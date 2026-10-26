4 Ayda 20 Kilo Veren Eda Biçim'in Son Hali Gündem Oldu: Değişimiyle Dikkat Çekti!
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Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Eda Biçim, bu kez paylaşımlarıyla değil, son aylarda yaşadığı fiziksel değişimle gündemde! Uzun yıllardır içerik üreticiliği yapan ve özellikle YouTube videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Biçim'in kilo verme süreci dikkat çekti.
Dört ayda 20 kilo verdiği belirtilen ünlü fenomenin son fotoğrafları, değişimini gözler önüne serdi. Özellikle yüzündeki ve vücut hatlarındaki farklılık takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Peki Eda Biçim'in bu değişim süreci nasıl başladı ve son hali nasıl görünüyor?
Sosyal medya dünyasının en tanınan isimlerinden Ali Biçim'in kız kardeşi Eda Biçim'i, ilk olarak abisinin Mesut Can Tomay'la birlikte çektiği eğlenceli YouTube videolarında tanımıştık.
Gelelim Eda Biçim'in son görüntülerine! Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre ünlü fenomen, dört ayda tam 20 kilo verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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