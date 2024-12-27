Roblox ve Discord Yasağı Kalkacak mı? Bakan Uraloğlu Erişim Engeli Sorusuna Ne Cevap Verdi?
Roblox ve Discord Yasağı Kalkacak mı? Bakan Uraloğlu Erişim Engeli Sorusuna Ne Cevap Verdi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tv100 yayınında Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, yayın esnasında sorulan ''Roblox ve Discord yasağı kalkıyor mu'' sorusuna da yanıt verdi. Bu açıklamayla birlikte pek çok kişi Discord ve Roblox erişim engeli kalktı mı sorusuna cevap aramaya başladı.
Peki, Türkiye'de Roblox ve Discord yasağı kalkacak mı? Bakan Uraloğlu açıklamasında ne dedi? İşte detaylar...
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Roblox ve Discord Yasağı Kalkıyor mu?
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Bakan Uraloğlu'nun Discord ve Roblox Yasağı Açıklaması👇
Türkiye'de Roblox Ne Zaman Kapatıldı?
Türkiye'de Discord Erişim Engeli Ne Zaman Getirildi?
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