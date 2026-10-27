Manifest'in İzinden Gittiler! Crush Grubu 7 Odalı Yeni "Malikanelerini" Takipçilerine Gezdirdi!
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Manifest'in açtığı yoldan ilerleyerek müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Crush grubu, bu kez şarkılarıyla değil, yeni evleriyle gündemde! Yedi kişilik erkek grubunun üyeleri, tıpkı Manifest kızları gibi aynı çatı altında yaşamaya karar verdi.
Takipçilerini yeni evlerinde tura çıkaran ekibin 7 odalı, dans stüdyolu evi dikkat çekerken oda paylaşımı için bulduğu yöntem de merak uyandırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Manifest'in yakaladığı büyük çıkışın ardından Türkiye'de yeni nesil müzik gruplarının sayısı hızla artmaya başladı.
Manifest üyelerinin birlikte yaşama kararı almasının ardından Crush grubu da aynı yolu seçti! Yedi genç, hep beraber yaşayacakları yeni evlerini tuttu ve takipçilerini de ev turuna çıkardı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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