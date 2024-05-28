Call of Duty Black Ops 6 Çıktığı İlk Gün Game Pass'e Geliyor!
Call of Duty Black Ops 6 Çıktığı İlk Gün Game Pass'e Geliyor!
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Oyun dünyasının gözü kulağı şu sıralar Call of Duty Black Ops 6'dan gelecek haberlere çevrilmiş durumda.
Call of Duty Black Ops 6 çıkar çıkmaz Game Pass'e eklenecek!
Call of Duty oyunlarına bir süredir Game Pass yolu görüneceği söylentileri ortalıkta dolaşıyordu ancak bu durumun Game Pass fiyatlarına zam olarak yansıması da gündemdeki konulardan bir tanesiydi.
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