olmayı başardı.