Call of Duty Black Ops 6 Çıktığı İlk Gün Game Pass'e Geliyor!

Mobil cihazlarında Xbox Game Pass uygulaması yüklü olan kullanıcılara giden bildirimde Call of Duty Black Ops 6'nın çıktığı ilk günden itibaren Game Pass'e dahil olacağı belirtiliyor. Durum henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmış olmasa da bunun için de çok beklememize gerek kalmayacak gibi görünüyor.