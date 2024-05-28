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Gerçeğinden Daha Gerçek Görünen Minecraft Manzaraları Beyninizi Yakacak!

Gerçeğinden Daha Gerçek Görünen Minecraft Manzaraları Beyninizi Yakacak!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 10:51

Dünyanın en çok satan oyunu olma ünvanını elinde bulunduran Minecraft'ta yalnızca küpler yardımıyla yaratılan ve neredeyse gerçekten daha gerçek görünen manzaralar insanı şaşkına çeviren cinsten. 

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Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen ve 2011 yılında yayınlandıktan sonra müthiş bir başarı yakalayan Minecraft hala dünyanın en popüler oyunlarından.

Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen ve 2011 yılında yayınlandıktan sonra müthiş bir başarı yakalayan Minecraft hala dünyanın en popüler oyunlarından.

2014 yılında Microsoft çatısı altına giren ve hala dünyanın açık ara en çok satan oyunu ünvanını elinde bulundurmayı başaran Minecraft oyuncularına maceranın yanında yaratıcılıklarını konuşturma imkanı da veriyor.

Sınırın oyuncuların hayal gücü olduğu Minecraft'ta kimi oyuncu topluluklarının yarattıkları haritalar ise akıl uçuran cinsten.

Sınırın oyuncuların hayal gücü olduğu Minecraft'ta kimi oyuncu topluluklarının yarattıkları haritalar ise akıl uçuran cinsten.

Cubed Community adlı bir topluluk tarafından yaratılan haritalar, şehirler ve yapıları ilk başta neredeyse gerçeğinden ayırmak mümkün değil.

Şu kentteki detaylara bi' bakar mısınız?

Şu kentteki detaylara bi' bakar mısınız?

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Bu manzaranın bir oyundan olduğunu bilmesek ziyaret etmek için konum isterdik, öyle güzel!

Bu manzaranın bir oyundan olduğunu bilmesek ziyaret etmek için konum isterdik, öyle güzel!
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Sanki gerçek bir uydu görüntüsü gibi değil mi?

Sanki gerçek bir uydu görüntüsü gibi değil mi?

Google Maps gel de çekim gör. 😅

Google Maps gel de çekim gör. 😅

İnsan gerçekten hayret ediyor.

İnsan gerçekten hayret ediyor.

Bir de size soralım. Sizin Minecraft'ta yarattığınız en görkemli şey neydi?

Bir de size soralım. Sizin Minecraft'ta yarattığınız en görkemli şey neydi?

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