"Public Sex" Kavramını İlk Kez Duyan Nükhet Duru'dan Olay Tepki: "Yerleri mi Yokmuş?"

Sahneye çıktığında da bir sohbete dahil olduğunda da bütün dikkatleri üzerine çekmeyi bilen Nükhet Duru, aşkı konuşurken sözü hiç dolandırmayan isimlerden. Kimi zaman romantik, kimi zaman muzır, çoğu zaman da kahkahalara boğan açıklamalarıyla kendisini dinletmeyi başarıyor.

Üstelik yakın arkadaşı Nilgün Belgün'le bir araya geldiğinde bu sohbetlerin tadı iyice başka oluyor! İkili, Saba Tümer'le birlikte sahneye taşıdıkları Kaynat Bakalım gösterisinde de aşkı, ilişkileri ve kadın erkek meselelerini bolca konuşmuş, tatlı atışmalarıyla izleyenleri eğlendirmişti.

Anlayacağınız bu iki isim yan yana geldiğinde magazin gündemine malzeme çıkmaması pek mümkün değil. Nitekim Nükhet Duru'nun Nilgün Belgün'ün programına konuk olduğu son sohbet de bu geleneği bozmadı. Bu kez masaya yatırılan konu ise 'public sex' oldu!