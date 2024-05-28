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Ünlü Yayıncı Kai Cenat Influencer'ları Birbirlerine Kırdıracağı Gerçek Bir Açlık Oyunları Planlıyor

Ünlü Yayıncı Kai Cenat Influencer'ları Birbirlerine Kırdıracağı Gerçek Bir Açlık Oyunları Planlıyor

Croft
Croft - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 11:28

Twitch'te neredeyse 11 milyon abonesi bulunan, internet aleminin en popüler isimlerinden olan yayıncı Kai Cenat geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü influencer'ların yarışacağı devasa bir Açlık Oyunları düzenlemek istediğini açıkladı.

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Twitch'in zirvesindeki isimlerden olan Kai Cenat geçtiğimiz günlerde 167 saatin sonunda uğruna özel olarak odasını dekore ettiği ve kısa film tadında bir tanıtım videosu çektiği Elden Ring'i tamamlamayı başardı.

Twitch'in zirvesindeki isimlerden olan Kai Cenat geçtiğimiz günlerde 167 saatin sonunda uğruna özel olarak odasını dekore ettiği ve kısa film tadında bir tanıtım videosu çektiği Elden Ring'i tamamlamayı başardı.

Yayın sırasında uyurken dahi binlerce kişi tarafından izlenen Kai Cenat şu anda Twitch'in en popüler yayıncılarından ve yalnızca prodüksiyon kalitesi bile bunun nedenini daha anlaşılabilir yapıyor.

Ancak Kai Cenat için tüm bunlar da yeterli değil gibi görünüyor zira ünlü yayıncının bir sonraki hedefi dünyaca ünlü influencer'ları birbirlerine kırdırmak!

Ancak Kai Cenat için tüm bunlar da yeterli değil gibi görünüyor zira ünlü yayıncının bir sonraki hedefi dünyaca ünlü influencer'ları birbirlerine kırdırmak!

Canlı yayınında dünyaca ünlü 50 yayıncı, içerik üreticisi ve influencer'ı tıpkı Açlık Oyunları serisinde olduğu gibi yarıştırmak istediğini söyleyen Cenat fikri hakkındaki detayları da takipçileri ile paylaştı.

Cenat canlı yayınlamak istediği Açlık Oyunları için tıpkı seride olduğu gibi özel bir alan inşa edip katılımcıları tam teşekküllü bir biçimde bu yarışmaya sokmak istiyor.

Cenat canlı yayınlamak istediği Açlık Oyunları için tıpkı seride olduğu gibi özel bir alan inşa edip katılımcıları tam teşekküllü bir biçimde bu yarışmaya sokmak istiyor.

Yayın esnasında izleyicileri tarafından heyecanla karşılanan fikri hakkında daha fazla detay veren ünlü yayıncı 'Dronlar istiyorum, savaş kıyafetleri istiyorum... bu çok büyük olmalı' ifadelerini kullandı.

Influencer Açlık Oyunları için sponsorluk görüşmeleri de çoktan başlamış.

Influencer Açlık Oyunları için sponsorluk görüşmeleri de çoktan başlamış.

Nike ile yarışmacıların spor ve giyim sponsoru olması için görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Cenat etkinliğin resmi sponsorluğu için de görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Şimdi sırada dünyaca ünlü 50 influencer'ın kapışmalarını görmek için beklemek var.

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