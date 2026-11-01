article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Manifest Kızları Hangi Takımlı? İşte Manifest Kızlarının Tuttuğu Takımlar

Manifest Kızları Hangi Takımlı? İşte Manifest Kızlarının Tuttuğu Takımlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 08:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pop müziğe getirdikleri taze solukla listeleri altüst eden Manifest kızlarının futbol tutkularını masaya yatırıyoruz. Gelin bakalım, sahnede fırtınalar estiren kızlar yeşil sahada hangi takımları destekliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin en dikkat çeken yerli pop projelerinden biri olan Manifest, 6 yetenekli üyenin bir araya gelmesiyle doğan güçlü bir kadın grubu.

Son dönemin en dikkat çeken yerli pop projelerinden biri olan Manifest, 6 yetenekli üyenin bir araya gelmesiyle doğan güçlü bir kadın grubu.

Sosyal medyada yakaladıkları ivmeyi kısa sürede profesyonel sahnelere taşıyan ekip; enerjik koreografileri, akılda kalıcı sözleri ve yüksek tempolu pop/R&B tınılarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Yayınladıkları single çalışmaları ve dijital platformlardaki dinlenme sayılarıyla ana akım müziğin en dinamik ekiplerinden birine dönüştüler.

Müzik kariyerleri, sahne şovları ve tarzlarıyla gündemden düşmeyen grup üyelerinin özel zevkleri de hayranları tarafından sıkça merak ediliyor.

Müzik kariyerleri, sahne şovları ve tarzlarıyla gündemden düşmeyen grup üyelerinin özel zevkleri de hayranları tarafından sıkça merak ediliyor.

Sahnedeki uyumlarıyla dikkat çeken 6 isim, söz konusu futbol olunca ligin büyük rekabetine ortak oluyor.

Manifest Üyelerinin Tuttuğu Takımlar

Manifest Üyelerinin Tuttuğu Takımlar

  • Lidya: Beşiktaş (BJK)

  • Hilal: Beşiktaş (BJK)

  • Sueda: Galatasaray (GS)

  • Mina: Galatasaray (GS)

  • Zeynep Oktay: Fenerbahçe (FB)

  • Esin Bahat: Çocukken Fenerbahçeli olduğunu belirten Esin'in kalbinde de sarı-lacivert renkler yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın