Gerçeğinden Daha Gerçek Görünen Minecraft Manzaraları Beyninizi Yakacak!
Gerçeğinden Daha Gerçek Görünen Minecraft Manzaraları Beyninizi Yakacak!
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Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen ve 2011 yılında yayınlandıktan sonra müthiş bir başarı yakalayan Minecraft hala dünyanın en popüler oyunlarından.
Sınırın oyuncuların hayal gücü olduğu Minecraft'ta kimi oyuncu topluluklarının yarattıkları haritalar ise akıl uçuran cinsten.
Şu kentteki detaylara bi' bakar mısınız?
👇
Bu manzaranın bir oyundan olduğunu bilmesek ziyaret etmek için konum isterdik, öyle güzel!
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Sanki gerçek bir uydu görüntüsü gibi değil mi?
Google Maps gel de çekim gör. 😅
İnsan gerçekten hayret ediyor.
Bir de size soralım. Sizin Minecraft'ta yarattığınız en görkemli şey neydi?
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