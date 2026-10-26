4 Ayda 20 Kilo Veren Eda Biçim'in Son Hali Gündem Oldu: Değişimiyle Dikkat Çekti!

Kamera karşısındaki doğal tavırları ve kendine has mizahıyla kısa sürede dikkat çeken Biçim, zaman içerisinde kendi takipçi kitlesini oluşturmayı da başardı. Özellikle Mesut Can Tomay'la yakın arkadaşlığı nedeniyle sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen fenomen, son yıllarda ise bambaşka bir konuyla konuşulmaya başladı: Geçirdiği fiziksel değişim!

Saçından makyajına, giyim tarzından görünümüne kadar pek çok konuda yeniliğe giden Biçim, kilo verme sürecini de takipçilerinden gizlemedi. Hatta Mart 2024'te yayımladığı kilo verme temalı videosunun ardından Aralık 2024'te 'Kilo verme hikayesi' başlıklı ayrı bir video paylaşarak bu konuyu doğrudan ele aldı. Temmuz 2025'te geçirdiği meme estetiği operasyonunu da açıkça anlatan fenomen, görünümündeki değişimle ilgili merak edilenleri paylaşmaya devam etti.

Geçtiğimiz eylül ayında Paris'ten yayımladığı fotoğraflarda ise özellikle incelen beli dikkat çekmişti. Anlayacağınız Eda Biçim'in değişimi bir gecede başlamadı; uzun süredir takipçilerinin gözleri önünde devam eden bir süreç söz konusu!