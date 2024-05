The Rogue Prince of Persia Erken Erişim İncelemesi: Dead Cells Geliştiricilerinden Yeni Oyun

Tabii, her ne kadar Dead Cells esintileri osla da bu bir Prince of Persia oyunu. Geliştirici ekip de bu durumu bize hissettirebilmek için bazı dokunuşlar yapmış. Öncelikle oyunun teması ve sanat tasarımı Prince of Persia oyunu oynadığınızı size hissettirebiliyor. Aynı şekilde müzikler de sizleri bu evrene kolaylıkla götürmeyi başarıyor. Parkur kısmında bulunan duvarda yürüme, ordan oraya atlama mekanikleri de Prince of Persia ruhunu oyuncuya aktarabiliyor. En nihayetinde 1989 yılında çıkan orijinal Prince of Persia oyunu da bu yapıma oldukça benzer bir yapıdaydı.