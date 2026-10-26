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"Public Sex" Kavramını İlk Kez Duyan Nükhet Duru'dan Olay Tepki: "Yerleri mi Yokmuş?"

"Public Sex" Kavramını İlk Kez Duyan Nükhet Duru'dan Olay Tepki: "Yerleri mi Yokmuş?"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 22:39
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Nükhet Duru'nun aşk ve ilişkiler konusundaki kendine has yorumlarına bir yenisi daha eklendi! Cilveli tavırları, flörtöz halleri ve lafını hiç sakınmayan açıklamalarıyla tanıdığımız ünlü sanatçı, bu kez yakın arkadaşı Nilgün Belgün'ün konuğu oldu. İkilinin sohbetinde konu dönüp dolaşıp 'public sex' meselesine gelince Nükhet Duru'nun şaşkınlığı görülmeye değerdi. 

Kavramı ilk kez duyduğunu söyleyen Duru, önce 'Yerleri mi yokmuş?' diye sordu, ardından aşkın gizemine dair düşüncelerini kendine has üslubuyla anlattı. Tabii ortaya da dinlerken gülümsememek elde olmayan bir sohbet çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Nükhet Duru denince aklımıza yalnızca o unutulmaz şarkılar gelmiyor. Bir de yıllardır hiç kaybetmediği cilvesi, flörtöz halleri ve aşk meselelerine getirdiği kendine özgü yorumları var!

Nükhet Duru denince aklımıza yalnızca o unutulmaz şarkılar gelmiyor. Bir de yıllardır hiç kaybetmediği cilvesi, flörtöz halleri ve aşk meselelerine getirdiği kendine özgü yorumları var!

Sahneye çıktığında da bir sohbete dahil olduğunda da bütün dikkatleri üzerine çekmeyi bilen Nükhet Duru, aşkı konuşurken sözü hiç dolandırmayan isimlerden. Kimi zaman romantik, kimi zaman muzır, çoğu zaman da kahkahalara boğan açıklamalarıyla kendisini dinletmeyi başarıyor.

Üstelik yakın arkadaşı Nilgün Belgün'le bir araya geldiğinde bu sohbetlerin tadı iyice başka oluyor! İkili, Saba Tümer'le birlikte sahneye taşıdıkları Kaynat Bakalım gösterisinde de aşkı, ilişkileri ve kadın erkek meselelerini bolca konuşmuş, tatlı atışmalarıyla izleyenleri eğlendirmişti.

Anlayacağınız bu iki isim yan yana geldiğinde magazin gündemine malzeme çıkmaması pek mümkün değil. Nitekim Nükhet Duru'nun Nilgün Belgün'ün programına konuk olduğu son sohbet de bu geleneği bozmadı. Bu kez masaya yatırılan konu ise 'public sex' oldu!

Nilgün Belgün'ün sohbet sırasında "public sex" kavramından bahsetmesiyle Nükhet Duru'nun yüzündeki şaşkınlığı tahmin etmek zor değil. Ünlü sanatçı, kavramı ilk kez duyunca öyle bir tepki verdi ki yine kendine has tarzını konuşturdu!

Nilgün Belgün'ün sohbet sırasında "public sex" kavramından bahsetmesiyle Nükhet Duru'nun yüzündeki şaşkınlığı tahmin etmek zor değil. Ünlü sanatçı, kavramı ilk kez duyunca öyle bir tepki verdi ki yine kendine has tarzını konuşturdu!

'Public sex'in kamusal alanda cinsel ilişki anlamına geldiğini öğrenen Duru'nun ilk sorusu 'Ne demek public? Yerleri mi yokmuş?' oldu.

Ancak Nükhet Duru'nun itirazı bununla sınırlı kalmadı. Aşkın ve yakınlığın biraz da özel kalması gerektiğini düşünen sanatçı, 'Aşkın, sevginin, seksin bir gizemi, bir büyüsü olmalı' diyerek romantizmden yana tavrını ortaya koydu.

Ardından da konuyu öyle bir benzetmeyle bağladı ki Nükhet Duru'dan başkasının aklına gelir miydi, bilemiyoruz: 'Öyle 'hadi bakalım iki kaşık pilav atayım, bir de seni seveyim' yok yani.'

Nükhet Duru'ya göre aşk öyle ayaküstü, araya sıkıştırılacak bir mesele değil anlayacağınız! Nilgün Belgün'ün açtığı konudan bir anda romantizmin inceliklerine uzanan bu sohbet, ünlü sanatçının neden her açıklamasıyla ayrı bir eğlenceye dönüştüğünü bir kez daha hatırlattı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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