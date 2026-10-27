Manifest'in İzinden Gittiler! Crush Grubu 7 Odalı Yeni "Malikanelerini" Takipçilerine Gezdirdi!

Bu akımın erkek grupları arasındaki ilk dikkat çeken temsilcilerinden biri de Crush oldu! Idol House Türkiye yarışmasında aylar süren eğitimlerin ve elemelerin ardından bir araya gelen yedi kişilik Crush grubu, kısa sürede kendine sağlam bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Oğuzhan Çiftçi, Batu Cengiz, Barış Yüksekkaya, Miraç Fırat, Milan Önder, Arda Soydoğan ve Efe Şan'dan oluşan grup, özellikle dans performansları ve sahne enerjileriyle dikkat çekti.

İlk şarkıları 'CRUSH!' ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan ekip, ardından yayınladıkları 'Benim Olsana' ile de yükselişini sürdürdü. Spotify listelerinde zirveyi gören, ilk haftasında 1 milyonun üzerinde aylık dinleyiciye ulaşan grup, ilk konserlerini de eylül ayında verdi.

Müzik kariyerlerine oldukça hızlı başlayan Crush üyeleri, şimdi de Manifest kızlarının izinden giderek hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor!