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Manifest'in İzinden Gittiler! Crush Grubu 7 Odalı Yeni "Malikanelerini" Takipçilerine Gezdirdi!

Manifest'in İzinden Gittiler! Crush Grubu 7 Odalı Yeni "Malikanelerini" Takipçilerine Gezdirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 16:36
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Manifest'in açtığı yoldan ilerleyerek müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Crush grubu, bu kez şarkılarıyla değil, yeni evleriyle gündemde! Yedi kişilik erkek grubunun üyeleri, tıpkı Manifest kızları gibi aynı çatı altında yaşamaya karar verdi. 

Takipçilerini yeni evlerinde tura çıkaran ekibin 7 odalı, dans stüdyolu evi dikkat çekerken oda paylaşımı için bulduğu yöntem de merak uyandırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Manifest'in yakaladığı büyük çıkışın ardından Türkiye'de yeni nesil müzik gruplarının sayısı hızla artmaya başladı.

Manifest'in yakaladığı büyük çıkışın ardından Türkiye'de yeni nesil müzik gruplarının sayısı hızla artmaya başladı.

Bu akımın erkek grupları arasındaki ilk dikkat çeken temsilcilerinden biri de Crush oldu! Idol House Türkiye yarışmasında aylar süren eğitimlerin ve elemelerin ardından bir araya gelen yedi kişilik Crush grubu, kısa sürede kendine sağlam bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Oğuzhan Çiftçi, Batu Cengiz, Barış Yüksekkaya, Miraç Fırat, Milan Önder, Arda Soydoğan ve Efe Şan'dan oluşan grup, özellikle dans performansları ve sahne enerjileriyle dikkat çekti.

İlk şarkıları 'CRUSH!' ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan ekip, ardından yayınladıkları 'Benim Olsana' ile de yükselişini sürdürdü. Spotify listelerinde zirveyi gören, ilk haftasında 1 milyonun üzerinde aylık dinleyiciye ulaşan grup, ilk konserlerini de eylül ayında verdi. 

Müzik kariyerlerine oldukça hızlı başlayan Crush üyeleri, şimdi de Manifest kızlarının izinden giderek hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor!

Manifest üyelerinin birlikte yaşama kararı almasının ardından Crush grubu da aynı yolu seçti! Yedi genç, hep beraber yaşayacakları yeni evlerini tuttu ve takipçilerini de ev turuna çıkardı.

Manifest üyelerinin birlikte yaşama kararı almasının ardından Crush grubu da aynı yolu seçti! Yedi genç, hep beraber yaşayacakları yeni evlerini tuttu ve takipçilerini de ev turuna çıkardı.

Üstelik grubun yeni evi, yalnızca birlikte yaşayacakları bir alan olarak düşünülmemiş. Tam yedi odası bulunan evin içinde dans stüdyosu da yer alıyor. Böylece üyeler hem günlük hayatlarını aynı çatı altında sürdürebilecek hem de dans provalarını evlerinden çıkmadan gerçekleştirebilecek.

Evde asansör bulunması ve odaların büyük bölümünün balkona açılması da dikkat çeken diğer detaylardan. Ancak işin belki de en eğlenceli kısmı henüz başlamadı! 

Çünkü yedi üyenin hangi odada kalacağı hala belli değil. Crush üyeleri, odalarını kura çekerek belirlemeye karar verdi. Bakalım yeni evde en şanslı odayı kim kapacak?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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