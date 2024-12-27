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Roblox ve Discord Yasağı Kalkacak mı? Bakan Uraloğlu Erişim Engeli Sorusuna Ne Cevap Verdi?

Roblox ve Discord Yasağı Kalkacak mı? Bakan Uraloğlu Erişim Engeli Sorusuna Ne Cevap Verdi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 09:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tv100 yayınında Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, yayın esnasında sorulan ''Roblox ve Discord yasağı kalkıyor mu'' sorusuna da yanıt verdi. Bu açıklamayla birlikte pek çok kişi Discord ve Roblox erişim engeli kalktı mı sorusuna cevap aramaya başladı.

Peki, Türkiye'de Roblox ve Discord yasağı kalkacak mı? Bakan Uraloğlu açıklamasında ne dedi? İşte detaylar...

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Roblox ve Discord Yasağı Kalkıyor mu?

Roblox ve Discord Yasağı Kalkıyor mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tv100 yayınına katılarak Erdoğan Aktaş'ın sorularına cevap verdi. Roblox ve Discord erişim engeli ile ilgili ''Yasak kalkacak mı?'' sorusuna cevap veren Uraloğlu, iki platformun da kendileriyle iletişim halinde olduğunu ve yeniden açılabilmeleri için mahkeme kararının gerekli olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun Discord ve Roblox Yasağı Açıklaması👇

Bakan Uraloğlu'nun Discord ve Roblox Yasağı Açıklaması👇

Roblox ve Discord erişim engeline ilişkin sorulan soruya cevap veren Bakan Uraloğlu, 'Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nin yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde bizimle iletişim halindeler. Çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var, o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek' diye konuştu.

Türkiye'de Roblox Ne Zaman Kapatıldı?

Türkiye'de Roblox Ne Zaman Kapatıldı?

Oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BİK) tarafından getirilen erişim yasağıyla birlikte Türkiye'de erişime kapatılmıştı.

Türkiye'de Discord Erişim Engeli Ne Zaman Getirildi?

Türkiye'de Discord Erişim Engeli Ne Zaman Getirildi?

İletişim uygulaması olan Discord ise Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 9 Ekim 2024 tarihinde Türkiye'de erişime kapatılmıştı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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