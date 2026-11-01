Daha İyi Bir Uyku, Daha Rahat Bir Nefes İçin GUDSLIP Türkiye’de!

Nefes almak, üzerinde fazla düşünmeden gerçekleştirdiğimiz en temel yaşamsal işlevlerden biri. Ancak nefesin burundan mı yoksa ağızdan mı alındığı, özellikle uyku sırasında konfor açısından önem taşıyor.

Burun tıkanıklığı, alerjiler veya farklı nedenlerle burundan nefes almak zorlaştığında ağızdan nefes alma daha sık görülebiliyor. Bu durum, özellikle gece boyunca ağız kuruluğu ve boğazda rahatsızlık hissi gibi sorunlara eşlik edebiliyor. Burundan nefes almayı kolaylaştırmaya yönelik çözümler de bu noktada gündeme geliyor.