Manifest Kızları Hangi Takımlı? İşte Manifest Kızlarının Tuttuğu Takımlar
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Pop müziğe getirdikleri taze solukla listeleri altüst eden Manifest kızlarının futbol tutkularını masaya yatırıyoruz. Gelin bakalım, sahnede fırtınalar estiren kızlar yeşil sahada hangi takımları destekliyor?
Son dönemin en dikkat çeken yerli pop projelerinden biri olan Manifest, 6 yetenekli üyenin bir araya gelmesiyle doğan güçlü bir kadın grubu.
Müzik kariyerleri, sahne şovları ve tarzlarıyla gündemden düşmeyen grup üyelerinin özel zevkleri de hayranları tarafından sıkça merak ediliyor.
Manifest Üyelerinin Tuttuğu Takımlar
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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