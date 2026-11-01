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Genel Kültür Testleri
Tarihten Bilime, Coğrafyadan Sanata: Genel Kültürünü Sına!

Tarihten Bilime, Coğrafyadan Sanata: Genel Kültürünü Sına!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
01.11.2026 - 09:01
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Genel kültür, yalnızca kitaplardan öğrendiğimiz bilgilerden ibaret değil; yaşadığımız dünyayı, geçmişimizi, doğayı, bilimi ve çevremizde olup bitenleri ne kadar tanıdığımızı da gösteriyor. Bazen çok basit görünen bir sorunun cevabını hemen hatırlarken bazen de bildiğimizi sandığımız bir konuda duraksayabiliyoruz.

Bu testte tarih, coğrafya, bilim, edebiyat, sanat, spor ve günlük yaşam gibi farklı alanlardan temel seviyede sorular seni bekliyor. Soruların bazılarını hiç düşünmeden cevaplayabilir, bazılarında ise biraz hafızanı zorlayabilirsin. Bakalım genel kültürüne ne kadar güveniyorsun ve bu testte kaç doğruya ulaşabileceksin? 

Hadi, kendini dene!

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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