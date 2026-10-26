article/comments
article/share
Haberler
Magazin
4 Ayda 20 Kilo Veren Eda Biçim'in Son Hali Gündem Oldu: Değişimiyle Dikkat Çekti!

4 Ayda 20 Kilo Veren Eda Biçim'in Son Hali Gündem Oldu: Değişimiyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 00:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Eda Biçim, bu kez paylaşımlarıyla değil, son aylarda yaşadığı fiziksel değişimle gündemde! Uzun yıllardır içerik üreticiliği yapan ve özellikle YouTube videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Biçim'in kilo verme süreci dikkat çekti. 

Dört ayda 20 kilo verdiği belirtilen ünlü fenomenin son fotoğrafları, değişimini gözler önüne serdi. Özellikle yüzündeki ve vücut hatlarındaki farklılık takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Peki Eda Biçim'in bu değişim süreci nasıl başladı ve son hali nasıl görünüyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya dünyasının en tanınan isimlerinden Ali Biçim'in kız kardeşi Eda Biçim'i, ilk olarak abisinin Mesut Can Tomay'la birlikte çektiği eğlenceli YouTube videolarında tanımıştık.

Sosyal medya dünyasının en tanınan isimlerinden Ali Biçim'in kız kardeşi Eda Biçim'i, ilk olarak abisinin Mesut Can Tomay'la birlikte çektiği eğlenceli YouTube videolarında tanımıştık.

Kamera karşısındaki doğal tavırları ve kendine has mizahıyla kısa sürede dikkat çeken Biçim, zaman içerisinde kendi takipçi kitlesini oluşturmayı da başardı. Özellikle Mesut Can Tomay'la yakın arkadaşlığı nedeniyle sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen fenomen, son yıllarda ise bambaşka bir konuyla konuşulmaya başladı: Geçirdiği fiziksel değişim! 

Saçından makyajına, giyim tarzından görünümüne kadar pek çok konuda yeniliğe giden Biçim, kilo verme sürecini de takipçilerinden gizlemedi. Hatta Mart 2024'te yayımladığı kilo verme temalı videosunun ardından Aralık 2024'te 'Kilo verme hikayesi' başlıklı ayrı bir video paylaşarak bu konuyu doğrudan ele aldı. Temmuz 2025'te geçirdiği meme estetiği operasyonunu da açıkça anlatan fenomen, görünümündeki değişimle ilgili merak edilenleri paylaşmaya devam etti. 

Geçtiğimiz eylül ayında Paris'ten yayımladığı fotoğraflarda ise özellikle incelen beli dikkat çekmişti. Anlayacağınız Eda Biçim'in değişimi bir gecede başlamadı; uzun süredir takipçilerinin gözleri önünde devam eden bir süreç söz konusu!

Gelelim Eda Biçim'in son görüntülerine! Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre ünlü fenomen, dört ayda tam 20 kilo verdi.

Gelelim Eda Biçim'in son görüntülerine! Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre ünlü fenomen, dört ayda tam 20 kilo verdi.

Son dönemde yayımladığı fotoğraflarda yüz hatlarının belirginleşmesi ve görünümündeki değişim de dikkat çekiyor. Özellikle evinden paylaştığı günlük hayat karelerinde karşımıza çıkan Biçim'in son hali, önceki görüntüleriyle karşılaştırılmaya başlandı. 

Bir dönem abisinin videolarındaki eğlenceli halleriyle tanıdığımız fenomen, şimdilerde hem değişen tarzı hem de verdiği kilolarla magazin gündeminde kendine yer buluyor. 

Eda Biçim'in değişimin arkasında belirli bir diyet, ilaç ya da operasyon olup olmadığını bilemiyoruz; tek bildiğimiz şey şahane gözüktüğü!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın