"Public Sex" Kavramını İlk Kez Duyan Nükhet Duru'dan Olay Tepki: "Yerleri mi Yokmuş?"
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Nükhet Duru'nun aşk ve ilişkiler konusundaki kendine has yorumlarına bir yenisi daha eklendi! Cilveli tavırları, flörtöz halleri ve lafını hiç sakınmayan açıklamalarıyla tanıdığımız ünlü sanatçı, bu kez yakın arkadaşı Nilgün Belgün'ün konuğu oldu. İkilinin sohbetinde konu dönüp dolaşıp 'public sex' meselesine gelince Nükhet Duru'nun şaşkınlığı görülmeye değerdi.
Kavramı ilk kez duyduğunu söyleyen Duru, önce 'Yerleri mi yokmuş?' diye sordu, ardından aşkın gizemine dair düşüncelerini kendine has üslubuyla anlattı. Tabii ortaya da dinlerken gülümsememek elde olmayan bir sohbet çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Nükhet Duru denince aklımıza yalnızca o unutulmaz şarkılar gelmiyor. Bir de yıllardır hiç kaybetmediği cilvesi, flörtöz halleri ve aşk meselelerine getirdiği kendine özgü yorumları var!
Nilgün Belgün'ün sohbet sırasında "public sex" kavramından bahsetmesiyle Nükhet Duru'nun yüzündeki şaşkınlığı tahmin etmek zor değil. Ünlü sanatçı, kavramı ilk kez duyunca öyle bir tepki verdi ki yine kendine has tarzını konuşturdu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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