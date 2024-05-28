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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İçimizdeki Tırcı Geri Döndü!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İçimizdeki Tırcı Geri Döndü!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 11:57

Düşenler, yükselenler, geri dönenler ve yer değişiklikleri ile bu hafta oldukça hareketli bir çok satanlar listemiz var. Haftasonunu da geride bırakmışken gelin ülkece geçtiğimiz hafta Steam'de en çok neler oynadığımıza bir göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Listenin zirvesinde bu hafta da Counter-Strike 2 var.

1. Listenin zirvesinde bu hafta da Counter-Strike 2 var.

Özellikle global listede zaman zaman yeni çıkan oyunlarında da etkisiyle birincilik koltuğunu kısa süreliğine de olsa kaptırabilen Counter-Strike 2'nin ülkemizde tahtı neredeyse hiç sallanmıyor. Oynaması tamamen ücretsiz olan Valve'ın popüler rekabetçi FPS oyunu bu hafta da ülkemizdeki oyuncuların bir numaralı favorisi oldu.

2. Dota 2 bu hafta kendini ilk üç içerisine atmayı başardı.

2. Dota 2 bu hafta kendini ilk üç içerisine atmayı başardı.

Listenin bir diğer oynaması tamamen ücretsiz Valve oyunu ise yılların eskitemediği Dota 2. Bu hafta üç sıra birden yükselerek CS2'nin hemen ardından gelen Dota 2 on yılı deviren bir yapım olmasına karşın veteran oyuncuların yanında yeni kişileri de kendine çekmekte hiç zorlanmıyor.

3. Bu hafta Avrupa yollarında direksiyon sallayan oyuncu sayısı da hayli fazlaydı.

3. Bu hafta Avrupa yollarında direksiyon sallayan oyuncu sayısı da hayli fazlaydı.

Milli oyunumuz, fahri terapi yöntemimiz Euro Truck Simulator 2 Steam'in dolar kararı ile birlikte fiyat olarak bizleri üzse de oyundan öyle kolay vazgeçebilecek gibi değiliz. Yüzde 75'lik indirimin de etkisiyle kendini ilk üç içerisinde bulan oyunumuz 30 Mayıs tarihine kadar 2,52 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Elden Ring

  • PUBG: Battlegrounds

  • Black Desert

  • eFootball 2024

  • Ghost of Tsushima

  • EA Sports FC 24

  • Cyberpunk 2077

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