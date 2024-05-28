Ünlü Yayıncı Kai Cenat Influencer'ları Birbirlerine Kırdıracağı Gerçek Bir Açlık Oyunları Planlıyor
Ünlü Yayıncı Kai Cenat Influencer'ları Birbirlerine Kırdıracağı Gerçek Bir Açlık Oyunları Planlıyor
Twitch'te neredeyse 11 milyon abonesi bulunan, internet aleminin en popüler isimlerinden olan yayıncı Kai Cenat geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü influencer'ların yarışacağı devasa bir Açlık Oyunları düzenlemek istediğini açıkladı.
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Twitch'in zirvesindeki isimlerden olan Kai Cenat geçtiğimiz günlerde 167 saatin sonunda uğruna özel olarak odasını dekore ettiği ve kısa film tadında bir tanıtım videosu çektiği Elden Ring'i tamamlamayı başardı.
Ancak Kai Cenat için tüm bunlar da yeterli değil gibi görünüyor zira ünlü yayıncının bir sonraki hedefi dünyaca ünlü influencer'ları birbirlerine kırdırmak!
Cenat canlı yayınlamak istediği Açlık Oyunları için tıpkı seride olduğu gibi özel bir alan inşa edip katılımcıları tam teşekküllü bir biçimde bu yarışmaya sokmak istiyor.
Influencer Açlık Oyunları için sponsorluk görüşmeleri de çoktan başlamış.
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