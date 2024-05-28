Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İçimizdeki Tırcı Geri Döndü!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İçimizdeki Tırcı Geri Döndü!
Düşenler, yükselenler, geri dönenler ve yer değişiklikleri ile bu hafta oldukça hareketli bir çok satanlar listemiz var. Haftasonunu da geride bırakmışken gelin ülkece geçtiğimiz hafta Steam'de en çok neler oynadığımıza bir göz atalım.
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1. Listenin zirvesinde bu hafta da Counter-Strike 2 var.
2. Dota 2 bu hafta kendini ilk üç içerisine atmayı başardı.
3. Bu hafta Avrupa yollarında direksiyon sallayan oyuncu sayısı da hayli fazlaydı.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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