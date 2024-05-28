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The Rogue Prince of Persia Erken Erişim İncelemesi: Dead Cells Geliştiricilerinden Yeni Oyun

The Rogue Prince of Persia Erken Erişim İncelemesi: Dead Cells Geliştiricilerinden Yeni Oyun

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 10:21

Dead Cells'in geliştiricilerinden gelen The Rogue Prince of Persia, erken erişim olarak çıktı. Biz de detaylarıyla bu yapımı inceledik.

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Nedir bu Rogue Prince of Persia?

Nedir bu Rogue Prince of Persia?

Bu yıl, Prince of Persia oyuncuları 2 yeni oyun ile buluştu. Bu oyunların ilki olan The Lost Crown, metroidvania türündeydi. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, iyi puanlar almayı başardı. The Rogue Prince of Persia ise Evil Empire tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan bir rogue-like oyun.

Hikâye bizlere ne anlatıyor?

Hikâye bizlere ne anlatıyor?

Rogue Prince of Persia, bizlere geniş çaplı olmasa da bir hikâye sunuyor. Basit temeller üzerine atılmış bir hikâye var. Prensi kontrol ettiğimiz bu yapımda, kendimizi kanıtlamak için bir yola çıkıyoruz. Kral olmak için kendini kanıtlamaya çalışan prens, bu amacını gerçekleştirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Oyunun hikâye detaylarını, genelde çevre etmenlerinden öğrenerek ilerliyorsunuz. Kriptik bir olay örgüsü veya derinlemesine hikâye beklememekte fayda var.

Öl, öğren, tekrar dene.

Öl, öğren, tekrar dene.

Rogue Prince of Persia, adından da anlaşılacağı üzere rogue-like bir yapıya sahip. Yani oyunun herhangi bir aşamasında ölürseniz, tekrardan en başa dönüyorsunuz. Bu da sizi oyunu ve haritayı öğrenmeye itiyor. Evil Empire, bu konuda tecrübeli bir ekip olduğu için başarılı bir iş ortaya koymuş.

Hızlı bir aksiyon.

Yardımcı silahlar.

Yardımcı silahlar.

Ana silahlara ek olarak yardımcı silahlar da oyun boyunca bizlere eşlik ediyor. Toplamda 6 tane yardımcı silah mevcut. Bunların büyük bir çoğunluğu menzilli silahlardan oluşuyor. Ok, mızrak ve kanca gibi oyun esnasında işinizi kolaylaştıracak türde silahlar var. Bu silahları da madalyonlarla kombinleyebiliyorsunuz.

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Madalyonlar ve kombinasyonlar.

Madalyonlar ve kombinasyonlar.

Oyun içerisinde aktif ve pasif olarak kullanabileceğiniz madalyonlar da mevcut. Bu madalyonlar sizlere farklı etkiler sunuyor. Kimisi kalkanlı düşmanlara saldırı yaptığınızda ortaya bir zehir bölgesi çıkarıyor. Kimisi de öldüğünüzde sizi yarı canla yeniden hayata döndürüyor. Bu madalyonları doğru şekilde kullanarak güçlendirebiliyor ve birbiri ile kombinleyebiliyorsunuz.

Bu bir Prince of Persia oyunu mu?

Bu bir Prince of Persia oyunu mu?

Tabii, her ne kadar Dead Cells esintileri osla da bu bir Prince of Persia oyunu. Geliştirici ekip de bu durumu bize hissettirebilmek için bazı dokunuşlar yapmış. Öncelikle oyunun teması ve sanat tasarımı Prince of Persia oyunu oynadığınızı size hissettirebiliyor. Aynı şekilde müzikler de sizleri bu evrene kolaylıkla götürmeyi başarıyor. Parkur kısmında bulunan duvarda yürüme, ordan oraya atlama mekanikleri de Prince of Persia ruhunu oyuncuya aktarabiliyor. En nihayetinde 1989 yılında çıkan orijinal Prince of Persia oyunu da bu yapıma oldukça benzer bir yapıdaydı.

Boss savaşları.

Haritalar ve içerik kısıtlılığı.

Haritalar ve içerik kısıtlılığı.

Rogue Prince of Persia, içerik konusunda sizleri biraz üzebilir. Erken erişim sürecinde olması bunun en büyük nedeni. Şimdilik oyunda sadece 6 bölge bulunuyor. Bunlardan 2 tanesi de alternatif rota olarak oyuna konulmuş durumda. Bu durum da oyunun bir süre sonra içerik kıtlığı yaşamasına neden oluyor.

Farklı temalar farklı parkurlar.

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Gelişmeye ve güncellenmeye devam edecek.

Gelişmeye ve güncellenmeye devam edecek.

Rogue Prince of Persia, bir süre erken erişimde kalmaya devam edecek. Yeni gelen güncellemeler ile oyuna daha fazla silah, harita ve boss savaşı eklenecek. Oyunun bu sürümünü oynamak isteyen oyuncular, çok büyük bir içerik beklentisine girmeden oynamalı. Oyundaki her şeyi tamamlamak isterseniz maksimum 15 saatinizi alacaktır.

Son sözler.

Son sözler.

Sağlam oynanışı, müzikleri ve tabii ki sanat tasarımı, bu yapımı iyi bir konuma taşımayı başarıyor. Kısaca The Rogue Prince of Persia, bu türü sevenler için keyifli vakitler geçirtebilir. Bunun yanında Prince of Persia hayranlarını ve bu türe girmek isteyen oyuncuları da üzmeyeceğini söyleyebilirim. Yine de oyunun erken erişimde olduğunu ve içeriğin şimdilik kısıtlı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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