The Rogue Prince of Persia Erken Erişim İncelemesi: Dead Cells Geliştiricilerinden Yeni Oyun
The Rogue Prince of Persia Erken Erişim İncelemesi: Dead Cells Geliştiricilerinden Yeni Oyun
Dead Cells'in geliştiricilerinden gelen The Rogue Prince of Persia, erken erişim olarak çıktı. Biz de detaylarıyla bu yapımı inceledik.
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Nedir bu Rogue Prince of Persia?
Hikâye bizlere ne anlatıyor?
Öl, öğren, tekrar dene.
Hızlı bir aksiyon.
Yardımcı silahlar.
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Madalyonlar ve kombinasyonlar.
Bu bir Prince of Persia oyunu mu?
Boss savaşları.
Haritalar ve içerik kısıtlılığı.
Farklı temalar farklı parkurlar.
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Gelişmeye ve güncellenmeye devam edecek.
Son sözler.
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