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Call of Duty Black Ops 6 Çıktığı İlk Gün Game Pass'e Geliyor!

Call of Duty Black Ops 6 Çıktığı İlk Gün Game Pass'e Geliyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 14:38

Microsoft cephesinden oyunculara sevinç naraları attıracak bomba gibi bir haber var. Oyun dünyasının en popüler serilerinden Call of Duty'nin sıradaki oyunu Call of Duty Balck Ops 6 çıktığı ilk günden Game Pass'e eklenecek.

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Oyun dünyasının gözü kulağı şu sıralar Call of Duty Black Ops 6'dan gelecek haberlere çevrilmiş durumda.

Oyun dünyasının gözü kulağı şu sıralar Call of Duty Black Ops 6'dan gelecek haberlere çevrilmiş durumda.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Call of Duty'nin sıradaki oyunu olacan Black Ops 6'nın çıkış tarihinin çok yakında açıklanması beklenirken bir süredir ortalarda dolanan bomba gibi bir iddia da neredeyse resmiyet kazandı diyebiliriz.

Call of Duty Black Ops 6 çıkar çıkmaz Game Pass'e eklenecek!

Call of Duty Black Ops 6 çıkar çıkmaz Game Pass'e eklenecek!

Mobil cihazlarında Xbox Game Pass uygulaması yüklü olan kullanıcılara giden bildirimde Call of Duty Black Ops 6'nın çıktığı ilk günden itibaren Game Pass'e dahil olacağı belirtiliyor. Durum henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmış olmasa da bunun için de çok beklememize gerek kalmayacak gibi görünüyor.

Call of Duty oyunlarına bir süredir Game Pass yolu görüneceği söylentileri ortalıkta dolaşıyordu ancak bu durumun Game Pass fiyatlarına zam olarak yansıması da gündemdeki konulardan bir tanesiydi.

Call of Duty oyunlarına bir süredir Game Pass yolu görüneceği söylentileri ortalıkta dolaşıyordu ancak bu durumun Game Pass fiyatlarına zam olarak yansıması da gündemdeki konulardan bir tanesiydi.

Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın almasından beri konuşulan iddialar özellikle Black Ops 6 duyurusu sonrasında hız kazanmıştı. Güvenilir farklı kaynaklardan gelen bazı sızıntılar Black Ops 6'nın ilk günden Game Pass'e ekleneceğini zaten belirtiyordu. Bunun yanında serinin diğer oyunlarının da Game Pass'e ekleneceği söylentileri de ortadayken du durumun Game Pass fiyatlarına zam olarak yansıması da olası.

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